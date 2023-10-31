Самолеты из соломы и наушники из кокосов: как американцы чуть не погубили островитян

Когда мы слышим слово "культ", то чаще всего думаем о каких-то сектах, мошенниках и прочих ужасных вещах. Но сегодня речь пойдет кое о чем другом. О Культе Карго, который хоть никому вреда и не причиняет, все-таки вызывает справедливое удивление очень у многих людей.
О нем не пишут в учебниках и не рассказывают по телевизору, но он помогает лучше понять образ жизни и мысли островных туземцев.
Культ Карго — часто называют самолетопоклонниками, хотя это определение и не восем верно. Туземцы островов Тихого океана верят, что самолеты — это высшие создания, через которые их предки отправляют им дары. Поэтому "служители" этого культа и начали возводить на своих островах целые аэродромы из соломы, что со стороны смотрится крайне странно.
Но если знать менталитет туземцев, то ничего удивительного в таком проявлении обожания нет. Островитяне просто верят, что подобное притягивает подобное, поэтому если они будут строить самолеты из соломы, то рано или поздно к ним прилетят настоящие самолеты.
И тут надо понимать, что Культ Карго - относительно новое явление, которое берет свое началом во второй половине прошлого века. Американские вооруженные силы тогда базировались на некоторых тихоокеанских островах, привлекая при этом внимание туземцев.
Сначала их принимали за высшие создания и даже за духов предков, но потом... потом все внимание с людей сместилось к железным птицам. Это они летали, это они приносили еду. Поэтому и почитать стоило их!
Поняв, что самолеты приносят провизию, которой американцы щедро делились с местными дителями, туземцы начали строить собственные самолеты - как символ уважения и поклонения.
Однако самолетов было мало, поэтому островитяне начали воссоздавать и прочую американскую инфраструктуру: наблюдательные вышки, радары и даже автомобили. И все это - из соломы, палок и кокосов. В общем, из того, что можно найти под ногами.
На протяжении десятилетий представители культа достраивали свои самолеты, превращая остров в какой-то музей современно-туземского искусства. Дошло до того, что некоторые племена начали так активно строить самолеты, что просто оставались без еды.
Вместо того, чтобы заниматься охотой и собирательством, они строили радары, играя в американцев! Конечно, США пришлось подкармливать бедолаг, но это привело тех лишь к укреплении веры в то, что они все делают правильно! Получился замкнутый круг.
И тут я хочу подчеркнуть, что все сказанное ниже — исключительно мое личное мнение. Но сторонники культа, возможно, не так примитивны, как мы думаем. Да, их предки, впервые увидевшие железных птиц, могли интерпретировать ситуацию на свой лад, но современное, молодое поколение, носит джинсы и пьет Колу. И продолжает верить в самолеты.
И, конечно, я не была на берегах Тихого океана, чтобы авторитетно что-то заявлять, но, возможно, во всей этой истории с поклонениям самолетам присутствует небольшой элемент манипуляции. Есть небольшая вероятность, что современные сторонники культа просто не хотят работать. А зачем? Им же и так все дадут.
И это вовсе не значит, что эти люди мошенники, нет. Тут срабатывает чистая психология. Ни один ребенок не станет самостоятельным, если мама будет делать за него всю работу. И если рассматривать этот народ, как ребенка, наша, "взрослая" культура слегка... гиперопекает туземцев, не давая им самим развиваться, отбирая мотивацию к этому.
Вот этот момент мне очень долго не давал покоя. И по моему мнению — нет. Сторонники культа еще просто не вышли на тот уровень развития мышления, которое позволило бы им создать полноценную веру. В данный период их жизни я бы классифицировала их мировоззрение, как мифологическое. Оно стоит на ступень ниже религиозного и является его предшественником.
Иными словами, это тот же тотемизм или фетишизм, посредством которого туземцы познают мир, объясняя непонятные им явления и объекты действительности. Пробелы в своих научных знаниях они просто заполняют "сказками" или мифами о предках. Ведь поверить в это куда проще, чем в летающих железных птиц.
Фетишизм — культ неодушевлённых вещей, выраженный в обожествлении или слепом поклонении этим вещам. Википедия
Почему культ Карго интересен
Дело в том, что все существующие и известные в данный момент культуры на момент их знакомства с современной цивилизацией, уже имели определенное мировоззрение и представление о мире. В случае с Карго, мы стали свидетелями развития этой мысли, формирования мировоззрения.
И это — ключевой момент для многих исследователей, который может позволить лучше понять уже наших предков, разгадать загадки философии и подтвердить некоторые психологические теории. Ведь мы по-сути наблюдаем зарождение новой картины мира и быстрой эволюции уже существующей.
В данный момент сторонников культа Карго пытаются социализировать: у туземцев есть продукты, одежда — все необходимое для жизни. По-сути, они — современные люди, без высокого знания в научных сферах, но все же. Они общаются с внешним миром, к ним водят экскурсии — действительно верующих с каждым годом все меньше.
С учетом темпа роста процесса глобализации, в один момент настанет тот день, когда Карого исчезнет, оставшись всего лишь развлечением для туристов.
А кто виноват?
Впрочем, это не отменяет главного: вины американцев, которые влезли со своим образом жизни к диким племенам. Солдатам нравилось играть в богов, угощая туземцев своими продуктами. И если в какой-то момент времени это и правда казалось забавным, то вот потом - не очень. Ведь эти людей действительно могли погибнуть от голода.
И это подводит нас к главной мысли - не стоит лезть со своим уставом в чужой монастырь. Возможно, этим туземцам изначально и не нужна была помощь. Зато теперь они без нее просто не выживут - за долгое годы бездействия многие навыки потерялись, а ремесло - утратилось.
Источник:
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Да и в целом вся культура бизнеса на пост-советском пространстве: попытки повторять ужимки и прыжки богатых людей, в надежде привлечь деньги...
И, между прочим, сказка это и есть миф в данном контексте, обособлять её не надо.