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Американец оборудовал автомобиль, чтобы возить огромного быка

Американец оборудовал автомобиль, чтобы возить огромного быка

Автор:
01 сентября 2023 13:20
Сообщество : Автомир
Метки: США   авто   бык   ватусси   животные   интересное   фото   
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В Небраске фермер возит своего быка породы ватусси на пассажирском сидении автомобиля. Полицейские, увидев быка в машине остановили мужчину.

Дорожные полицейские в США остановили на трассе фермера, который вёз своего быка. Офицерам сообщили о странном дуэте другие водители, которые сказали, что видели корову на пассажирском сидении 30 августа. Полицейские патрулировали трассу, чтобы увидеть эту картину своими глазами. Владельцем автомобиля оказался Ли Мейер из Нелига, который регулярно ездит со своим быком на выставки и парады. Питомца зовут Хауди Дуди.

Во время общения с полицейскими бык немного занервничал и нагадил на заднее стекло автомобиля. Водитель показал полицейским, как он срезал крышу, окна и ветровое стекло бывшей полицейской машины, чтобы подогнать его под своего компаньона. Как ни странно, мужчина отделался только грязным стеклом и предупреждением.

В этой ситуации были некоторые проблемы, заслуживающие внимания. Полицейский решил написать ему предупреждение и попросить забрать животное домой и покинуть город, - рассказали в полицейском участке.


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Метки: США   авто   бык   ватусси   животные   интересное   фото   
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1  комментарий
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Юрьевич Час назад
"Во время общения с полицейскими бык немного занервничал и нагадил на заднее стекло автомобиля."
Мужик теперь может подать на полицейских иск в суд
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