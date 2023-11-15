22 неизвестных факта о фильме «Поменяться местами», который заставил США изменить закон о товарных рынках

1. Это был второй фильм Эдди Мерфи. Первый – «48 часов» (1982). Режиссёр Джон Лэндис ещё не видел актёра в действии, но после первых прослушиваний заявил, что «этот парень будет звездой».

2. Первоначально роли Билли и Луиса предназначались дуэту Ричарда Прайора и Джина Уайлдера, который известен по таким фильмам как «Серебряная стрела» (1976), «Буйнопомешанные» (1980) и «Ничего не вижу, ничего не слышу» (1989). Когда Прайор отказался от роли и на борт пригласили Мерфи, то он первым делом потребовал сменить Уайлдера, поскольку считал, что в паре с ним он будет ассоциироваться исключительно с Прайором.