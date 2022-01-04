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Не такие, как все: 15 фотографий людей с нестандартной внешностью

Не такие, как все: 15 фотографий людей с нестандартной внешностью (16 фото)

Автор:
04 января 2022 09:25
Метки: Витилиго   в мире   внешность   гетерохромия   интересно   люди   подборка   
2183
16

Люди с нестандартной внешностью, которым очень легко выделиться из толпы. Необычные родимые пятна, гетерохромия и витилиго ждут вас далее.


Гетерохромия

×
×

Только часть моих волос поседела


У моей жены есть родинка в форма собаки


У меня проблема с сосудами, из-за которой мои руки становятся пурпурными и оранжевыми, когда холодно


Мой младший брат и я


У меня есть родимое пятно на белке глаза


Весной на моём лице появилось витилиго, в результате чего часть волос побелела


Решил отрастить бороду, и с каждым днем всё больше привыкаю к этому!

У моего глаза два разных цвета


Витилиго


Иногда мне сложно быть уверенным в себе


У малыша моей подруги такая же отметина, как у неё

У меня есть родимое пятно в форме слезы, идеально расположенное под правым глазом


У меня пятно белых волос на затылке прямо посередине, поэтому, когда я заплетаю косы, это выглядит так


Оно появилось, когда мне было 16, и сначала я так сильно его ненавидела, но теперь мне нравится.

Глаз моего дедушки


На моей левой руке не хватает пальца

Источник:

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Метки: Витилиго   в мире   внешность   гетерохромия   интересно   люди   подборка   
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4  комментария
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1k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Сейчас запрещают и переписывают книги,якобы из-за расизма и сексизма. Выпячивают отклонения и извращения. ИМХО следующим шагом будет запрет на классическое искусство,которое продвигало не те стандарты красоты и ущемляет всяких бодипозитивщиков.
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Sergius SPb 9 минут назад
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
3k
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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