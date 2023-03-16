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Рыбучий случай: шедевры рекламы от упоротых маркетологов

Рыбучий случай: шедевры рекламы от упоротых маркетологов

Автор:
16 марта 2023 10:06
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   вывеска   дизайн   маркетинг   реклама   смех   
1364
16

Названия компаний, вывески, листовки из этой подборки - это результат работы маркетологов от Бога. Нет времени объяснять, лучше посмотрите на это своими глазами!

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Метки: Прикол   Юмор   вывеска   дизайн   маркетинг   реклама   смех   
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5  комментариев
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28k
Levyathan 48 минут назад
Как раз вчера наткнулся на салон услуг с "креативным названием"
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17k
тов.Suhov 2 минуты назад
- Абгаша, а что ви делали вчега..?
- Ми габотали.
- А что ви габотали..?
- Ми сохнули билё.
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2k
Александр Касаткин 3 минуты назад
на счет ясука - я промолчу,
а вот форс дожор прикольно, но я бы пошел дальше и назвал бы "ночной дожор" это было бы прикольнее и под ночной дозор закос, и под приколы - что по ночам жрут)
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72
cmacy 15 минут назад
Смешная вывеска это как смешная татуировка - один раз улыбнуло, а потом смотришь и думаешь "шутка повторенная 100 раз уже не шутка а признак маразма".
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1k
Алексей Гулевич 16 минут назад
БельОвой Супермаркет
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