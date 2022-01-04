Не такие, как все: 15 фотографий людей с нестандартной внешностью

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Люди с нестандартной внешностью, которым очень легко выделиться из толпы. Необычные родимые пятна, гетерохромия и витилиго ждут вас далее.
Гетерохромия
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Только часть моих волос поседела
У моей жены есть родинка в форма собаки
У меня проблема с сосудами, из-за которой мои руки становятся пурпурными и оранжевыми, когда холодно
Мой младший брат и я
У меня есть родимое пятно на белке глаза
Весной на моём лице появилось витилиго, в результате чего часть волос побелела
Решил отрастить бороду, и с каждым днем всё больше привыкаю к этому!
У моего глаза два разных цвета
Витилиго
Иногда мне сложно быть уверенным в себе
У малыша моей подруги такая же отметина, как у неё
У меня есть родимое пятно в форме слезы, идеально расположенное под правым глазом
У меня пятно белых волос на затылке прямо посередине, поэтому, когда я заплетаю косы, это выглядит так
Оно появилось, когда мне было 16, и сначала я так сильно его ненавидела, но теперь мне нравится.
Глаз моего дедушки
На моей левой руке не хватает пальца
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