Нелепые ремонты, глядя на которые сразу становится стыдно и смешно

Вы это серьезно?

Безумные дизайнерские решения в квартирах в стиле "дорохо-бохато" и "вырви глаз"

Провалы на работе, которые трудно не заметить

Убойные квартиры, из которых хочется бежать без оглядки

Дорохо-бохато-диковато: безумные и странные интерьеры и ремонты в квартирах

Ремонтные бригады, которые бы поборолись за звание "Мастера-рукожопы"