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Дорохо-бохато-диковато: безумные и странные интерьеры и ремонты в квартирах

Дорохо-бохато-диковато: безумные и странные интерьеры и ремонты в квартирах

Автор:
27 октября 2023 15:52
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   дизайн   дорохо-бохато   интерьер   ремонт   странный интерьер   фото   
4591
16

Часто бывает, что дизайн и ремонт в квартирах становятся настоящими испытаниями. Готовы приступить к исследованию мира дизайна, великого и ужасного? Надеемся, фото ваших интерьеров тут нет!

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Метки: Прикол   дизайн   дорохо-бохато   интерьер   ремонт   странный интерьер   фото   
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9  комментариев
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10k
Павел 5 часов назад
На вкус и цвет, товарищей нет!
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35k
Андрей Иванов Час назад
За исключением 13 номера - все квартиры в норме. Делятся на две категории - "денег лишних нет" и "денег некуда девать". Поэтому одни выкручиваются как могут, другие строят версаль. Но цель одна - уют (в меру разумения обладателя)
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54k
Мойша 3 часа назад
Понты, понты...
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54k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 3 часа назад
полное отсутствие вкуса,здравого смысла, и умеренности.
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495
ruslan d 5 часов назад
Колхоз он и есть колхоз ...
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495
ruslan d grigorenko vladislav 2 часа назад
Да не в этом дело , хотя и было , в данном случае колхоз, это про интерьеры , а так как хозяйство - колхоз норм ...
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495
ruslan d grigorenko vladislav Час назад
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