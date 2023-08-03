20 любопытных кадров с просторов сети

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На просторах сети можно хоть каждый день находить и узнавать что-то новое и курьёзное. В этой подборке — несколько любопытных кадров разных лет и из разных сфер жизни, которые вызывают интерес и рассказывают свои истории.
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3. В 1908 году иллюзионист Гарри Гудини спрыгнул с моста в Бостоне, закованный в цепи и наручники, и через несколько минут всплыл, оставшись невредимым. Это один из его знаковых трюков
7. Эта сфера из кремния - самый круглый объект в мире. Сейчас она находится в австралийском Центре точной оптики в Сиднее, Австралия
14. Бочки с вином, которые французская армия отправила своим войскам перед битвой при Галлиполи (1915-1916) во время Первой мировой войны
Источник: — переведено специально для fishki.net
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