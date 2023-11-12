В Якутии полицейские устроили побоище во время празднования Дня полиции

Сейчас в конфликте разбираются следователи и пытаются понять, сколько же алкоголя было выпито доблестными стражами правопорядка.





«Будут тщательно изучены все обстоятельства и дана принципиальная оценка действиям должностных лиц», — говорится на сайте якутского управления МВД.

