20+ кадров с птицами, которые поражают своей красотой

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Птицы - удивительные создания. За ними всегда интересно наблюдать, и изучать о них что-то новое и любопытное. Благодаря фотографам со всех точек планеты у нас есть возможность посмотреть, какие пернатые обитают во всём мире. Ловите лучшие фото птиц с конкурса The Bird Photographer Of The Year этого года, который собрал более 20 тысяч заявок разных фотографов.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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