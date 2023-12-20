У жителя Перми приставы арестовали 236 игрушечных роботов

Пермяк лишился более двухсот роботов-трансформеров из-за долгов по ЖКХ и кредитам. ФСПП предупреждала мужчину возбуждении исполнительного производства и негативных последствиях, но тот так и не смог найти деньги.





Судебные приставы узнали, что у должника есть квартира и музей игрушек-роботов. Жильё у мужчины забирать, естественно, не стали, запретив лишь проводить с ним регистрационные действия, а вот игрушки отобрали. Все 236 штук трансформеров описали и передали на ответственное хранение. Стоимость игрушечных героев мультипликационного сериала о трансформерах сотрудники ФССП оценили в 155 тысяч рублей.



