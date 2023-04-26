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18 исторических снимков, которые запечатлели значимые и интересные моменты своего времени

18 исторических снимков, которые запечатлели значимые и интересные моменты своего времени

Автор:
26 апреля 2023 09:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прошлое   животные   интересно   люди   познавательно   факты   фото   
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Когда человек изобрел фотоаппарат, он в некотором роде подчинил себе время. Фотографии могут запечатлеть ценные и интересные моменты всего за доли секунды и увековечить их на долгие годы. Благодаря сделанным снимкам мы можем переместиться в различные места и времена, несмотря на то, что они остались в далёком прошлом. Разве это не фантастика?

Конечно, сегодня эта возможность мало кого удивляет. Каждый человек способен накопить целый архив и сохранить его для будущих поколений (не факт, что там будет что-то ценное, однако попытаться всё же стоит). Фотографии прошлого, конечно, имеют большую ценность, так как они делались фотографами в моменты каких-то особых и исключительных событий.

Предлагаем вам отправиться в небольшое, но крайне увлекательное фотопутешествие. Снимки, представленные ниже, покажут вам интересные события прошлого, которые уже никогда не повторятся.


Великая метель 1888 года, Нью-Йорк

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Австрийский дворянин берёт в дорогу передвижную кондитерскую, 1922 год


Испытательный полёт вертолёта Пескары, 1922 год

Пескара 2F — был одним из первых экспериментальных вертолётов, имеющих соосную схему.


Автомобиль-капля Schlörwagen, 1936 год

Проектировщик Карл Шлёр пытался разработать идеальный аэродинамический автомобиль. К сожалению, необычное авто так и не попало в серийное производство, так как оно было крайне неустойчиво и при сильном боковом ветре его попросту «сносило» с дороги.


Говард Картер и помощник осматривают саркофаг Тутанхамона, 1922 год


Прамобиль, разработан в Англии. Фото сделано в 1930 году

В 1920-1930 годах был изобретён прамобиль — устройство, которое помогало беспрепятственно путешествовать матери и ребёнку. Прамобиль развивал максимальную скорость до 22 километров в час.


Торнадо над Капитолием, 1922 год


Солдат США в короне Священной Римской империи, 1945 год


Женщина доит корову с головой слона. Первоапрельская шутка в журнале Het Leven, Нидерланды, 1932 год

В те времена были свои фотошоп-мастера!


Американский фотограф Джеймс Рикалтон позирует с двумя элитными стрелками, состоявшими на службе у махараджи Кашмира, 1903 год

Два брата-близнеца были известны как кашмирские гиганты. Их рост составлял 2,23 метра.


Более 3000 рабочих, строящих Chase Manhattan Bank в Нью-Йорке, позируют фотографу в конце строительных работ,1964 год


Фотография мужчины, стоящего на коленях у статуи Рамсеса в Египте, 1856 год


Федеральный резервный банк, Нью-Йорк, 1959 год


Королева Елизавета II в мантии на коронации в июне 1953 года


Дети перед самым большим в мире бревенчатым домиком в Портленде, штат Орегон, США, 1938 год

Построен в 1905 году, сгорел в 1964 году.


Человек в скафандре держит мензурку с кипящей водой. Он находится в вакуумной камере, имитирующей высоту 20 километров, 8 февраля 1953 год

Немцы испытывают истребитель Messerschmitt Bf.109, 1940 год

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Метки: Прошлое   животные   интересно   люди   познавательно   факты   фото   
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