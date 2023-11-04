Как снимали фильм "Смертельная битва" (Mortal Kombat): кадры со съемок и интересные факты

Довольно часто экранизации игр терпят крах, но только не фильм "Смертельная битва", вышедший в 1995 году. Эта лента стала культовой, а многие мальчишки 90-х бассоциировали себя с персонажами из этой ленты.
1. Режиссером фильма стал Пол Андерсон, но на эту должность его пригласили не сразу, а ишь после того, как увидели его фильм "Шопинг" (1994). Режиссер обалдел от такого предложения, ведь он был фанатом игры "Mortal Kombat".
2. Изначально, фильм должен был закончиться на хвалебной речи от Лорда Рейдена, но потом создатели решили отснять дополнительную сцену с Шао-Каном, чтобы эпичнее закончить фильм и намекнуть на продолжение, которое в итоге вышло пару лет спустя, но уже от другого режиссера и с другим актерским составом кроме Робина Шу (Лю Канг) и Талисы Сото (Китана).
3. Изначально, на роль Джонни Кейджа пригласили Жана Клода Ван-Дамма, так как по сути именно он стал прообразом данного персонажа для оригинальной игры. Но тот отказался в пользу другого фильма по игре "Street fighter", который в отличие от "Смертельной битвы" не обрел популярности. Подробнее об этом вы можете почитать в моей отдельной статье.
После отказа Ван-Дамма данную роль предложили сыну Брюса Ли - Брендону Ли, но тот, к сожалению, погиб во время съемок фильма "Ворон".
Тогда на эту роль пригласили актера Линдена Эшби, который специально тренировался, чтобы быть в форме и показать все свои приобретенные навыки каратэ и тэквондо. Правда, в большинстве боевых сцен его все равно подменял дублер.
4. Изначально, на роль Сони Блэйд планировали взять никому неизвестную актрису Кэмерон Диас, которая только дебютировала в фильме "Маска", интересные факты о котором вы можете почитать здесь.
Диас согласилась на роль молодой оперативницы и даже начала тренироваться, но ,к сожалению, она сломала кисть руки, из-за чего не смогла принять участие в съемках "Смертельной битвы". Тогда на эту роль взяли актрису Бриджит Уилсон. Не знаю, как бы с этой ролью справилась Кэмерон Лиас, но из Бриджит Уилсон получилась отличная Соня.
5. После относительного успеха фильма Полу Андерсону предложили снять продолжение, но тот отказался, так как хотел попробовать себя в новом фильме, а не в сиквеле уже существующего. Но когда вышло провальное и я не побоюсь этого слова убогое продолжение, то Пол Андерсон обмолвился, что наверное ему всё таки стоило снять вторую часть.
6. Режиссер Пол Андерсон так сильно переживал, что его фильм провалится и каждый будет его критиковать, что он решил уехать на Гавайи и переждать там премьеру, дабы не видеть и не слышать мнения хэйтеров. Но когда он узнал, что лишь в первый Уик-Энд фильм собрал 23 миллиона долларов, то он пожалел о своем решении.
7. Многие знают, что фильм "Смертельная битва" сильно отличается от оригинальной игры. Пол Андерсон рассказал, что изначально сценарий был приближен к сюжету игры. Но если бы они снимали фильм по первоначальному сценарию, то фильм получил бы рейтинг R (взрослый), а им нужен был подростковый рейтинг (PG-13).
7. Робин Шу, исполнивший роль Лю Канга, не верил в то, что экранизация игры с таким глупым названием сможет выстрелить, но по совету своего агента он все же пошел на кастинг. Бедный Робин прослушивался 7 раз, прежде чем его взяли на роль, и в итоге именно ему досталась роль Лю Канга. Более того, он был чуть ли не единственным актером, который снялся в провальном продолжении фильма.
8. Особенно непросто было с принцем Горо. На создание этой огромной аниматронной куклы потребовался 1 миллион долларов. Для того, чтобы ей управлять понадобилось аж 13 человек, каждый из которых отвечал за свою область. Ну а финальные штрихи, такие как внешний вид и синхронность губ при произнесении речи были сделаны уже с помощью эффектов.
9. Шону Коннери предложили сыграть Лорда (Бога) Рейдена, но тот отказался, так как хотел отдохнуть какое-то время от съемок. Тогда эту роль предложили Кристоферу Ламберту.
Ламберт согласился на эту роль лишь после того, как посмотрел первый фильм Пола Андерсона, от которого остался в восторге, и после того как узнал, что для этого фильма ему не нужно будет тренироваться, так как боевых сцен с ним не будет.
10. Мастер боевых искусств Крис Касамаса должен был играть играть обычного ниндзя из массовки. Но во время кастинга он настолько понравился режиссеру и продюсерам, что те предложили ему значимую роль Скорпиона. Кстати, Крис вернулся к роли скорпиона и в сериале "Смертельная битва". Правда, признаюсь честно, мне этот сериал не зашел в отличие от оригинального фильма.
А вот знаменитая фраза Скорпиона "Get over here" принадлежит одному из создателей игры Эду Буну. Именно он озвучил Скорпиона в фильме.
12. Многие актеры, которые сыграли персонажей для игры "Mortal Kombat 3", хотели принять участие в съемках, но в итоге у них ничего не вышло, в частности из-за отсутствия актерского опыта. Подробнее о том, кто сыграл персонажей в игре "Mortal kombat 3" и как они выглядят сейчас, вы можете узнать из моего видеоролика.
11. Бриджит Уилсон, сыгравшая Соню, сама исполняла все трюки в фильме. Но так как у нее не было опыта и времени на тренировку, все ее боевые сцены перенесли на конец съемок, дабы актриса смогла подготовиться.
12. Когда тестовая аудитория первой версии фильма заявила, что в фильме слишком мало драк, решено было отснять дополнительный бой Лю Канга с Рептилией.
И кстати, во время этого самого боя Робин Шу, сыгравший Лю Канга, сломал себе два ребра. Но на тот момент он никому об этом не сообщил, дабы не прерывать съемки. Единственное, что он сделал, так это втихаря попросил Кейта Кука, сыгравшего Рептилию, чтобы тот не бил его по правой стороне.
Помимо этого был увеличен бой Джонни Кейджа со Скорпионом. В изначальном варианте Джонни Кейдж побеждал Скорпиона еще в лесу, но позже была отснята дополнительная сцена в логове Скорпиона.
И что самое интересное, большинство фанатов считают, что эти два боя являются самыми лучшими и зрелищными в фильме.
13. На момент съемок Кристофер Ламберт был уже состоявшимся и весьма востребованным актером, поэтому он обошелся студии дороже всего. И чтобы не выйти за рамки бюджета, создатели решили отснять с Ламбертом только крупные планы в студии, а в сценах в Таиланде использовать дублера.
Но Ламберт предложил отличный вариант. Будучи фанатом игры, он сказал, что готов сниматься во всех сценах за те же деньги, и в итоге снялся, да еще и закатил вечернику после окончания съемок. Такой ход даже огорчил его агентов.
14. Перед финальной схваткой Лю Канг и Шанг Тсун приветствуют друг друга жестами, но каждый из них показывает разный жест. Многие думают, что эти жесты зависят от стиля боя, но на самом деле все гораздо проще. Жест Лю Канга означает уважение к сопернику, тогда как жест колдуна напротив означает неуважение или скорбь.
15. Стивену Спилбергу предложили сыграть небольшое камео режиссера, который снимает фильм с Джонни Кейджем. Стивен был в восторге от этого предложения, так как он сам являлся фанатом этой серии игр. Но, к сожалению, он не смог принять участие в съемках. Тем не менее, режиссера сделали похожим на него.
16. Битва Лю Канга с Саб-Зиро должна была быть более акробатической, но из-за того, что Робину Шу никак не удавалось сделать задуманное, он просто пошел на Морозилу, крича как бешеный. о Полу Андерсону настолько сильно понравилось это исполнение ,что он решил вставить эту сцену в финальную версию фильма.
17. При бюджете в 18 миллионов долларов фильм собрал в мировом прокате 122 миллиона. Это было успехом, поэтому боссы решили ,что неплохо было бы выпустить продолжение.
Но как уже и было сказано, Пол Андерсон и почти все актеры отказались от съемок в продолжении, сюжет получился скучным и абсурдным, спецэффекты стали куда хуже, несмотря на то, что бюджет картины был уже 30 миллионов долларов. Как итог, фильм заработал всего 51 миллион долларов при бюджете в 30 миллионов, что сделало его провальным. Для тех, кто не в курсе, чтобы фильм окупился, он должен собрать в прокате в среднем в два раза больше, чем его бюджет.
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