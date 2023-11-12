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Психологи нашли ответ, почему мы долго не можем уволиться с нелюбимой работы

Психологи нашли ответ, почему мы долго не можем уволиться с нелюбимой работы

Автор:
12 ноября 2023 12:43
Сообщество : Психология
Метки: Мемы   мозг   психология   работа   страхи   увольнение   
1775
2

Казалось бы, ну сил уже никаких нет работать за копейки, в коллективе, где жаба на гадюке сидит и скорпионом погоняет. Но почему-то каждый раз, когда ты собираешься послать всех и громко хлопнуть дверью, этого не происходит, и ты снова идешь на ненавистную работу.

Психологи уверены, что, оказывается, во всем виноват наш мозг. Дело в том, что основная его задача это чтобы его подопечный выжил и как можно более безопаснее. А что для этого требуется? Правильно, исключить все внешние риски и угрозы.

 

Проще говоря, наш мозг делает все возможное, чтобы не выпустить нас из так называемой зоны комфорта, ведь совершенно неясно, что ждет впереди. Риск остаться без денег, отказы на собеседованиях, а если и примут, на новую работу, то непонятно что там будет за коллектив. А вдруг с зарплатой обманут и так далее. Мозг услужливо подскажет еще кучу примеров с грядущими неурядицами. То есть фактически угнетает сам себя.

 

А если у человека еще и проблемы с самооценкой, то тогда ситуация обстоит еще хуже. Ведь новые коллеги могут его критиковать, а тут уже все привычное, хоть и порядком надоело. И человек начинает заранее обесценивать себя.


Но страдание на нелюбимой работе - дело неблагодарное. Так что если есть шанс изменить жизнь к лучшему, упускать его не нужно.

 Ну а если сил больше нет, то вот вам актуальная подборочка мемов на эту тему.


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Метки: Мемы   мозг   психология   работа   страхи   увольнение   
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10  комментариев
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33k
Юр21 2 часа назад
Психологи - это те же инфоцыгане, только с дипломом.
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2k
Pinhead 9 минут назад
Потому что: жаба на гадюке сидит и скорпионом погоняет это все ты, а денег много не бывает. От себя не убежать ведь
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4k
dangora Полчаса назад
Если ты каждый день ходишь на ненавистную работу - то какая нафик зона комфорта?!
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5k
Горожанин 47 минут назад
У автора, походе, шиза с умственной отсталостью. Такая чудная разноплановая банальщина с брендом.
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10k
MakDag 53 минуты назад
В 90-е брался за любую работу, был и грузчиком и подсобником, многому научился, не чураюсь никакой работы, поэтому теперь могу и на... послать, нисколько не стесняясь.
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10k
Борис Карабанов Час назад
Блин! А я-то думал всё дело в левом мизинце! Оказывается, это мозг взвешивает "за" и "против", предостерегает от возможных "подводных камней", опасается неизвестности и т.д.. У-у-у, гадина такая! Ампутировать!
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224
iskra 2 часа назад
Разумные люди увольняются,когда подыскали себе что-то получше..
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