Рыбучий случай: шедевры рекламы от упоротых маркетологов

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Названия компаний, вывески, листовки из этой подборки - это результат работы маркетологов от Бога. Нет времени объяснять, лучше посмотрите на это своими глазами!
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6. Только представьте, как работает мозг у маркетологов, если они способны придумать такое
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- Ми габотали.
- А что ви габотали..?
- Ми сохнули билё.
а вот форс дожор прикольно, но я бы пошел дальше и назвал бы "ночной дожор" это было бы прикольнее и под ночной дозор закос, и под приколы - что по ночам жрут)