22 неизвестных факта о фильме «Поменяться местами», который заставил США изменить закон о товарных рынках

Талантливая игра актеров и лихо закрученный сюжет заставляют смотреть «Поменяться местами» (1983), снова и снова погружаясь в атмосферу рождественских чудес, которые случаются даже на Уолл Стрит.
1. Это был второй фильм Эдди Мерфи. Первый – «48 часов» (1982). Режиссёр Джон Лэндис ещё не видел актёра в действии, но после первых прослушиваний заявил, что «этот парень будет звездой».
2. Первоначально роли Билли и Луиса предназначались дуэту Ричарда Прайора и Джина Уайлдера, который известен по таким фильмам как «Серебряная стрела» (1976), «Буйнопомешанные» (1980) и «Ничего не вижу, ничего не слышу» (1989). Когда Прайор отказался от роли и на борт пригласили Мерфи, то он первым делом потребовал сменить Уайлдера, поскольку считал, что в паре с ним он будет ассоциироваться исключительно с Прайором.
2.1. Понять, что роль Билли писалась под Прайора можно по сцене, когда Билли попрошайничает, прикидываясь ветераном вьетнамской войны. Мерфи слишком молод для ветерана.
3. Съёмки проходили на Нью-Йоркской товарной бирже и в массовке участвовали реальные трейдеры. Предполагалось провести съёмки в будний день, но появление Мерфи и Эйкройда вызвало ажиотаж и остановку торгов. Поэтому съёмки перенесли на выходные.
4. В 2010 г. в США был принят закон Додда-Франка, который запрещал использование инсайдерской информации для манипулирования товарными рынками. Говорят, что законотворцы черпали вдохновение именно из «Поменяться местами», поэтому и сам закон за глаза называют «Правилом Эдди Мерфи».
5. «Шведское» прикрытие Офелии (Джейми Ли Кёртис) изначально было «австрийским». Но актриса не могла убедительно пародировать немецкий акцент. Впрочем, когда Бикс подаёт ей с полки рюкзак она отвечает по-немецки «данке», а не «так» по-шведски.
6. Дьюки всегда носят одинаковые костюмы. Разница лишь в том, что у Рэндольфа бабочка, а у Мортимера – галстук.
6.1. На столе Рэндольфа стоит фотография Рональда Рейгана, а на столе Мортимера – Ричарда Никсона.
7. Зарплата Билли ($80 тыс.) в ценах 2021 года составляет около $220 тыс. Не храните деньги в банке!
8. До недавнего времени в отеле Westin в Филадельфии работал ресторан Winthorpe and Valentine, названный так в честь главных героев фильма.
9. Когда Луис и Билли приезжают на торги во Всемирный торговый центр, то первый говорит второму: «Здесь либо ты убьёшь, либо тебя убьют». Эту фразу вырезают при трансляции по американскому телевидению в память о жертвах теракта 11 сентября.
10. Пасхалочка Джона Лэндиса :)
11. Оригинальное название фильма – «Чёрное и белое». Ну, да, согласен, это уже слишком. «Белоснежка и шахтёр».
12. Грузчики в поезде – ведущие знаменитого шоу «Saturday Night Live» Эл Франкен и Том Дэвис. Франкен признался, что ему до сих приходят отчисления от кинокомпании за эту роль.
13. Ой, кто это? Джон Лэндис!
14. Номер Луиса на протокольной фотографии совпадает с номером на фотографии Джейка Блюза (Джон Белуши) из другого фильма Джона Лэндиса, «Братья Блюз» (1980).
15. На самом деле у этих фильмов много общего. Например, полицейского, который принимает Луиса играет Фрэнк Оз, который также сыграл в «Братья Блюз» полицейского, который отпускает Джейка. Сцена задержания Билли в клубе, когда на него наставляют сразу много стволов оттуда же.
16. В начале фильма звучит опера Моцарта «Свадьба Фигаро», в действии которой тоже прослеживаются моменты «Поменяться местами».
17. Мощные пацаны из тюрьмы в титрах названы вот так. Ну а действительно, как по-другому? :)
18. Бэджи Луиса и Билли в начале торгов зелёные, а в конце – серые. Все остальные данные на них совпадают.
19. Когда Луис направляется на работу на улицах практически нет снега. В то же время в том же городе, но в других сценах улицы завалены снегом.
20. Когда Дьюки едут в офис, то в машине из показывают так: Мортимер слева, Рэндольф – справа. Однако в пункт назначения они приезжают наоборот.
21. Рэндольф и Мортимер появляются в эпизоде другого фильма Джона Лэндиса с Эдди Мерфи в главной роли – «Путешествие в Америку» (1988). Они играют парочку бездомных, которых принц Аким одаривает денежной котлетой. Намёк на дальнейшую судьбу этих персонажей очень даже понятен!
22. С 1997 года, Italia 1, один из основных эфирных каналов Италии транслирует «Поменяться местами» вечером каждого Рождества. И получает более 10% итальянской аудитории! Вот вам и «Ирония судьбы» по-итальянски!
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а потом всё хуже и хуже.