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Вывески и рекламные слоганы, которые не перестают нас удивлять

Вывески и рекламные слоганы, которые не перестают нас удивлять

Автор:
10 ноября 2023 18:03
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   вывеска   маркетинг   название   смех   
1306
16

Казалось бы, уже невозможно придумать что-то новое в сфере продаж, чтобы обратить на себя потенциальных клиентов и покупателей. Но маркетологи-самоучки частенько выдают что-то очень креативное.

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Метки: Прикол   Юмор   вывеска   маркетинг   название   смех   
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83k
Доктор Джонс Час назад
1. Что это?
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ОТДЕЛ К Полчаса назад
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Richard

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