Быт и эстетика квартир: необычные интерьеры, от которых хочется плакать

Неудачные первые свидания, которые люди запомнили на всю жизнь

Нелепые ремонты, глядя на которые сразу становится стыдно и смешно

Абсурдный маркетинг: когда креативщик и дизайнер перестарались

Ремонтные бригады, которые бы поборолись за звание "Мастера-рукожопы"

Безумные выходки бывших, которые напоминали о себе после расставания