Пата Сека – самый плoдoвитый "племенной раб" в истории человечества, которого использовали исключительно для одной цели

Говоря об ужасах рабства, мы всегда думаем о Европе и Соединенных Штатах, но на протяжении 350 лет рабство было основой экономики Бразилии (в то время колонии Португалии), которая активнее всего развивалась на продаже рабов американцам. Около 40% порабощенных африканцев покупаемых в США, были завезены туда именно из Бразилии.

Даже когда в 1825 году Португалия признала независимость Бразилии, рабство в ней никто не собирался отменять. И хотя в 1850 году правительство Бразилии окончательно отменило международную работорговлю в стране, спрос на чёрную рабочую силу всё ещё оставался высоким. Если бы порабощенные женщины не рожали достаточно детей, чтобы заменить старых и умирающих рабов, бразильская экономика рухнула бы. Всё рабовладельческое общество рухнуло бы.

Поэтому, чтобы поддерживать численность рабов, порабощенных африканцев вынуждали производить пoтoмcтво. Эта система разведения рабов работала как фабрика. Порабощенные африканцы рожали ещё больше детей, которые в конечном итоге рождались рабами.

Для этой цели были созданы специальные "племенные рабы", которых использовали для разведения, как домашний cкoт. В качестве "племенных рабов" выбирались преимущественно - самые сильные, выносливые и высокие мужчины.