30 примеров, когда дикие животные ведут себя как "голуби"

Во многих городах мира на улицах всегда множество голубей. Иногда кажется, что популяция голубей равна по размеру населению, если не больше. Но в некоторых странах есть свои "голуби" — разные дикие животные, которые спокойно разгуливают по улицам и выпрашивают еды. В Таиланде это обезьяны, в Японии — олени и лисицы. Взглянем на интересные примеры таких животных на улицах разных городов!