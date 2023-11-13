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30 примеров, когда дикие животные ведут себя как "голуби"

30 примеров, когда дикие животные ведут себя как "голуби"

Автор:
13 ноября 2023 21:59
Сообщество : Животные
Метки: Фотографии   в мире   дикая природа   животные   природа   птицы   разные животные   разные страны   фото   
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Во многих городах мира на улицах всегда множество голубей. Иногда кажется, что популяция голубей равна по размеру населению, если не больше. Но в некоторых странах есть свои "голуби" — разные дикие животные, которые спокойно разгуливают по улицам и выпрашивают еды. В Таиланде это обезьяны, в Японии — олени и лисицы. Взглянем на интересные примеры таких животных на улицах разных городов!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотографии   в мире   дикая природа   животные   природа   птицы   разные животные   разные страны   фото   
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2  комментария
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33k
Ego sum qui sum 2 часа назад
вот Австралия, а не эти ваши милые птички
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16k
_delphin_ Полчаса назад
Животные собираются в стаи? Интернет взорван!
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