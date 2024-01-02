Пата Сека родился в Анголе в 1830 году и, как говорят, был очень «сильным и высоким» мужчиной ростом 2,1 метра. В юношестве Пата Сека был продан землевладельцу из Бразилии Хоакиму Хосе де Оливейре, и получил новое имя Хосе Флоренсио.
Однако в отличие от других рабов, бразильский хозяин эксплуатировал его не для физического труда, а в качестве «племенного раба».
Что это означало?
Говоря об ужасах рабства, мы всегда думаем о Европе и Соединенных Штатах, но на протяжении 350 лет рабство было основой экономики Бразилии (в то время колонии Португалии), которая активнее всего развивалась на продаже рабов американцам. Около 40% порабощенных африканцев покупаемых в США, были завезены туда именно из Бразилии.
Даже когда в 1825 году Португалия признала независимость Бразилии, рабство в ней никто не собирался отменять. И хотя в 1850 году правительство Бразилии окончательно отменило международную работорговлю в стране, спрос на чёрную рабочую силу всё ещё оставался высоким. Если бы порабощенные женщины не рожали достаточно детей, чтобы заменить старых и умирающих рабов, бразильская экономика рухнула бы. Всё рабовладельческое общество рухнуло бы.
Поэтому, чтобы поддерживать численность рабов, порабощенных африканцев вынуждали производить пoтoмcтво. Эта система разведения рабов работала как фабрика. Порабощенные африканцы рожали ещё больше детей, которые в конечном итоге рождались рабами.
Для этой цели были созданы специальные "племенные рабы", которых использовали для разведения, как домашний cкoт. В качестве "племенных рабов" выбирались преимущественно - самые сильные, выносливые и высокие мужчины.
Сильный и с невероятной для того времени мускулатурой, Пата Сека был более двух метров ростом и, благодаря его прекрасной генетике, рабовладелец Хоаким Хосе де Оливейра использовал его для производства на свет таких же сильных и крупных рабов, как и он.
Жизнь в рабстве Пата Секи была необычно хорошей. Каждую неделю его тщательно проверяли на болезни, кормили разнообразными и полезными продуктами. Он даже получил образование и помогал своему хозяину с документами. Однако, периодически Пата Сека должен был встречаться с тщательно отобранными и здоровыми черными рабынями, чтобы они могли зaчaть от нeгo ребёнка.
Конкретное число женщин, с которыми пришлось пepecпaть Пата Секе, и частота подобных встреч для истории покрыты тайной. Однако, по предположениям и оценкам историков, этот раб стал отцом 249 детей, которые после своего рождения автоматически считались рабами. И число этих детей указывается историками лишь по зарегистрированным документам. В реальности их могло быть сильно больше.
Большую часть детей их владелец Хоаким Хосе де Оливейра продавал другим землевладельцам с целью получения прибыли, а других заставлял трудиться на своих собственных плантациях, когда те подрастали.
По словам родственников семьи Пата Секи, он действительно стал отцом (как минимум) 249 детей от нecкoльких десятков рабынь, что делает его прямым предком примерно 30% всего чернокожего населения города Сан-Карлос жившего там в XX веке.
Пата Сека стал свободным человеком лишь после отмены рабства в Бразилии в 1888 году.
Поскольку Пата Сека хорошо послужил своему хозяину, в том числе произвел для него значительное количество пoтoмства, ему были предоставлены особые привилегии. А после отмены рабства Пата Сека даже получил бесплатный кусок земли и дом от своего хозяина Хоакима Хосе де Оливейры, который на тот момент уже стал одним из богатейших людей в Бразилии.
На земле, подаренной ему бывшим хозяином, Пата Сека посвятил остаток своих дней построению новой жизни для своих близких. Он связал свою жизнь с женщиной по имени Пальмира (бывшей рабыней), на которой впоследствии женился. У браке у них родилось девять детей.
Принимая на себя роль фермера, Пата Сека владел и управлял собственной фермой «Sítio Pata Seca». На ней он упорно трудился с целью производства и продажи рападуры, традиционной бразильской сладости, создающейся из нерафинированного тростникового сахара.
И хотя доходы Пата Секи были не чрезмерно высокими, на безбедную жизнь ему хватало. Он использовал заработанные деньги, чтобы обеспечить жизнь всей своей многодетной семье, заботясь об их благополучии и воплощая в жизнь свои мечты о светлом будущем.
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Ужасно хорошая жизнь с кандалами на шее.
Раз помогал хозяину с документами.
Раб в кандалах это стилизованный образ.
На самом деле в кандалах держали или непокорных рабов или во время их перевозки или передержки во время продажи.