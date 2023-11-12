«Хотите быть банановой республикой - вперёд!»: профессор математики рассказал о странностях современного обучения

Он заявил, что от этого зависит будущее страны.
Алексей Савватеев - известный математик, профессор, преподаватель и популяризатор науки. В одном из своих интервью он обрушился на Основной государственный экзамен (ОГЭ). А конкретно, что на тестах по математике школьникам разрешили пользоваться калькуляторами.
Как часто задают вопросы: «Зачем сейчас учиться, если есть калькуляторы?» Хотите быть банановой республикой - вперёд, закройте космическую программу, инженерную, объявите, что Россия как самостоятельная культурная сущность не существует, адаптирует чужие форматы, будет поставлять нефть и газ, не будет рыпаться никуда, захотите - разделится на несколько кусков. Захотите - сделайте культурное самоубийство.
А если мы хотим быть страной-цивилизацией, надо учиться. Учеба начинается с таблицы умножения, извините, это было всегда. Калькуляторы на ОГЭ - это призыв не учить таблицу умножения. Призыв не учить таблицу умножения - это призыв превратиться в обезьяну.
Также профессор добавил, что если родители дают детям смартфоны раньше 7-8-летнего возраста, то «вырастят дебилов».
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Встречал я персонажей и с несколькими высшими образованиями, которые по жизни были мрази мразями
В том числе и твоё.
Подумай об этом на досуге
Балабол, пойманный на брехне, только мной, раз 5.
Потом правда сказал, что больше не хочет учувствовать, но учить будет.
недавно с ним клали ламинат в небольшой спальне. Он все размеры отмерял, со всякими переворотами ламината и высчитывал пропилы под трубы например.
Отлично у него всё получилось.
я 100 процентов пару ламинатин бы закосячил даже при 12 квадратных метрах, а он нет)
В вашем примере все как раз наоборот...То, что вы имеете в виду, пожалуй "брилиантовая" республика.
А если мы хотим быть страной-цивилизацией, надо учиться. Учеба начинается с таблицы умножения, извините, это было всегда. Калькуляторы на ОГЭ - это призыв не учить таблицу умножения. Призыв не учить таблицу умножения - это призыв превратиться в обезьяну."
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Чтобы стать страной цивилизацией - нужно иметь СУВЕРЕННУЮ стратегию развития на десятилетия вперёд, основанную на прогрессивной идеологии и перспективной экономической модели!
Ничего этого НЕТ и не будет! На периферии капиталистического мира дожевываем советское наследие и стремительно деградируем по всем статьям в качестве сырьевого придатка!
В принципе, тот же калькулятор. Наверное, уже тогда вниз образование пошло?
Стоит ли заморачиваться с запретом инструментов быстрого счета?
Для проверки умения считать, писать - куча контрольных. Может нужно учителей учить нормально?
С другой, реальной стороны, дох"я и больше русскоязычных комментаторов на Фишках пишут свои комменты с грубейшими ошибками русского языка, еще и огрызаются на замечания и минусуют. Они - точно такие же тупые обезьяны.