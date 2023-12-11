Россиянам дали пять дней на сдачу загранпаспорта при ограничении на выезд за рубеж



На все эти действия россиянам, которым ограничили выезд за рубеж, даётся пять дней. Согласно обновлённым данным, под запрет на выезд могут попасть следующие категории:

☑️ Сообщившие заведомо ложные данные о себе для выезда из РФ;

☑️ Имеющие доступ к гостайне (в течение пяти лет после последнего ознакомления с секретной информацией);

☑️ Подозреваемые и обвиняемые в уголовном преступлении;

☑️ Должники, банкроты;

☑️ Военнослужащие ВС РФ и федеральных органов власти, в которых предусмотрена военная служба;

☑️ Работники ФСБ и уволенные в течение пяти лет.