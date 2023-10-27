Дорохо-бохато-диковато: безумные и странные интерьеры и ремонты в квартирах

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Часто бывает, что дизайн и ремонт в квартирах становятся настоящими испытаниями. Готовы приступить к исследованию мира дизайна, великого и ужасного? Надеемся, фото ваших интерьеров тут нет!
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