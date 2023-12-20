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Нелепые ремонты, глядя на которые сразу становится стыдно и смешно

Нелепые ремонты, глядя на которые сразу становится стыдно и смешно

Автор:
20 декабря 2023 11:29
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   дизайн   забавно   идиоты   интерьер   ремонт   фото   
2216
14

Интерьеры в квартирах порой пугают. Они точно придуманы какими-то безумными дизайнерами, ведь не может адекватный человек такое сделать. Собрали подборку ремонтов, как делать не надо.

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Метки: Прикол   дизайн   забавно   идиоты   интерьер   ремонт   фото   
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10  комментариев
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Не понимаю людей, которым стыдно за других. Посмеяться конечно можно. Но и тут тоже спорно. Эти ремонты подсовывают для жизни автора? Люди живут и им нравится, так почему нет?
Показал бы автор и копипаста свои хоромы, чтобы мы дружно оценили тонкий вкус!
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11k
Juli Полчаса назад
надо различать интерьеры от нехватки ресурсов на ремонт и сделанные очень на любителя. Ну а шторы с котами - это вообще не проблема.
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5k
Lexx 2 часа назад
2. Не качеством, а количеством. А снаружи запирается только на один единственный межкомнатный замок. И зачем аж две цепочки, если глазок есть?
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
12 - раздетая и голодная, бедняжка
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Спелая кукурузинка

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