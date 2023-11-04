Как снимали фильм "Смертельная битва" (Mortal Kombat): кадры со съемок и интересные факты

После отказа Ван-Дамма данную роль предложили сыну Брюса Ли - Брендону Ли, но тот, к сожалению, погиб во время съемок фильма "Ворон".

Тогда на эту роль пригласили актера Линдена Эшби, который специально тренировался, чтобы быть в форме и показать все свои приобретенные навыки каратэ и тэквондо. Правда, в большинстве боевых сцен его все равно подменял дублер.

4. Изначально, на роль Сони Блэйд планировали взять никому неизвестную актрису Кэмерон Диас, которая только дебютировала в фильме "Маска", интересные факты о котором вы можете почитать здесь.