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В Санкт-Петербурге на волю отпустили двух нерпят, которых спасли весной

В Санкт-Петербурге на волю отпустили двух нерпят, которых спасли весной

Автор:
28 июня 2023 13:33
Сообщество : Животные
Метки: Нерпа   Санкт-Петербург   интересное   ладожское озеро   милота   спасение   фото   
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В апреле на набережной Мартынова на Крестовском острове и в деревне Лаврово обнаружили малышей нерпы. Они нуждались в помощи: были сильно истощены и нуждались в срочной помощи.

Нерпят отправили в Центр реабилитации морских млекопитающих. Там они откармливались и теперь уже весят по 20 килограмм каждый. Фонд друзей балтийской нерпы совместно с «Водоканалом Санкт-Петербурга» устроили "выпускной" подросткам нерпы, которых назвали Лавров и Мартын Крестовский, сообщили в Центре реабилитации.

Нерпят выпустили в озеро Ладожское. Они чувствуют себя прекрасно и готовы к самостоятельной жизни.

Ежегодно в Центр реабилитации морских млекопитающих поступают десятки детёнышей нерп, которые нуждаются в помощи.

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Метки: Нерпа   Санкт-Петербург   интересное   ладожское озеро   милота   спасение   фото   
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