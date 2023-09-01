Американец оборудовал автомобиль, чтобы возить огромного быка

Дорожные полицейские в США остановили на трассе фермера, который вёз своего быка. Офицерам сообщили о странном дуэте другие водители, которые сказали, что видели корову на пассажирском сидении 30 августа. Полицейские патрулировали трассу, чтобы увидеть эту картину своими глазами. Владельцем автомобиля оказался Ли Мейер из Нелига, который регулярно ездит со своим быком на выставки и парады. Питомца зовут Хауди Дуди.