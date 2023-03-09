Оригинальные детские люльки коренных американцев

Интересный факт: мамочки-индианки раньше европейских женщин придумали способ, как освободить себе руки, но при этом оставаться с малышом рядом.
Кстати, важная информация для тех, кто не досмотрев публикацию, уже отправился писать в комментариях, что индианки живут не в Америке, а в Индии. На самом деле, по правилам русского языка, индеанок даже не существует. Феминитив от существительных "индеец" и "индиец", одинаковый. И это слово - "индианка". Точка.
Ну, а мы давайте вернемся к заявленной теме. То бишь к детским люлькам. В зависимости от климата и места обитания, у каждого индейского племени были свои "модификации" таких люлек. На Тихоокеанском побережье, как правило, их плели из прутьев, как на предыдущем фото. А на снимке ниже люлька сделана из куска кожи со шнуровкой.
Почти все индейские племена при изготовлении таких люлек особое внимание уделяли защите головы младенца с помощью специальных конструкций. Таким образом, при передвижении по лесу исключались травмы лица и головы младенца.
Индейские люльки, как правило, имели жесткий каркас, благодаря чему их можно было снять со спины и поставить, например, под дерево в тень или к жилищу.
Особое внимание отдельные племена американских индейцев уделяли украшению своих люлек. Пусть и примитивному, но всё таки.
Внутри люлек индейские женщины выстилали мох, листья, измельченную кору можжевельника. Такой вот первобытный подгузник.
В регионах с более теплым климатом (Мексика и южнее), жесткие каркасные люльки встречались уже не так повсеместно. Однако ребенок всё равно "катался" на своей матери. Его носили на пояснице, где он частично сидел верхом, частично цеплялся или лежал на качелях наподобие гамака.
Еще один пример. Уморилась малышка =)
В целом, надо заметить, что жизнь коренных американцев довольно подробно задокументирована на фотоснимках. Безусловно, бОльшая часть фото сделаны в фотостудии, а не в их естественной среде обитания, но что есть, то есть. И одним самых "плодовитых" фотографов Дикого Запада был Эдвард Кёртис, чьих снимков в этой подборке, как вы уже заметили, оказалось больше всего.
И это немудрено. Этот мужчина сделал свыше 40 тысяч фотографий в более чем 80 индейских племенах.
Помимо фото, он записывал образцы индейской речи и музыки на восковые цилиндры, собирал местные легенды, поверья, рецепты и т.д. Во многих случаях его труды сейчас являются единственным письменным источником по истории многих индейских племён.
Источник:
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А в люльках - рогульки, вглядишься и - ах!
Русалка печальная, леший-бирюк
Мы вымрем без этих загадочных штук.