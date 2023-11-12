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В Якутии полицейские устроили побоище во время празднования Дня полиции

В Якутии полицейские устроили побоище во время празднования Дня полиции

Автор:
12 ноября 2023 07:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Якутия   день полиции   драка   кафе   полиция   
1896
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В результате выяснения какой отдел работает более продуктивно, в кому впал ВрИО главы местного отдела полиции.

День полиции сотрудники ОМВД России по Ленскому району Якутии решили отметить тихо и скромно, немного посидев в кафе "Лена". Поначалу все шло хорошо, но вот под утро руководители отделов повздорили. 30-летний глава местного ОЭБиПК, капитан Севрюгин сначала поссорился с начальником тыла, а потом и вовсе с ним подрался.


Когда ситуацию попытался урегулировать 40-летний ВрИО главы отдела полиции, подполковник Надточиев, досталось и ему. Слово за слово, кулаком по лицу, так, в общем, ВрИО в кому-то и попал из-за обширного кровоизлияния в мозг.

Сейчас в конфликте разбираются следователи и пытаются понять, сколько же алкоголя было выпито доблестными стражами правопорядка.


«Будут тщательно изучены все обстоятельства и дана принципиальная оценка действиям должностных лиц», — говорится на сайте якутского управления МВД.

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Метки: Видео   Якутия   день полиции   драка   кафе   полиция   
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29  комментариев
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316
Александр Перышков Час назад
ужас какой, что ж они полицию то не вызвали....
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4k
brotherirk 4 минуты назад
Животные! Скорее бы они себя поубивали!
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2k
Bobbus 12 минут назад
Всех присутсвуюших полицаев посадить.Потому как быдло не долдно быть наделено полномочиями власти. А там одно быдло
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3k
владимир Полчаса назад
Прискорбный случай произошел в якутском кафе Лена. Подрались между собой героические сотрудники ордунгполицая Якутии. Доблестный полицай Гауптштурмфюрер Севрюгин чуть не убил целого Штандартенфюрера Надточиева. Последний в коме и может даже умрет. Сейчас другие сотрудники данного ведомства разбираются как так получилось что никогда такого не было и вдруг опять.
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263
Александр Шевченко Полчаса назад
Главное люди не пострадали
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637
Macht 37 минут назад
На самом деле это просто позор. Всех присутствующих на видео гнать.
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16k
GROMOZEKA 39 минут назад
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87
Чубака 46 минут назад
Наиболее удивили "коллеги" Вместо того, чтобы сразу разнять ( ну типа по синьке втащил один другому, растащили) то эти дегенераты не дают вмешаться другим более адекватным коллегам.

Новый Евсюков у нас появился.
Представляю как этот боевик задержанных метелит
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38k
Александр 46 минут назад
На видео дерутся какие то гопники, это как наши видосы про мобилизацию хохлов, кого бы [мат]или в киевах на улице - в комментах - мобилизация. так и у тут, непонятно кто, с кем, за что. Я вот много ментов знаю, и они так себя даже в хламину обожратые не ведут.
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35k
koleos72 54 минуты назад
А тому кто людей распихивал, которые растащить пытались, тоже срок впаять!
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33k
Юрий 57 минут назад
Капитана Севрюгина по этапу в "красную зону" теперича? Будет отдыхать на шконке имени генерала Чурбанова.
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3k
VPJ 58 минут назад
Напомнило французский анекдот. "Алло!!! Это полиция, тут гей с проститутками дерутся!!!" Ну, как там наши? Побеждают."
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5k
Горожанин 58 минут назад
Колокольчик зазвенел о том, что это диагноз системе.
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6k
мемфрид Час назад
А всё потому, что система правоохранительная с гнильцой. Качество отбора кадров таково, что в погонах ходят потенциальные бандюки. Вечер в ресторане превратился в фарс, пьянку и уголовку. Вот и всё, что надо знать о ментах в регионах
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13k
Кыся Час назад
Алло, пожарная? Приезжайте скорее, тут полиция со скорой дерётся. Кому больше звонить, не знаю...
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19k
Shtoppi Час назад
пацаны ваще ребята. бей своих, чтобы чужие боялись

P.S. интересно, признания они так же неистово, в соревновательном запале "кто круче работает", из задержанных выбивают?
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24k
MrGod Час назад
Это всё, что надо знать о полиции, которая вроде как защищает народ.
На деле, хуже гопников, напились и подрались в кафе.
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10k
Борис Карабанов Час назад
В таких случаях остаётся вызывать только "Скорую" и пожарных. Жуть. Край.
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1k
Звёздный странник 2 часа назад
Цитата: "...капитан Севрюгин сначала поссорился с начальником тыла, а потом и вовсе с ним подрался. Ситуацию попытался урегулировать 40-летний ВрИО главы отдела полиции, подполковник Надточиев, досталось и ему."
Я так и не понял, где там на видео досталось подполковнику?
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1k
... 2 часа назад
Многое могу понять, но пинать лежачего в отключке нет.
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