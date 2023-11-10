Бык-гигант попал в Книгу рекордов Гиннесса

13-летний коричневый швейцарский бык Томми, который живёт в графстве Чешир, Англия, недавно был признан самым высоким быком в мире. Его рост составляет 1,87 метра! Этот рекорд удостоился Книги рекордов Гиннесса. Бык живёт в семье фермеров с тех пор, как ему исполнился один день. Когда-то телёнка купили всего за 10 долларов, но сейчас, по словам хозяев, он стоит в разы дороже. Однако, этого красавца считают членом семьи — поэтому продавать не собираются.