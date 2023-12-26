Безумные дизайны, которые вызывают много вопросов

Обходите эти места зимой стороной

Что можно купить на блошином рынке

Ремонтные бригады, которые бы поборолись за звание "Мастера-рукожопы"

Безумные дизайнерские решения в квартирах в стиле "дорохо-бохато" и "вырви глаз"

Чудные детские анкеты, в которых так много радости и печали

Как компании описывают "баги" в обновлениях