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«Хотите быть банановой республикой - вперёд!»: профессор математики рассказал о странностях современного обучения

«Хотите быть банановой республикой - вперёд!»: профессор математики рассказал о странностях современного обучения

Автор:
12 ноября 2023 18:37
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Алексей Савватеев   Видео   математика   обучение   педагог   профессор   школьники   
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Он заявил, что от этого зависит будущее страны.

Алексей Савватеев - известный математик, профессор, преподаватель и популяризатор науки. В одном из своих интервью он обрушился на Основной государственный экзамен (ОГЭ). А конкретно, что на тестах по математике школьникам разрешили пользоваться калькуляторами.

Как часто задают вопросы: «Зачем сейчас учиться, если есть калькуляторы?» Хотите быть банановой республикой - вперёд, закройте космическую программу, инженерную, объявите, что Россия как самостоятельная культурная сущность не существует, адаптирует чужие форматы, будет поставлять нефть и газ, не будет рыпаться никуда, захотите - разделится на несколько кусков. Захотите - сделайте культурное самоубийство.

А если мы хотим быть страной-цивилизацией, надо учиться. Учеба начинается с таблицы умножения, извините, это было всегда. Калькуляторы на ОГЭ - это призыв не учить таблицу умножения. Призыв не учить таблицу умножения - это призыв превратиться в обезьяну.

Также профессор добавил, что если родители дают детям смартфоны раньше 7-8-летнего возраста, то «вырастят дебилов».

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Метки: Алексей Савватеев   Видео   математика   обучение   педагог   профессор   школьники   
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43  комментария
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12k
Енот Полиграфович 2 часа назад
Уже есть в стране своя банановая республика с "героями" и раздачей званий и медалей.
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3k
poбт 2 минуты назад
не понимаю
почему на экзамен с калькулятором нельзя, а на работу можно
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−3
Zanger Dinges 3 минуты назад
Какое он имеет отношение к образованию? У него есть опубликованные труды по математике, педагогике? Его кто-то за пределами русскоязычного ютуба знает и цитирует?
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1k
alex 7 минут назад
первое отменить ЕГЭ - это оболванивание подрастающего поколения, скоро мы будем пожинать плоды
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32k
Ashabad 11 минут назад
Как ученый, Саватеев - голова! Моща... Но, странное дело, по убеждениям он монархист. Это меня несколько озадачило...
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3k
VPJ 15 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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459
3zo672nyb9t0 19 минут назад
Опять притащили этого жопулизатора науки сюда.
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2k
AVATAR Полчаса назад
Да ну, бред. Я вот думаю, что человек не может всё знать, да и не нужно. Каждый выполняет своё дело, что он умеет и хочет. Технарю например не нужны познания в философии, культуре, гуманитариям - точные науки. Конечно общие знания всем пригодятся. Но все должны заниматься своим делом. И ничего страшного, если человек не разбирается в том, в чём не обязан.
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482
Александр Богомолов 37 минут назад
может он не в курсе, но таблицу умножения учат во втором классе. до ОГЭ и ЕГЭ еще 7 лет. и калькулятором там пользоваться не дают. есть какие то задания в учебниках с пометкой что можно использовать калькулятор, но это класса с 7-го. большинство же заданий вполне используют таблицу умножения, столбики и прочее. и говорить что школьники не знают таблицу умножения это очень глупо.
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16k
GROMOZEKA 42 минуты назад
Умение перемножить в уме трехзначные числа, еще не делает человека человеком.
Встречал я персонажей и с несколькими высшими образованиями, которые по жизни были мрази мразями
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 43 минуты назад
100 % прав !
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2k
Николай 43 минуты назад
Я сыну с детства норм все объяснил. Он за 4 класса выиграл 2 олимпиады по математике.
Потом правда сказал, что больше не хочет учувствовать, но учить будет.
недавно с ним клали ламинат в небольшой спальне. Он все размеры отмерял, со всякими переворотами ламината и высчитывал пропилы под трубы например.
Отлично у него всё получилось.
я 100 процентов пару ламинатин бы закосячил даже при 12 квадратных метрах, а он нет)
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2k
Vadim Balabanov 45 минут назад
Жители банановых республик, как правило, много и тяжело работают. Без особого экономического эффекта.
В вашем примере все как раз наоборот...То, что вы имеете в виду, пожалуй "брилиантовая" республика.
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1k
kolobok263 45 минут назад
после институтов писать и считать не умеют, о чем говорить то. а в школе просто думать не учат, тупо ответы выбирать наудачу, какое мышление после этого? эта вся система была сделана для имбецилов в американских школах. погубили же советскую систему образования, понаплодили дебилов с дипломами. в слове КУЙ 10 ошибок делают и таблицу умножения не знают. поколение потребителей налицо. отбери смартфон и они в каменный век вернутся по мышлению
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4k
Иван Васильевич 46 минут назад
"Как часто задают вопросы: «Зачем сейчас учиться, если есть калькуляторы?» Хотите быть банановой республикой - вперёд, закройте космическую программу, инженерную, объявите, что Россия как самостоятельная культурная сущность не существует, адаптирует чужие форматы, будет поставлять нефть и газ, не будет рыпаться никуда, захотите - разделится на несколько кусков. Захотите - сделайте культурное самоубийство.

А если мы хотим быть страной-цивилизацией, надо учиться. Учеба начинается с таблицы умножения, извините, это было всегда. Калькуляторы на ОГЭ - это призыв не учить таблицу умножения. Призыв не учить таблицу умножения - это призыв превратиться в обезьяну."

--------------------

Чтобы стать страной цивилизацией - нужно иметь СУВЕРЕННУЮ стратегию развития на десятилетия вперёд, основанную на прогрессивной идеологии и перспективной экономической модели!

Ничего этого НЕТ и не будет! На периферии капиталистического мира дожевываем советское наследие и стремительно деградируем по всем статьям в качестве сырьевого придатка!
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3k
Daimos 52 минуты назад
Калькуляторы конечно хороши, но они не все могут. Вероятно это сделали просто для экономии времени для более сложных задач.
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64k
doker 54 минуты назад
Помню, что нам разрешили пользоваться на экзамене логарифмической линейкой.
В принципе, тот же калькулятор. Наверное, уже тогда вниз образование пошло?
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1k
Igor Grishaev 56 минут назад
Ну, судя по уровню нашего ТВ (1 канал, РТР, ТНТ), превращение жителей в обезьян уже не за горами
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6k
Babangdida Час назад
Хороший лектор, но без понимания для чего нужна электроника и как её интегрировать в школьное и университетское образование. Были у нас (в СССР) такие преподаватели. Не надо запрещать калькуляторы, надо придумывать задачи, которые решаются головой, а не калькулятором/4-х значьными таблицами/логарифмической линейкой/умением умножать 5-и значные числа в уме. Что до компьютеров, пускай решит произвольное полиномиальное уравнение 5-ой степени без электроники, тогда поговорим про (не)калькуляторное образование.
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20k
anpetrof Час назад
Полностью согласен!
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57k
Опиум для народа Час назад
С одной стороны - радует оценка поста пользователями, якобы они согласны с автором.
С другой, реальной стороны, дох"я и больше русскоязычных комментаторов на Фишках пишут свои комменты с грубейшими ошибками русского языка, еще и огрызаются на замечания и минусуют. Они - точно такие же тупые обезьяны.
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