Доигрались со шрифтами: работы людей, которые явно перестарались

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Перед вами шедевры дизайнеров, маркетологов и просто обычных людей. Они хотели воплотить в жизнь свою задумку идеально, но что-то пошло не так.
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- Он занят, его 314%дят.
Мужик заблудился в лесу. Стоит и орет: "Ау, ау, ау!"
Сзади по плечу его кто-то хлопает. Оборачивается - медведь.
Медведь: "Мужик, чего орешь?"
Мужик "Заблудился, может кто услышит."
Медведь: "Ну я услышал, тебе легче стало?"