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Ремонтные бригады, которые бы поборолись за звание "Мамстер-рукожопы"

Ремонтные бригады, которые бы поборолись за звание "Мамстер-рукожопы"

Автор:
14 ноября 2023 22:08
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   дизайн   забавно   ремонт   строители   фото   
3331
14

Ремонт - задачка не из лёгких, особенно когда за дело берутся рукожопы. В этой подборке собраны исключительно плохие варианты, какие только можно было придумать и воссоздать.

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Метки: Прикол   дизайн   забавно   ремонт   строители   фото   
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16  комментариев
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16k
a_komolow 2 часа назад
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1k
Opliut Полчаса назад
Комментарий к фото
Так испортить раритетную дверь......
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1k
КАКАнгел 47 минут назад
Вот раковина в стене мне понравилась- не знаю зачем они это сделали, но сделали осознано и качественно . это может даже удобно и экономит место
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984
Александр Час назад
5 - что не так? Например в узком туалете там где раздельно ванная комната и туалет
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28k
Егор Час назад
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36k
Андрей Иванов 2 часа назад
1. Заказ владельцев. Деньги есть только на дешёвую дверь. Возможно, с Авито, возможно сами и вставили.
2. Прикупили чердак, сделали "андеграунд" (ну как смогли). Точно самопал.
3. Крыша хитрая, разрушить нельзя (по каким-то причинам), пришлось выкручиваться с трубой, которую делали позже. Наверняка снизу не видно
4. Подготовлена инсталяция, встроенный душ и то ли раковина, то ли биде. Куски - это гипсокартон, чтобы при дальнейшей штукатурке не класть слишком толстый слой раствора. Это полуфабрикат, а не окончательный результат.
5. Узкое помещение. Если поставить нормальную раковину, то будет не пройти. В старых домах сплошь и рядом похожее
6. Это просто прикол
7. Временно поставили два старых крана. Скорее всего - на время ремонта части квартиры. Ставить новый на водопровод, который заменят и переделают по другому в течении месяца - неинтересно
8. Мастерская. Осталась ножка от стула, колёс старых - вообще завались. Ну и использовали. Нормально
9. Уровень понятие относительное. Может это пол кривой, или потолок ещё кривее. Мебель и батареи вешаются не по уровню, а чтоб выглядело в целом ровно, с учётом остальных кривых поверхностей. Не параллельно всем, это невозможно в стандартных условиях.
10. Если под гипроком пустота, то отмеряй- не отмеряй... Искали закладную, вешать полку на картон несколько наивно
11. Скорее всего, должны были быть другие светильники, но потом не нашли, а проект специфический
12. Выключатель стоял давно, поставили перегородку слева, выключатель переносить не стали. Пиндосы жадные
13. Времянка либо в съёмной квартире, либо просто не могут найти такой смеситель (он со встроенными дозаторами с хитрожопой раковиной, такую сразу не найдёшь). Скорее всего опять Пиндосия или любители экзотики пиндосской.

Ни в одном пункте не видно следов упоротой бригады. Либо самопал, либо заказ от хозяев "я так хочу". Любой каприз за Ваши деньги
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5k
Сергей 2 часа назад
4. Они очень гордятся своей работой
Автор - дэбил. Там кусками гипсокартона грубо вывели поверхность будущей стены. Сверху накидают штукатурку, отшпаклюют и положат финишную отделку.
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64k
doker 2 часа назад
Любой результат работы соответствует техзаданию.
а) быстро
б) дёшево
в) сердито
А про "руки из жопы"... это прошлый век.
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7k
yahaomsk 2 часа назад
не даром говорится : " семь раз об дверь, один раз об рельс"
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7k
Jora Kyky(Kukunaher) 2 часа назад
Почему сразу бригада? Я и в одиночку со многим вышеперечисленным справлюсь не хуже.
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4k
Dmitry_61rus 2 часа назад
Комментарий к фото
Общага, в каждом смесителе по одной живой кран буксе. Вот и зафигачили. А что вторая капает, неважно. Всего то когда кран открыт.
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7k
Кружок 2 часа назад
"Мамстер" (с) ???
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97
Топор плывёт Кружок 40 минут назад
"Мамкин Мастер" одним словом, возможно.
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