25 необычных коллекций, которые собирают люди

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Наша тяга к вещам — древний инстинкт. Поэтому иногда так хочется что-нибудь да начать собирать и коллекционировать. Некоторые люди любят собирать что-то необычное — например, плюшевых панд или игральные кости. Взглянем на интересные коллекции, которыми поделились пользователи сети.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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