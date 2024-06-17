12 необычных реклам, которые подняли маркетинг на новый уровень

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Время не стоит на месте. Современные компании должны создавать что-то уникальное, чтобы удивлять и впечатлять людей. Вот почему повсюду появляются гигантские инсталляции, интерактивные рекламные щиты и другие удивительные идеи, граничащие с безумием. В этом посте вы увидите диковинные изобретения современных рекламодателей.
1. Защитное стекло 3M приглашает всех проверить свои силы и разбить его пуленепробиваемый экран. Кстати, никто не добился успеха
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7. В честь 25-летия Парка Юрского периода в Лондоне была установлена статуя Джеффа Голдблюма
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