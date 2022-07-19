25 любопытных кадров с просторов сети

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В нашей жизни много интересного и необычного - открытия можно делать хоть каждый день. Вот несколько кадров, которыми недавно поделились пользователи сети - они о самых разных находках, вещах и явлениях, с которыми только можно встретиться в жизни.
"Семь лет назад случайно ударил топором себе по пальцам. Ногти после этого отросли, но шрам остался"
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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