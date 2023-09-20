Трудовой мозоль: неожиданные вывески от маркетологов-самоучек

Вконец оборзели

Примеры рекламы и маркетинга, которые можно назвать не иначе как «божественными»

Рыбучий случай: шедевры рекламы от упоротых маркетологов

Маркетологи от Бога, которые стали финалистами народной премии "Вывеска года"

Гении маркетинга и рекламы, по которым давно плачет дурка

Белая мама: маркетологи из народа и их убойные работы