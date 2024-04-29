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Быт и эстетика квартир: необычные интерьеры, от которых хочется плакать

Быт и эстетика квартир: необычные интерьеры, от которых хочется плакать

Автор:
29 апреля 2024 12:37
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   горе дизайнер   дизайн   забавно   идиоты   ремонт   ремонт в квартире   фото   
1718
16

Дизайн играет важную воль во время ремонта жилья. Однако не все собственники выбирают что-то гармоничное и минималистичное. Порой в ход идут самые безумные идеи - и часть из них уже есть в нашем посте.

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Метки: Прикол   горе дизайнер   дизайн   забавно   идиоты   ремонт   ремонт в квартире   фото   
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6  комментариев
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2k
просто программист Час назад
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3k
Seryi_spb 13 минут назад
Это всё одна квартира.
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7k
S__D 23 минуты назад
Комментарий к фото
Особенно вытяжка роскошная. Прям писк.
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3k
Carex 41 минуту назад
Какая разница как сделана у людей хата- им нравится, не вам обсуждать.
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33k
Владимир 53 минуты назад
Комментарий к фото
А ничо так, лофт.
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56
Сергей Сергей 54 минуты назад
прибираться тяжело, а так... чем бы дитя не тешилось )
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1648 постов (1602 в горячем)

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