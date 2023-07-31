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Краснодарские дрифтеры устроили покатушки со стриптизом, а после напали на мужчину из-за замечания

Краснодарские дрифтеры устроили покатушки со стриптизом, а после напали на мужчину из-за замечания

Автор:
31 июля 2023 10:02
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   блогеры   выходной   драка   дрифт   краснодар   покатушки   полиция   
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Сейчас участников скандальных видеороликов разыскивает полиция.

В Краснодаре - своя атмосфера. Разогретые южным солнцем молодые люди сначала катались на капоте авто, а когда стемнело, пустились во все тяжкие.


Устроили дрифт.


Спутнице юных автомобилистов, видимо, было весело и льстило внимание народа. Сняв одежду и оставшись топлес, она взобралась на капот авто и танцевала там к удовольствию и удивлению зевак.

Впрочем, юных стриптизёрш было две. Ничуть не смущаясь, они демонстрировали свои прелести прямо на городских улицах, а их спутники "пилили контент" - возможно, все эти чудачества шли в прямой эфир какого-нибудь стрима, как это сейчас модно у молодёди.


Понятно, что такое поведение молодых людей нравилось далеко не всем. На еще одном ролике, снятом с участием той же компашки, - драка с местным жителем. Как сообщают очевидцы, мужчина сделал замечание полуголым девахам - и началась потасовка.


Краснодарцы возмущены поведением молодых людей и рады, что претензии к их веселому времяпрепровождению появились и у полиции.


Местные правоохранители сейчас устанавливают участников компании.


Источник:

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Метки: Видео   блогеры   выходной   драка   дрифт   краснодар   покатушки   полиция   
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6  комментариев
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3k
· · Час назад
Слабаки !
Тьфу, покатушки деревенского разлива, тридцать третий сорт !
А так сможете ?
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57k
Олег 15 минут назад
образ жизни уродский... шлюхи, алкоголь, наркотики. Если-бы они весь день проработали, то на ночные дрифты времени не хватило-бы, да и сил
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1k
Кактус 24 минуты назад
Первый раз огорчился из-за тонировки в ролике)))
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12k
кот базилий 53 минуты назад
Полдня чудили , а менты "не в курсе", как всегда
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924
ruslan d Час назад
Уже хотел написать , что весело получилось , но опять все скатилось к быдло-разборкам ...
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14k
Kostick Час назад
жесть... и у этих шмар же есть родители.. впрочем всё из семьи идёт. мусор биологический. надеюсь доблестные джедаи найдут и накажут негодяев.
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