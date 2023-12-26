Безумные дизайны, которые вызывают много вопросов

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Добро пожаловать в мир странных дизайнов! Мы погрузимся в невероятные и неожиданные творческие идеи, которые могут вызвать смех, изумление и, возможно, немного недоумение.
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