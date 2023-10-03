Болгария запретила въезд в страну авто с российскими номерами

"Братушки" в очередной раз продемонстрировали свою дружескую привязанность к РФ.
Со 2-го октября в Болгарии вступил в силу запрет на въезд авто с российскими номерами - оего введении заявил глава пограничной полиции страны Антон Златанов в эфире Национального Болгарского телевидения.
По словам Златанова, запрет будет касаться как легковых, так и на грузовые автомобили (на последние запрет уже действует несколько месяцев). Власти Болгарии проблемы в этом нововведении не видят, заявляя, что границы их страны пересекает не слишком много машин, подлежащих конфискации. Но среднее количество таких авто не сообщается.
Болгария, таким образом, стала еще одной страной, в которой ввели запрет на въезд машин с российскими номерами. Ранее это было сделано в Германии, Чехии, Хорватии, Франции (странах, не имеющих общих с РФ границ) и - с недавнего времени - в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Финляндии и Норвегии.
В некоторых из них уже конфисковывали машины - к примеру,в Германии и в Чехии. Правда, в двух случаях траспорт удалось вернуть через суд. Однако эксперты полагают, что после того, как Еврокомиссия опубликовала раъяснения к санкциям, таких эизодов с конфискацией может стать больше.
Ранее публиковали информацию о том, что в страны Европы россиянам запрещено ввозить не только авто, но даже личные вещи и технику (смартфоны, ноутбуки)
Но 11 сентября ЕК разрешила странам ЕС не конфисковать личные вещи россиян, даже те, что есть в санкционных списках. Запрет остался лишь на авто.
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