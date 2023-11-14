Ремонтные бригады, которые бы поборолись за звание "Мамстер-рукожопы"

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Ремонт - задачка не из лёгких, особенно когда за дело берутся рукожопы. В этой подборке собраны исключительно плохие варианты, какие только можно было придумать и воссоздать.
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2. Прикупили чердак, сделали "андеграунд" (ну как смогли). Точно самопал.
3. Крыша хитрая, разрушить нельзя (по каким-то причинам), пришлось выкручиваться с трубой, которую делали позже. Наверняка снизу не видно
4. Подготовлена инсталяция, встроенный душ и то ли раковина, то ли биде. Куски - это гипсокартон, чтобы при дальнейшей штукатурке не класть слишком толстый слой раствора. Это полуфабрикат, а не окончательный результат.
5. Узкое помещение. Если поставить нормальную раковину, то будет не пройти. В старых домах сплошь и рядом похожее
6. Это просто прикол
7. Временно поставили два старых крана. Скорее всего - на время ремонта части квартиры. Ставить новый на водопровод, который заменят и переделают по другому в течении месяца - неинтересно
8. Мастерская. Осталась ножка от стула, колёс старых - вообще завались. Ну и использовали. Нормально
9. Уровень понятие относительное. Может это пол кривой, или потолок ещё кривее. Мебель и батареи вешаются не по уровню, а чтоб выглядело в целом ровно, с учётом остальных кривых поверхностей. Не параллельно всем, это невозможно в стандартных условиях.
10. Если под гипроком пустота, то отмеряй- не отмеряй... Искали закладную, вешать полку на картон несколько наивно
11. Скорее всего, должны были быть другие светильники, но потом не нашли, а проект специфический
12. Выключатель стоял давно, поставили перегородку слева, выключатель переносить не стали. Пиндосы жадные
13. Времянка либо в съёмной квартире, либо просто не могут найти такой смеситель (он со встроенными дозаторами с хитрожопой раковиной, такую сразу не найдёшь). Скорее всего опять Пиндосия или любители экзотики пиндосской.
Ни в одном пункте не видно следов упоротой бригады. Либо самопал, либо заказ от хозяев "я так хочу". Любой каприз за Ваши деньги
9. Кривее чем угол между стеной и шкафчиком я придумать не могу. Никакого дизайна тут нет, стенка идет вертикально от пола, и даже если потолок кривой (во что не верю) - все равно надо было делать горизонтально. Тем более что тут есть очевидные вертикальные полосы.
10. История могла быть любой, но стоило бы заделать дырки как минимум!
11. За такой "дизайн" и исполнение надо просто отрывать руки.
12. "Выключатель переносить не стали" - именно поэтому и "упоротые".
С остальными вопросы спорные (а 6й даже не спорный), согласен, но эти 5 случаев для меня очевидны.
Автор - дэбил. Там кусками гипсокартона грубо вывели поверхность будущей стены. Сверху накидают штукатурку, отшпаклюют и положат финишную отделку.
а) быстро
б) дёшево
в) сердито
А про "руки из жопы"... это прошлый век.