Трудовой мозоль: неожиданные вывески от маркетологов-самоучек

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Здесь всё понятно без слов - слабоумие, отвага и немного везения. Их работы залетели и сделали своё дело - мы обратили на них внимание!
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