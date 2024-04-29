Быт и эстетика квартир: необычные интерьеры, от которых хочется плакать

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Дизайн играет важную воль во время ремонта жилья. Однако не все собственники выбирают что-то гармоничное и минималистичное. Порой в ход идут самые безумные идеи - и часть из них уже есть в нашем посте.
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