Новая мода на антироскошь

Можно также выбрать то, что больше интересует. Это может быть как безотходное производство, помощь животным, снижение выбросов углерода, снижение загрязнения окружающей среды, отойти от бездумного потребления.

Главное - это ценность собственного времени, отсутствие материальной конкуренции и гармоничное существование с самим собой. И уж точно важнее шествий и пикетов "за природу" то, что можно повторно использовать пакеты (или приобрести/сделать самому шоппер для похода в магазин), побольше ходить пешком или ездить на велосипеде, чуть внимательнее покупать косметику и средства для очистки, обращая внимание на состав, не покупать некачественную "одноразовую" одежду и заполнять ей шкафы и, по возможности, оказать действительно помощь тем, кому она нужна - отправить ненужные вещи в приюты или точки сбора, продать технику для повторного использования и так далее. Да, быть может это чуть затратнее по времени, зато это прекрасный способ сделать мир чуточку лучше.