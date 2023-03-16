Рыбучий случай: шедевры рекламы от упоротых маркетологов

Кто быстрее? iPhone 14 Pro Max против Vivo X80 (видео)

Примеры рекламы и маркетинга, которые можно назвать не иначе как «божественными»

Когда над вывеской/рекламой работал тролль, или наглядные примеры слабоумия и отваги

Убойная реклама — двигатель убойной торговли

Маркетологи от Бога, которые стали финалистами народной премии "Вывеска года"

Гении маркетинга и рекламы, по которым давно плачет дурка