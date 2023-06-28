В Санкт-Петербурге на волю отпустили двух нерпят, которых спасли весной

Нерпят отправили в Центр реабилитации морских млекопитающих. Там они откармливались и теперь уже весят по 20 килограмм каждый. Фонд друзей балтийской нерпы совместно с «Водоканалом Санкт-Петербурга» устроили "выпускной" подросткам нерпы, которых назвали Лавров и Мартын Крестовский, сообщили в Центре реабилитации.