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Новая мода на антироскошь

Новая мода на антироскошь

Автор:
05 октября 2023 19:44
Сообщество : Фабрика идей
Метки: забота о себе   интересное   комфорт   люди   мнение   отдых   психология   работа   
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Одежда от кутюр или простая и удобная? Отдых в роскошном оллинклюзив или же в маленьком домике в глуши? Почему сегодня всё чаще даже самые богатые люди планеты стали обращаться к простоте и незатейливости?

Пересмотр потребительской корзины (при закрытии базовых потребностей) привёл к тому, что сегодня уже не надо, да и даже неприлично показывать свой высокий статус, украшать свою жизнь и вообще купаться в излишествах. А ведь совсем недавно, в конце 20 века, всё было совсем наоборот - общество буквально фанатело от материальных благ, стремясь покупать и обновлять. Стоит вспомнить хотя бы "Бойцовский клуб" и монологи главного героя в начале.

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Так называемых дауншифтеров, которые появились ещё в конце 20 века и внезапно решали променять офисы на нечто менее комфортное, воспринимали как чудаков и даже пытались их наградить каким-то диагнозами. Но ведь именно к этому, спустя 20 лет стало стремиться большинство сотрудников офисов, у которых есть возможность работать удалённо. Они стремятся не к материальным благам, а к экологичной (во всех смыслах) среде вокруг себя. Они не хотят покупать лишнее, питаться с шиком и если у них есть возможность сделать что-то самим, то они этим займутся, а не побегут покупать.
Важным стали не деньги, а время, энергия и эмоциональное состояние.

Разумеется, как у любого движения, у дауншифтинга появились свои радикальные поклонники, которые немного скомпрометировали его. Но всё-таки, у разумных людей состояние антироскоши находится в адекватном балансе и именно им удаётся ощутить то самое состояние спокойствия и счастья, которое не достигнуть новыми вещами.

Кстати, это совсем не "тихая роскошь", где подразумевается то, что человек будет обладать дорогими товарами, пользоваться качественными и недешёвыми услугами и просто не будет это демонстрировать. Это просто демонстрация хорошего вкуса для общества, которое как под лупой рассматривает всё материальное и дорогое.

Для тех, кто принадлежит к приверженцам антироскоши не всё равно на окружающую среду и они если не могут улучшить её, то хотя бы стараются не ухудшить. Эта история не про тренды и моду, а про экологичный образ жизни, этичность товаров (например, что они их не испытывают на животных, или они сделаны из переработанного материала), покупка б/у вещей, которые в хорошем состоянии.

Можно также выбрать то, что больше интересует. Это может быть как безотходное производство, помощь животным, снижение выбросов углерода, снижение загрязнения окружающей среды, отойти от бездумного потребления.

Главное - это ценность собственного времени, отсутствие материальной конкуренции и гармоничное существование с самим собой. И уж точно важнее шествий и пикетов "за природу" то, что можно повторно использовать пакеты (или приобрести/сделать самому шоппер для похода в магазин), побольше ходить пешком или ездить на велосипеде, чуть внимательнее покупать косметику и средства для очистки, обращая внимание на состав, не покупать некачественную "одноразовую" одежду и заполнять ей шкафы и, по возможности, оказать действительно помощь тем, кому она нужна - отправить ненужные вещи в приюты или точки сбора, продать технику для повторного использования и так далее. Да, быть может это чуть затратнее по времени, зато это прекрасный способ сделать мир чуточку лучше.

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Метки: забота о себе   интересное   комфорт   люди   мнение   отдых   психология   работа   
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Мицелий Грибов 42 минуты назад
Я, когда засыпаю, чтобы заснуть, фантазирую, что я или в домике-срубе посреди леса, который засыпает снегом, и до цивилизации не добраться, придётся зимовать в одного в зимней глуши, а у меня тепло, дров запас до весны, кладовая полна макарон, круп и консервов, телек с коллекцией фильмов, любимые книжки, лыжи, коньяк, запас хорошего кофе, в телефон смотреть нет никакой нужды. Это ли не кайф
Или всё то же самое, но во внедорожном кемпинге, в котором можно забраться в любые дебри и холостяковать до весны. Эскапизм в чистом виде))
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22k
Виталий Касандров 39 минут назад
Учитывая что даже на фишках проскальзывают истории о замерших, загрызенных диким зверем, крокодилом ,утонувшими или просто помершими с голоду этими самыми офисными на удаленки то без фанатизма ребятки.
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1k
likiloki 50 минут назад
Так вот для чего модные дома достали старые авоськи, чтобы за миллионы продавать этим людям вещи, которые выглядят дешевыми.
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