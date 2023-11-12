«Хотите быть банановой республикой - вперёд!»: профессор математики рассказал о странностях современного обучения

Как часто задают вопросы: «Зачем сейчас учиться, если есть калькуляторы?» Хотите быть банановой республикой - вперёд, закройте космическую программу, инженерную, объявите, что Россия как самостоятельная культурная сущность не существует, адаптирует чужие форматы, будет поставлять нефть и газ, не будет рыпаться никуда, захотите - разделится на несколько кусков. Захотите - сделайте культурное самоубийство.

А если мы хотим быть страной-цивилизацией, надо учиться. Учеба начинается с таблицы умножения, извините, это было всегда. Калькуляторы на ОГЭ - это призыв не учить таблицу умножения. Призыв не учить таблицу умножения - это призыв превратиться в обезьяну.