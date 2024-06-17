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12 необычных реклам, которые подняли маркетинг на новый уровень

12 необычных реклам, которые подняли маркетинг на новый уровень

Автор:
17 июня 2024 22:07
Сообщество : ФотоМир
Метки: Впечатлять   Интерактивные   Необычные   Реклаамы   маркетинг   уникальные   
2416
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Время не стоит на месте. Современные компании должны создавать что-то уникальное, чтобы удивлять и впечатлять людей. Вот почему повсюду появляются гигантские инсталляции, интерактивные рекламные щиты и другие удивительные идеи, граничащие с безумием. В этом посте вы увидите диковинные изобретения современных рекламодателей.

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Метки: Впечатлять   Интерактивные   Необычные   Реклаамы   маркетинг   уникальные   
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2  комментария
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129k
Аааа 2 часа назад
к 12 - не надо путать разрешение с частотой. Так же как длину с весом и цветом
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37k
Teodor 2 часа назад
Комментарий к фото
Дебилы, блин, с мягкой пяткой против бронестекла - ну тупые... Ясен пень, в России они это стекло рекламировать не станут - тут оно простоит пол часа.
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1904 поста (1848 в горячем)

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