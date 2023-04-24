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25 необычных коллекций, которые собирают люди

25 необычных коллекций, которые собирают люди

Автор:
24 апреля 2023 21:36
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Жизнь   Разное   Фотографии   интересное   коллекции   коллекция   люди   подборка   фото   хобби   
1007
26

Наша тяга к вещам — древний инстинкт. Поэтому иногда так хочется что-нибудь да начать собирать и коллекционировать. Некоторые люди любят собирать что-то необычное — например, плюшевых панд или игральные кости. Взглянем на интересные коллекции, которыми поделились пользователи сети.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Разное   Фотографии   интересное   коллекции   коллекция   люди   подборка   фото   хобби   
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5  комментариев
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17k
Nikita Час назад
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2k
Autumn2015 24 минуты назад
У меня коллекция пуговиц,собирать - подбирать на улице пуговки начала лет с 8, наверное, обрезать с изношенной одежды и вновь пришивать куда-то ... Очень помогает заменить потеряшку и не тратиться.
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Мойша Час назад
Это даже не винтаж.
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Мойша Час назад
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Вроде коллекция дисков, хотя десятка два книг есть.
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