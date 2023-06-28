В Санкт-Петербурге на волю отпустили двух нерпят, которых спасли весной

В апреле на набережной Мартынова на Крестовском острове и в деревне Лаврово обнаружили малышей нерпы. Они нуждались в помощи: были сильно истощены и нуждались в срочной помощи.
Нерпят отправили в Центр реабилитации морских млекопитающих. Там они откармливались и теперь уже весят по 20 килограмм каждый. Фонд друзей балтийской нерпы совместно с «Водоканалом Санкт-Петербурга» устроили "выпускной" подросткам нерпы, которых назвали Лавров и Мартын Крестовский, сообщили в Центре реабилитации.
Нерпят выпустили в озеро Ладожское. Они чувствуют себя прекрасно и готовы к самостоятельной жизни.
Источник:
Ежегодно в Центр реабилитации морских млекопитающих поступают десятки детёнышей нерп, которые нуждаются в помощи.
Источник:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша