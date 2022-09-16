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20+ кадров с птицами, которые поражают своей красотой

20+ кадров с птицами, которые поражают своей красотой

Автор:
16 сентября 2022 21:44
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   животные   красивые фото   природа   птица   птицы   фото   фотографии   фотографы   фотоконкурс   
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Птицы - удивительные создания. За ними всегда интересно наблюдать, и изучать о них что-то новое и любопытное. Благодаря фотографам со всех точек планеты у нас есть возможность посмотреть, какие пернатые обитают во всём мире. Ловите лучшие фото птиц с конкурса The Bird Photographer Of The Year этого года, который собрал более 20 тысяч заявок разных фотографов.
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Источник:

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Метки: дикая природа   животные   красивые фото   природа   птица   птицы   фото   фотографии   фотографы   фотоконкурс   
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1  комментарий
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Сергей 12 часов назад
тут не хватает еще фотки птицы
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