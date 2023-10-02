В Чехии конфисковали первый автомобиль из России

О случае конфискации авто российских туристов сообщало и другое издание - "Фонтанка". Семья из Петербурга в мае путешествовала по Европе на личном авто. Как пишет СМИ, "границу ЕС они пересекли в Норвегии, по французским шенгенским визам. За несколько недель проехали Финляндию, Германию, Австрию, Францию, Испанию, Италию, а возвращаться обратно домой решили на пароме Стокгольм — Хельсинки". 29 июня, когда петербуржцы уже ехали по Германии в сторону Скандинавии, на автобане за Гамбургом их остановили сотрудники таможенной службы в Германии, "сказали что-то про эмбарго, санкции с 2014 года и добавили, что машину забирают. " Все личные вещи выгрузили прямо на дорогу, а Audi с петербургскими номерами поставили на эвакуатор и увезли.

А теперь конфисковали авто в Чехии. Как пишут "Известия", на запрос в посольстве об этом инциденте сообщили, что не располагают подобной информацией, однако о данном преценденте сообщило правительства ФРГ.

Ранее пресс-секретарь Главного таможенного управления Чехии Гана Прудичова заявляла по том, что власти страны исходят из принципа: автомобили с российскими номерами в целом не должны добраться до чешской территории, особенно если учитывать подход, которого придерживаются государства ЕС, граничащие с РФ.



Интересен тот факт, что нелегальный импорт, который упоминают при конфискации авто, предполагает продажу машины, тогда как у владельцев транспорта таких целей нет. И хотя в большинстве стран Евросоюза нет четкого понимания, как правильно исполнять требования Брюсселя и следовать ли им вообще, похоже, прецеденты с конфискацией авто с российскими номерами перестанут быть единичными.