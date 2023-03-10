Фотограф заснял эпичное нападение сокола на пеликана

В определённые периоды гнездования весной соколы "дежурят" возле своих гнёзд и нападают, когда чувствуют угрозу для своих птенцов. Этому пеликану тоже досталось. Хотя сапсан гораздо меньше размером, его это не волновало, когда дело касалось его потомства и семьи - бесстрашный сокол был готов защищать их любой ценой. Фотограф сделал несколько кадров с птицами, после чего пеликан улетел в сторону. Никто не пострадал - возможно, только самооценка пеликана.