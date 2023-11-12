Психологи нашли ответ, почему мы долго не можем уволиться с нелюбимой работы

Психологи уверены, что, оказывается, во всем виноват наш мозг. Дело в том, что основная его задача это чтобы его подопечный выжил и как можно более безопаснее. А что для этого требуется? Правильно, исключить все внешние риски и угрозы.

Проще говоря, наш мозг делает все возможное, чтобы не выпустить нас из так называемой зоны комфорта, ведь совершенно неясно, что ждет впереди. Риск остаться без денег, отказы на собеседованиях, а если и примут, на новую работу, то непонятно что там будет за коллектив. А вдруг с зарплатой обманут и так далее. Мозг услужливо подскажет еще кучу примеров с грядущими неурядицами. То есть фактически угнетает сам себя.

А если у человека еще и проблемы с самооценкой, то тогда ситуация обстоит еще хуже. Ведь новые коллеги могут его критиковать, а тут уже все привычное, хоть и порядком надоело. И человек начинает заранее обесценивать себя.

Но страдание на нелюбимой работе - дело неблагодарное. Так что если есть шанс изменить жизнь к лучшему, упускать его не нужно.

Ну а если сил больше нет, то вот вам актуальная подборочка мемов на эту тему.