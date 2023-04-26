18 исторических снимков, которые запечатлели значимые и интересные моменты своего времени

Когда человек изобрел фотоаппарат, он в некотором роде подчинил себе время. Фотографии могут запечатлеть ценные и интересные моменты всего за доли секунды и увековечить их на долгие годы. Благодаря сделанным снимкам мы можем переместиться в различные места и времена, несмотря на то, что они остались в далёком прошлом. Разве это не фантастика?
Конечно, сегодня эта возможность мало кого удивляет. Каждый человек способен накопить целый архив и сохранить его для будущих поколений (не факт, что там будет что-то ценное, однако попытаться всё же стоит). Фотографии прошлого, конечно, имеют большую ценность, так как они делались фотографами в моменты каких-то особых и исключительных событий.
Предлагаем вам отправиться в небольшое, но крайне увлекательное фотопутешествие. Снимки, представленные ниже, покажут вам интересные события прошлого, которые уже никогда не повторятся.
Великая метель 1888 года, Нью-Йорк
Австрийский дворянин берёт в дорогу передвижную кондитерскую, 1922 год
Испытательный полёт вертолёта Пескары, 1922 год
Пескара 2F — был одним из первых экспериментальных вертолётов, имеющих соосную схему.
Автомобиль-капля Schlörwagen, 1936 год
Проектировщик Карл Шлёр пытался разработать идеальный аэродинамический автомобиль. К сожалению, необычное авто так и не попало в серийное производство, так как оно было крайне неустойчиво и при сильном боковом ветре его попросту «сносило» с дороги.
Говард Картер и помощник осматривают саркофаг Тутанхамона, 1922 год
Прамобиль, разработан в Англии. Фото сделано в 1930 году
В 1920-1930 годах был изобретён прамобиль — устройство, которое помогало беспрепятственно путешествовать матери и ребёнку. Прамобиль развивал максимальную скорость до 22 километров в час.
Торнадо над Капитолием, 1922 год
Солдат США в короне Священной Римской империи, 1945 год
Женщина доит корову с головой слона. Первоапрельская шутка в журнале Het Leven, Нидерланды, 1932 год
В те времена были свои фотошоп-мастера!
Американский фотограф Джеймс Рикалтон позирует с двумя элитными стрелками, состоявшими на службе у махараджи Кашмира, 1903 год
Два брата-близнеца были известны как кашмирские гиганты. Их рост составлял 2,23 метра.
Более 3000 рабочих, строящих Chase Manhattan Bank в Нью-Йорке, позируют фотографу в конце строительных работ,1964 год
Фотография мужчины, стоящего на коленях у статуи Рамсеса в Египте, 1856 год
Федеральный резервный банк, Нью-Йорк, 1959 год
Королева Елизавета II в мантии на коронации в июне 1953 года
Дети перед самым большим в мире бревенчатым домиком в Портленде, штат Орегон, США, 1938 год
Построен в 1905 году, сгорел в 1964 году.
Человек в скафандре держит мензурку с кипящей водой. Он находится в вакуумной камере, имитирующей высоту 20 километров, 8 февраля 1953 год
Немцы испытывают истребитель Messerschmitt Bf.109, 1940 год
Источник:
- Сомнительные привычки животных, которые заставили бы нас покраснеть от стыда
- Как животные видят этот мир
- 12 шифров, изменивших мир
- Надел «маску вора», чтобы победить в эволюционной борьбе. 10 интересных фактов про енотов
- Оригинальные детские люльки коренных американцев