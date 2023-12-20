Нелепые ремонты, глядя на которые сразу становится стыдно и смешно

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Интерьеры в квартирах порой пугают. Они точно придуманы какими-то безумными дизайнерами, ведь не может адекватный человек такое сделать. Собрали подборку ремонтов, как делать не надо.
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