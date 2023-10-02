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В Чехии конфисковали первый автомобиль из России

В Чехии конфисковали первый автомобиль из России

Автор:
02 октября 2023 12:06
Сообщество : Автомир
Метки: Ynews   Видео   Германия   евросоюз   закон   конфискация авто   машины   санкции   таможенники   чехия   
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Ранее подобный инцидент произошёл в Германии.

Одной из первых за конфискацию машин с российскими номерами выступила Германия, после к ней присоединилась Норвегия, Финляндия, Франция и Чехия. В этих странах считают попытку пересечения границы на таких авто нелегальным импортом.


Первый случаи конфискации машин с российскими номерами были отмечены в Германии. Один из них произошёл с Иваном Ковалем, некоторое время уже живущим в этой стране. Известно, что авто у него забрали 1 июня возле дома в Гамбурге. Сначала сотрудник таможенной службы проверил документы - они были в порядке, но машину все равно арестовали, так как «с октября 2022 года въезд автомобилей с номерами РФ в ЕС запрещен». Когда Коваль поинтересовался, почему же его пропустили через границу в Евросоюза в Латвии, не остановили ни в Литве, ни и Польше, таможенники ответили, что в других странах самостоятельно следят за исполнением санкций.


Интересно, что этот автомобиль за неделю до инцидента был растаможен в том же самом ведомстве — как законопослушный гражданин автовладелец планировал поставить на официально ввезенную в Германию машину немецкие номера. Владелец конфискованного авто составил жалобу. Немецкая прокуратура не нашла в действиях россиянина состава преступления, и машину Ковалю вернули. Однако формально рассмотрение дела пока не завершено. Но юристы рекомендуют хозяину машины подать заявление на компенсацию морального ущерба, и, если это дело будет выиграно, возможно, этот прецедент сумеет охладить пыл чрезвычайно ретивых таможенников, которые слишком широко трактуют положение ЕС о санкциях против РФ.


Еще один автомобиль - микроавтобус - конфисковали у жительницы Калининграда. На машине в Европу въехал её знакомый, и владелице пришлось потратиться на русско-немецкого адвоката, который смог-таки добиться вызволения авто из немецкого "плена".



О случае конфискации авто российских туристов сообщало и другое издание - "Фонтанка". Семья из Петербурга в мае путешествовала по Европе на личном авто. Как пишет СМИ, "границу ЕС они пересекли в Норвегии, по французским шенгенским визам. За несколько недель проехали Финляндию, Германию, Австрию, Францию, Испанию, Италию, а возвращаться обратно домой решили на пароме Стокгольм — Хельсинки". 29 июня, когда петербуржцы уже ехали по Германии в сторону Скандинавии, на автобане за Гамбургом их остановили сотрудники таможенной службы в Германии, "сказали что-то про эмбарго, санкции с 2014 года и добавили, что машину забирают. " Все личные вещи выгрузили прямо на дорогу, а Audi с петербургскими номерами поставили на эвакуатор и увезли.


А теперь конфисковали авто в Чехии. Как пишут "Известия", на запрос в посольстве об этом инциденте сообщили, что не располагают подобной информацией, однако о данном преценденте сообщило правительства ФРГ.


Ранее пресс-секретарь Главного таможенного управления Чехии Гана Прудичова заявляла по том, что власти страны исходят из принципа: автомобили с российскими номерами в целом не должны добраться до чешской территории, особенно если учитывать подход, которого придерживаются государства ЕС, граничащие с РФ.

Интересен тот факт, что нелегальный импорт, который упоминают при конфискации авто, предполагает продажу машины, тогда как у владельцев транспорта таких целей нет. И хотя в большинстве стран Евросоюза нет четкого понимания, как правильно исполнять требования Брюсселя и следовать ли им вообще, похоже, прецеденты с конфискацией авто с российскими номерами перестанут быть единичными.

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Метки: Ynews   Видео   Германия   евросоюз   закон   конфискация авто   машины   санкции   таможенники   чехия   
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13  комментариев
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998
Илья 58 минут назад
Нерех к врагам ездить.
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6k
livaneth 3 минуты назад
Потому, что в Европу тадо ездить на танке!
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59k
Олег 5 минут назад
пидры они все.....
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3k
Алекс Чебурашкин 17 минут назад
Как Владимир скажет!
- А теперь зеркальные!)))
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5k
Григорий 22 минуты назад
ублюдочный пост с автозапуском видео
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11k
Том Сойер 24 минуты назад
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33k
Юр21 Полчаса назад
Приведение в чувство особо тупых или особо верующих в "святой Запад".
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21k
сеньор Леонсио 48 минут назад
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62k
doker 48 минут назад
Мерседесы, шкоды, фольксвагены - это наши бывшие трофеи.
А вот калину с грантой или весту - забирали?
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