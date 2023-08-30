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Доигрались со шрифтами: работы людей, которые явно перестарались

Доигрались со шрифтами: работы людей, которые явно перестарались

Автор:
30 августа 2023 11:00
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   дизайн   и так соёдет   маркетинг   смех   
1687
15

Перед вами шедевры дизайнеров, маркетологов и просто обычных людей. Они хотели воплотить в жизнь свою задумку идеально, но что-то пошло не так.

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Метки: Прикол   Юмор   дизайн   и так соёдет   маркетинг   смех   
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12  комментариев
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5k
satra 2 часа назад
От 13. аж прослезился.

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468
София 12 минут назад
Докажите что вы не робот.
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58k
alertol Полчаса назад
- Можно дизайнера к телефону?
- Он занят, его 314%дят.
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47k
Максим Т. Полчаса назад
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Да тут и без шрифта треш. 3-ая это третая? Или третьая?
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8k
Дмитрий 52 минуты назад
Главное в рекламе -привлечь внимание. Получилось? По...й какие там шрифты. И да! Кто-нибудь, когда-нибудь заморачивался по поводу того, сколько шрифтов на компьютере?
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172
Patiot Дмитрий Полчаса назад
Чтобы привлечь внимание к своей рекламе все средства хороши. И не только шрифты....
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55k
dima423 Час назад
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Главное что в слова третья даже нет буквы А))
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2k
Тупняк 2 часа назад
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Тут в работе достаточно размера пачки сигарет в кармане.
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