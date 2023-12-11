Россиянам дали пять дней на сдачу загранпаспорта при ограничении на выезд за рубеж

Через пять дней загранпаспорт у невыездных
превратится в тыкву станет недействительным. .
С сегодняшнего дня заработали новые правила, касающиеся ограничения на выезд из страны - соответствующее постановление появилось на портале правовой информации 22 ноября.
Временно невыездные россияне обязаны сдать свои загранпаспорта на хранение в тот орган власти, который выдавал документ (в МВД, МИД или ФСБ), или в госорганизацию, где работает человек, и которая применила ограничение на право выезжать из страны. Сдача производится с оформлением акта приема-передачи. Документ оформляется в 2-х экземплярах: один получается на руки тот, кто сдал свой паспорт, другой остаётся у уполномоченного органа, который также ведет соответствующий учет.
На все эти действия россиянам, которым ограничили выезд за рубеж, даётся пять дней. Согласно обновлённым данным, под запрет на выезд могут попасть следующие категории:
☑️ Сообщившие заведомо ложные данные о себе для выезда из РФ;
☑️ Имеющие доступ к гостайне (в течение пяти лет после последнего ознакомления с секретной информацией);
☑️ Подозреваемые и обвиняемые в уголовном преступлении;
☑️ Должники, банкроты;
☑️ Военнослужащие ВС РФ и федеральных органов власти, в которых предусмотрена военная служба;
☑️ Работники ФСБ и уволенные в течение пяти лет.
После снятия ограничения на выезд россиянин сможет вернуть себе загранпаспорт в день подачи заявления. Тем, кому право на выезд было временно ограничено на основании призыва на военную службу, для возвращения документа предоставляют военный билет с отметкой об окончании службы.
Что будет, если не сдать паспорт?
Штрафов и каких-либо наказаний закон не предусматривает, однако документ могут признать недействительным.
В общем, если раньше велся учет только выданных загранпаспортов, то теперь в МВД будет фиксироваться информация о недействительных. Таким образом граждане не смогут использовать загранпаспорт при выезде за рубеж, даже если его не сдали. Правоохранители смогут изъять паспорт на границе
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А на Бали добро пожаловать.
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