25 любопытных кадров с просторов сети

В нашей жизни много интересного и необычного - открытия можно делать хоть каждый день. Вот несколько кадров, которыми недавно поделились пользователи сети - они о самых разных находках, вещах и явлениях, с которыми только можно встретиться в жизни.

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"Семь лет назад случайно ударил топором себе по пальцам. Ногти после этого отросли, но шрам остался" 0 Источник:

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Это был помидор.. 0 Источник:

В посудомойке есть подставка специально для палочек 0 Источник:

80-сантиметровый одуванчик 0 Источник:

Писсуары с видом на улицу 0 Источник:

Сильный ветер "уложил" траву во дворе 0 Источник:

Индикаторы на унитазе, с помощью которых можно смывать с разным количеством воды 0 Источник:

Двухцветное дерево 0 Источник:

Видеорегистратор заснял пролетающего мимо павлина 0 Источник:

Путешествие лягушки по стеклу 0 Источник:

Позитивные знаки судьбы 0 Источник:

Маленькая шишка выглядит как ананасик 0 Источник:

Дротик приземлился на другой дротик 0 Источник:

Ключ износился.. и превратился в сову 0 Источник:

Любовь - повсюду 0 Источник:

Паук сплёл паутину на светильнике в виде паука 0 Источник:

Двойной банан 0 Источник:

Пенёк, который издалека выглядит как тело 0 Источник:

"Обнаружил, что у меня такая же кружка, как в фильме "Техасская резня бензопилой" 0 Источник:

Совпадение 0 Источник:

"Мой 3-летний ребёнок проглотил эту монету. Вот какой она "вышла" 0 Источник:

Привидится же такое 0 Источник:

"Этот кусок банана выглядит как наша собака" 0 Источник:

Морковка в форме пальца 0 Источник: