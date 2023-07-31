Краснодарские дрифтеры устроили покатушки со стриптизом, а после напали на мужчину из-за замечания

Впрочем, юных стриптизёрш было две. Ничуть не смущаясь, они демонстрировали свои прелести прямо на городских улицах, а их спутники "пилили контент" - возможно, все эти чудачества шли в прямой эфир какого-нибудь стрима, как это сейчас модно у молодёди.

Понятно, что такое поведение молодых людей нравилось далеко не всем. На еще одном ролике, снятом с участием той же компашки, - драка с местным жителем. Как сообщают очевидцы, мужчина сделал замечание полуголым девахам - и началась потасовка.