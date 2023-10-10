Когда больше нет сил терпеть: пост про увольнение

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Пост офисного нытья. Каждый из нас в один прекрасный момент собирался бросить всё и написать заявление по собственному желанию. Признайтесь, было такое?
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6. Удивительно не то, что все почтальоны уволились, а то, как смогли найти работников на такую з/п
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Метки: Прикол Юмор офис подборка трудоустройство увольнение
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Потом я уволился, ушел в другую компанию. И через 5 лет вернулся обратно. Спрашиваю этого сотрудника, где он, а мне сказали. что он умер, рак.... Жалко ((((