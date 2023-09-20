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Трудовой мозоль: неожиданные вывески от маркетологов-самоучек

Трудовой мозоль: неожиданные вывески от маркетологов-самоучек

Автор:
20 сентября 2023 22:49
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   вывеска   маркетинг   маркетолог   смех   
1255
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Здесь всё понятно без слов - слабоумие, отвага и немного везения. Их работы залетели и сделали своё дело - мы обратили на них внимание!

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Метки: Прикол   Юмор   вывеска   маркетинг   маркетолог   смех   
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1  комментарий
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Majul 56 минут назад
трудовОЙ мозоль?
Рода слов в начальной школе изучают. Что за позорище допускать настолько детские ошибки
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