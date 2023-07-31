Краснодарские дрифтеры устроили покатушки со стриптизом, а после напали на мужчину из-за замечания

Сейчас участников скандальных видеороликов разыскивает полиция.
В Краснодаре - своя атмосфера. Разогретые южным солнцем молодые люди сначала катались на капоте авто, а когда стемнело, пустились во все тяжкие.
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Устроили дрифт.
Осторожно! Ненормативная лексика!
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Спутнице юных автомобилистов, видимо, было весело и льстило внимание народа. Сняв одежду и оставшись топлес, она взобралась на капот авто и танцевала там к удовольствию и удивлению зевак.
Осторожно! Видео 18+, нецензурная лексика!
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Впрочем, юных стриптизёрш было две. Ничуть не смущаясь, они демонстрировали свои прелести прямо на городских улицах, а их спутники "пилили контент" - возможно, все эти чудачества шли в прямой эфир какого-нибудь стрима, как это сейчас модно у молодёди.
Понятно, что такое поведение молодых людей нравилось далеко не всем. На еще одном ролике, снятом с участием той же компашки, - драка с местным жителем. Как сообщают очевидцы, мужчина сделал замечание полуголым девахам - и началась потасовка.
Осторожно! Сцены драки и ненормативная лексика!
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Краснодарцы возмущены поведением молодых людей и рады, что претензии к их веселому времяпрепровождению появились и у полиции.
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Тьфу, покатушки деревенского разлива, тридцать третий сорт !
А так сможете ?