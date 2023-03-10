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Фотограф заснял эпичное нападение сокола на пеликана

Фотограф заснял эпичное нападение сокола на пеликана

Автор:
10 марта 2023 21:55
Сообщество : Животные
Метки: Фотографии   дикая природа   животные   забавно   природа   птица   птицы   смешные животные   фото   фотографы   
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Фотограф из США заснял эпичную сцену - бесстрашный сокол напал на пеликана, который слишком близко подобрался к гнезду. Досталось же бедняге!

Эти эпичные кадры сделал фотограф Декер Номура (Decker Nomura) на пляже Торри-Пайнс в Сан-Диего, США. Он увидел, как пеликан подобрался слишком близко к месту гнездования сапсанов (соколов). Хотя пеликан и не хотел причинять вреда, ему всё равно досталось.

"Когда пеликан приблизился к месту гнездования сапсанов, бдительный сокол-родитель начал защищать своё гнездо - хотя пеликан не собирался причинить вреда гнезду или птенцам. Мне повезло увидеть это зрелище," - рассказал фотограф.

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В определённые периоды гнездования весной соколы "дежурят" возле своих гнёзд и нападают, когда чувствуют угрозу для своих птенцов. Этому пеликану тоже досталось. Хотя сапсан гораздо меньше размером, его это не волновало, когда дело касалось его потомства и семьи - бесстрашный сокол был готов защищать их любой ценой. Фотограф сделал несколько кадров с птицами, после чего пеликан улетел в сторону. Никто не пострадал - возможно, только самооценка пеликана.

По данным Министерства сельского хозяйства США, сапсаны - одна из самых редких здешних гнездящихся птиц. Численность сапсанов сократилась после 1940-х годов в результате широкого применения пестицидов. Сейчас они находятся под федеральной охраной в соответствии с законами. Эти птицы, кстати, обитают на всех континентах, кроме Антарктиды.

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Метки: Фотографии   дикая природа   животные   забавно   природа   птица   птицы   смешные животные   фото   фотографы   
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6  комментариев
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481
сергей ремизов 46 минут назад
Пеликан наверно пролетел ещё немного призадумался, "блин ,что это такое сейчас было".
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6k
Джордж. Вашингтон. 3 минуты назад
Кроме Антарктиды... Естественно, если бы эти пернатые машины убийства там были, там бы пингвины давно закончились бы.
Алексей Михайлович одобряет.
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1k
Aleksei 9 минут назад
летел себе по своим делам задумавшись..и тут, хоба,наваляли ни за что ни про что ..
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10k
Sapsan 20 минут назад
Респект сапсану
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455
Максим Эсфельд Полчаса назад
Одна маленькая ( по сравнению с пеликаном), но очень гордая птичка...........
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