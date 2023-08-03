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20 любопытных кадров с просторов сети

20 любопытных кадров с просторов сети

Автор:
03 августа 2023 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   Прошлое   Разное   Фотографии   в интернете   интересное   люди   подборка   разные фото   фото   
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На просторах сети можно хоть каждый день находить и узнавать что-то новое и курьёзное. В этой подборке — несколько любопытных кадров разных лет и из разных сфер жизни, которые вызывают интерес и рассказывают свои истории.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Прошлое   Разное   Фотографии   в интернете   интересное   люди   подборка   разные фото   фото   
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6  комментариев
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zloykoyot Час назад
Автор, в 1917 году никакого СССР не было, учи историю. СССР был создан в 1922 году, в ноябре 1917 была РСФСР.

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20k
scorpick 22 минуты назад
У школы такая стояла, только повыше раза в полтора. Никто не умер.
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7k
vasilykopkov 49 минут назад
Цитата: "Джон Смит, мужчина из индейского племени чиппева, который прожил 137 лет" Но на табличке, приклеенной к фотографии, написано "died age 132".
То есть "возраст на момент смерти 132 года"
Неувязочка...
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