В Якутии полицейские устроили побоище во время празднования Дня полиции

В результате выяснения какой отдел работает более продуктивно, в кому впал ВрИО главы местного отдела полиции.
День полиции сотрудники ОМВД России по Ленскому району Якутии решили отметить тихо и скромно, немного посидев в кафе "Лена". Поначалу все шло хорошо, но вот под утро руководители отделов повздорили. 30-летний глава местного ОЭБиПК, капитан Севрюгин сначала поссорился с начальником тыла, а потом и вовсе с ним подрался.
Когда ситуацию попытался урегулировать 40-летний ВрИО главы отдела полиции, подполковник Надточиев, досталось и ему. Слово за слово, кулаком по лицу, так, в общем, ВрИО в кому-то и попал из-за обширного кровоизлияния в мозг.
Сейчас в конфликте разбираются следователи и пытаются понять, сколько же алкоголя было выпито доблестными стражами правопорядка.
«Будут тщательно изучены все обстоятельства и дана принципиальная оценка действиям должностных лиц», — говорится на сайте якутского управления МВД.
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Новый Евсюков у нас появился.
Представляю как этот боевик задержанных метелит
P.S. интересно, признания они так же неистово, в соревновательном запале "кто круче работает", из задержанных выбивают?
На деле, хуже гопников, напились и подрались в кафе.
Я так и не понял, где там на видео досталось подполковнику?