Болгария запретила въезд в страну авто с российскими номерами

По словам Златанова, запрет будет касаться как легковых, так и на грузовые автомобили (на последние запрет уже действует несколько месяцев). Власти Болгарии проблемы в этом нововведении не видят, заявляя, что границы их страны пересекает не слишком много машин, подлежащих конфискации. Но среднее количество таких авто не сообщается.

Болгария, таким образом, стала еще одной страной, в которой ввели запрет на въезд машин с российскими номерами. Ранее это было сделано в Германии, Чехии, Хорватии, Франции (странах, не имеющих общих с РФ границ) и - с недавнего времени - в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Финляндии и Норвегии.