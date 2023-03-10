Фотограф заснял эпичное нападение сокола на пеликана

Фотограф из США заснял эпичную сцену - бесстрашный сокол напал на пеликана, который слишком близко подобрался к гнезду. Досталось же бедняге!
Эти эпичные кадры сделал фотограф Декер Номура (Decker Nomura) на пляже Торри-Пайнс в Сан-Диего, США. Он увидел, как пеликан подобрался слишком близко к месту гнездования сапсанов (соколов). Хотя пеликан и не хотел причинять вреда, ему всё равно досталось.
"Когда пеликан приблизился к месту гнездования сапсанов, бдительный сокол-родитель начал защищать своё гнездо - хотя пеликан не собирался причинить вреда гнезду или птенцам. Мне повезло увидеть это зрелище," - рассказал фотограф.
В определённые периоды гнездования весной соколы "дежурят" возле своих гнёзд и нападают, когда чувствуют угрозу для своих птенцов. Этому пеликану тоже досталось. Хотя сапсан гораздо меньше размером, его это не волновало, когда дело касалось его потомства и семьи - бесстрашный сокол был готов защищать их любой ценой. Фотограф сделал несколько кадров с птицами, после чего пеликан улетел в сторону. Никто не пострадал - возможно, только самооценка пеликана.
По данным Министерства сельского хозяйства США, сапсаны - одна из самых редких здешних гнездящихся птиц. Численность сапсанов сократилась после 1940-х годов в результате широкого применения пестицидов. Сейчас они находятся под федеральной охраной в соответствии с законами. Эти птицы, кстати, обитают на всех континентах, кроме Антарктиды.
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Алексей Михайлович одобряет.