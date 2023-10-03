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Болгария запретила въезд в страну авто с российскими номерами

Болгария запретила въезд в страну авто с российскими номерами

Автор:
03 октября 2023 11:01
Сообщество : Автомир
Метки: Ynews   Видео   ЕС   авто   болгария   закон   конфискация авто   российские номера   
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"Братушки" в очередной раз продемонстрировали свою дружескую привязанность к РФ.

Со 2-го октября в Болгарии вступил в силу запрет на въезд авто с российскими номерами - оего введении заявил глава пограничной полиции страны Антон Златанов в эфире Национального Болгарского телевидения.


По словам Златанова, запрет будет касаться как легковых, так и на грузовые автомобили (на последние запрет уже действует несколько месяцев). Власти Болгарии проблемы в этом нововведении не видят, заявляя, что границы их страны пересекает не слишком много машин, подлежащих конфискации. Но среднее количество таких авто не сообщается.


Болгария, таким образом, стала еще одной страной, в которой ввели запрет на въезд машин с российскими номерами. Ранее это было сделано в Германии, Чехии, Хорватии, Франции (странах, не имеющих общих с РФ границ) и - с недавнего времени - в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Финляндии и Норвегии.


В некоторых из них уже конфисковывали машины - к примеру,в Германии и в Чехии. Правда, в двух случаях траспорт удалось вернуть через суд. Однако эксперты полагают, что после того, как Еврокомиссия опубликовала раъяснения к санкциям, таких эизодов с конфискацией может стать больше.


Ранее публиковали информацию о том, что в страны Европы россиянам запрещено ввозить не только авто, но даже личные вещи и технику (смартфоны, ноутбуки)


Но 11 сентября ЕК разрешила странам ЕС не конфисковать личные вещи россиян, даже те, что есть в санкционных списках. Запрет остался лишь на авто.

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Метки: Ynews   Видео   ЕС   авто   болгария   закон   конфискация авто   российские номера   
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11  комментариев
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18k
Shtoppi 17 минут назад
шлюшки - братушки. жопы, б_ять, дырявые.
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3k
portroy 3 минуты назад
Болгария - страна НАТО. Власти РФ говорят, что воюют с НАТО. Логично, что туда не должны попадать граждане РФ, еще и на личных авто. Странно, что им Болгария запрещает, а не родной пограничник и его собака...
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23k
ЦСКА 3 минуты назад
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24k
sssss3 21 минуту назад
При СССР была как 16 республика в составе Союза.....А оскотинились быстро, не как хохлы, но всё-ж....
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11k
Б.Касторский 24 минуты назад
Очень сомнительно назвать болгар братьями, можно только если не знать историю. У нас кроме алфавита мало общего.
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2k
Жирный бот Полчаса назад
пофиг. надо быть очень отважным, чтобы туда сунутся.. Я понимаю людей, что там недвижимость имели дурость купить, но отдыхать ехать?
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9k
krivsan Полчаса назад
российская империя всю жизнь ввязывалась за этих ,а они как обычно,может им турки милее х,,з
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3k
lekha-fil 53 минуты назад
Болгары никогда не называли русских братьями.
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1k
Илья 57 минут назад
Братушки как всегда не подкачали .
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323
Feud Час назад
Братский народ, [мат]. Шлюхи.
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3k
brrr Час назад
Гауляйтеры беснуются по указочке хозяев!
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