20+ кадров с птицами, которые поражают своей красотой

Птицы - удивительные создания. За ними всегда интересно наблюдать, и изучать о них что-то новое и любопытное. Благодаря фотографам со всех точек планеты у нас есть возможность посмотреть, какие пернатые обитают во всём мире. Ловите лучшие фото птиц с конкурса The Bird Photographer Of The Year этого года, который собрал более 20 тысяч заявок разных фотографов.

"Облако птиц", фотограф Kathryn Cooper

Спрятался. Фотограф Laszlo Potozky

"Капли", фотограф Parham Pourahmad

"Между двумя мирами", фотограф Henley Spiers

"Лицом к лицу". Фотограф Kathy Wade

"Тени", фотограф Andrés Luis Domínguez

"Свобода", фотограф Mario Suarez Porras

Фотограф Brian Matthews

Портрет королевского пингвина. Фотограф Rafael Armada

Фотограф Patrick Coughlin

"Дорожки бриллиантов", фотограф Sue Dougherty

"Кто первый?" Фотограф David Pattyn

"Цветной обед", фотограф Ponlawat Thaipinnarong

Птенец шилоклювки. Фотограф Tamás Koncz-Bisztricz

Тундряная куропатка. Фотограф Erlend Haarberg

"Аисты с полотна Ван Гога", фотограф Petro Katerynych

Скворец в ночи. Фотограф Mark Williams

Силуэт свиристеля. Фотограф Simon D'entremont

"Знакомство с гигантом", фотограф Tomasz Szpila

"Сова и мусор", фотограф Kerry Wu

"Парочка", фотограф Richard Flack

Убираем за людьми. Фотограф Lucca Rodriguez Amorim

"На закате", фотограф Thamboon Uyyanonvara

"Спящая красавица", фотограф Andy Pollard

"Ты кто?" Фотограф Arjun Jenigiri

"Сражение". Фотограф Erlend Haarberg

Купание. Фотограф Thomas Wester

Красавец на болоте. Фотограф Raymond Hennessy