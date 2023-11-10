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Бык-гигант попал в Книгу рекордов Гиннесса

Бык-гигант попал в Книгу рекордов Гиннесса

Автор:
10 ноября 2023 21:40
Сообщество : Животные
Метки: Разное   большие животные   животные   книга рекордов гиннесса   коровы   рекорд   рекордсмены   рекорды   ферма   фото   
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Гигантский бык по кличке Томми стал мировым рекордсменом. Рост этого красавца составляет почти два метра, и он весит больше тонны! По словам хозяев, он нежный гигант с мягким характером, и его считают членом семьи.

13-летний коричневый швейцарский бык Томми, который живёт в графстве Чешир, Англия, недавно был признан самым высоким быком в мире. Его рост составляет 1,87 метра! Этот рекорд удостоился Книги рекордов Гиннесса. Бык живёт в семье фермеров с тех пор, как ему исполнился один день. Когда-то телёнка купили всего за 10 долларов, но сейчас, по словам хозяев, он стоит в разы дороже. Однако, этого красавца считают членом семьи — поэтому продавать не собираются.

Обычно коричневые швейцарские быки считаются породой среднего размера, но Томми — своего рода уникум и "каприз природы", потому что он гораздо больше собратьев. Обычный представитель его породы весит около 900 кг, а коровы — до 630 кг. Томми же весит чуть больше одной тонны, что делает его тяжёлым даже для его породы, поэтому в росте 1,87 м нет ничего удивительного.

По словам хозяев, они не ожидали, что однажды их бычок станет рекордсменом Книги рекордов Гиннесса. Несмотря на свои размеры, Томми - нежный гигант со спокойным и миролюбивым поведением. Это также частично объясняется тем, что он кастрирован (фактически, он вол). Томми ежедневно потребляет 14 кг сухого зерна, более 35 кг сена и выпивает 130 литров воды в день. А ещё - он большой любитель яблок, которыми его часто балуют.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   большие животные   животные   книга рекордов гиннесса   коровы   рекорд   рекордсмены   рекорды   ферма   фото   
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Феликс Дзержинский 12 минут назад
Напомнило мультфильм, Волк и телёнок.
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MakDag Полчаса назад
Такой красавец и кастрат, телки с нескрываемым разочарованием поглядывают на Томми.
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6k
Трям 42 минуты назад
Бык как бык. 1.87м пффф. На фоне этого старого карлика может и крупный.
Для кианского быка 2м - это ваще норма.
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