Самолеты из соломы и наушники из кокосов: как американцы чуть не погубили островитян

И тут я хочу подчеркнуть, что все сказанное ниже — исключительно мое личное мнение. Но сторонники культа, возможно, не так примитивны, как мы думаем. Да, их предки, впервые увидевшие железных птиц, могли интерпретировать ситуацию на свой лад, но современное, молодое поколение, носит джинсы и пьет Колу. И продолжает верить в самолеты.

И, конечно, я не была на берегах Тихого океана, чтобы авторитетно что-то заявлять, но, возможно, во всей этой истории с поклонениям самолетам присутствует небольшой элемент манипуляции. Есть небольшая вероятность, что современные сторонники культа просто не хотят работать. А зачем? Им же и так все дадут.

И это вовсе не значит, что эти люди мошенники, нет. Тут срабатывает чистая психология. Ни один ребенок не станет самостоятельным, если мама будет делать за него всю работу. И если рассматривать этот народ, как ребенка, наша, "взрослая" культура слегка... гиперопекает туземцев, не давая им самим развиваться, отбирая мотивацию к этому.