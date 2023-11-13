30 примеров, когда дикие животные ведут себя как "голуби"

Автор:
13 ноября 2023 21:59
Во многих городах мира на улицах всегда множество голубей. Иногда кажется, что популяция голубей равна по размеру населению, если не больше. Но в некоторых странах есть свои "голуби" — разные дикие животные, которые спокойно разгуливают по улицам и выпрашивают еды. В Таиланде это обезьяны, в Японии — олени и лисицы. Взглянем на интересные примеры таких животных на улицах разных городов!
1. Женщина кормит белок в Калифорнии
2. Деревня с лисами Дзао-Кицунэ-Мура, Япония
3. "А вот енотики в моём дворе"
4. Дикие попугаи ара часто прилетают на балконы в Каракасе, Венесуэла
5. Дикие лошади в центре города в Неваде, США
6. На Аляске орлы - как голуби
7. "Начал кормить одну бездомную кошку, но новости быстро распространились.."
8. Мужчина в японском городе Нара в окружении любопытных диких оленей
9. Аосима, рыбацкая деревня с множеством кошек в Японии
10. Сурки в Австрии любят повыпрашивать еду
11. "Друзья нашли у себя во дворе кроху-енота, и отвезли в центр спасения"
12. Вот такие "голуби" в Эквадоре
13. Дикие птички у кормушек во дворе дома
15. Банда чёрных кошек, которая гуляет сама по себе
16. Дикие лошади в Неваде, США
17. Белки просто хотят есть!
18. Дикие ослики в Южной Калифорнии
19. "Моя жена подкармливала белку рядом с домом. Сегодня она привела своих детей, знакомиться"
20. "К нам во двор решили зайти лоси. Аляска"
21. Крабы на острове Рождества
22. "Утренний вид из моего окна. Штат Нью-Хэмпшир, США"
23. Обыкновенный бронзовокрылый голубь-фапс - уроженец Австралии
24. Павлины пришли в гости
25. Когда в твой бассейн ворвались еноты, и устроили вечеринку
26. Никогда не оставляйте свой пикник без присмотра в Австралии
27. Канадские журавли исследуют газоны во Флориде, США
28. Окуносима, остров кроликов в Японии
29. Когда не увидел знак "Обезьян не кормить" в Таиланде
30. Игуаны разгуливают на пляже Эксума в Нассау, Багамские Острова
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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