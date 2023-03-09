Оригинальные детские люльки коренных американцев

В целом, надо заметить, что жизнь коренных американцев довольно подробно задокументирована на фотоснимках. Безусловно, бОльшая часть фото сделаны в фотостудии, а не в их естественной среде обитания, но что есть, то есть. И одним самых "плодовитых" фотографов Дикого Запада был Эдвард Кёртис, чьих снимков в этой подборке, как вы уже заметили, оказалось больше всего.