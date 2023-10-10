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Когда больше нет сил терпеть: пост про увольнение

Когда больше нет сил терпеть: пост про увольнение

Автор:
10 октября 2023 17:53
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   офис   подборка   трудоустройство   увольнение   
1183
15
Пост офисного нытья. Каждый из нас в один прекрасный момент собирался бросить всё и написать заявление по собственному желанию. Признайтесь, было такое?
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Метки: Прикол   Юмор   офис   подборка   трудоустройство   увольнение   
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2  комментария
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17k
Голос Вселенной 3 минуты назад
Комментарий к фото
Грустно. Я вот работал в компании. Хороший коллектив, отдел у нас хороший, все парни молодцы. Работал в отделе парень, намного нас старше.
Потом я уволился, ушел в другую компанию. И через 5 лет вернулся обратно. Спрашиваю этого сотрудника, где он, а мне сказали. что он умер, рак.... Жалко ((((
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17k
Голос Вселенной 2 минуты назад
Комментарий к фото
Вообще-то эти две недели даются, чтобы дела передать. А так, если ты уже не нужен, могут и одним днем отпустить. Если руководство вменяемое, соответственно....
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