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У жителя Перми приставы арестовали 236 игрушечных роботов

У жителя Перми приставы арестовали 236 игрушечных роботов

Автор:
20 декабря 2023 13:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Игрушки   арест имущества   музей   пермь   судебные приставы   трансформеры   
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Свои игрушки мужчина увидит только после уплаты долгов. Доигрался.

Пермяк лишился более двухсот роботов-трансформеров из-за долгов по ЖКХ и кредитам. ФСПП предупреждала мужчину возбуждении исполнительного производства и негативных последствиях, но тот так и не смог найти деньги.


Судебные приставы узнали, что у должника есть квартира и музей игрушек-роботов. Жильё у мужчины забирать, естественно, не стали, запретив лишь проводить с ним регистрационные действия, а вот игрушки отобрали. Все 236 штук трансформеров описали и передали на ответственное хранение. Стоимость игрушечных героев мультипликационного сериала о трансформерах сотрудники ФССП оценили в 155 тысяч рублей.

"Должник является основателем музея игрушек-роботов. Работником органа принудительного исполнения был составлен акт описи и ареста данного имущества, которое предварительно оценили в 155 тысяч рублей", — сообщили в региональном управлении судебных приставов.

Как сообщили в главке ФСПП по Пермскому краю, изъятые роботы-трансформеры вернут мужчине только после уплаты всей задолженности — двух миллионов рублей.

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Метки: Видео   Игрушки   арест имущества   музей   пермь   судебные приставы   трансформеры   
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28  комментариев
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5k
Lexx 2 часа назад
Скоро будут индейцев, ковбойцев и викингов отбирать. Приставы в детстве не наигрались.
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207
ruslan d Lexx Час назад
Ты видел сколько стоят коллекционные фигурки ? Это вообще грусть-тоска
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14k
кот базилий 4 минуты назад
Своим детишкам на Новый год подарят изьятое
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15k
Vital Idol 6 минут назад
они хотят войны?! они её получат...
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2k
Mikhail 7 минут назад
тяжело делать вещи "потому что они должны быть" при капитализме, когда у тебя нет денег просто на жизнь.
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16k
Kostick 13 минут назад
а чего не обанкротился?
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322
Pasha Panfilov 18 минут назад
Нехилый бизнес-план - набрать долгов на два ляма и организовать музей на 155к рублей. Охренеть надежный, как швейцарские часы.
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−1
Bresser Sky-watcher 20 минут назад
Тоесть забрали не всё, а только ценные игрушки!!
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1k
Stargazer 21 минуту назад
Вот же сволочи. Ничего святого
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41k
Example 6.2.6 42 минуты назад
Блин.. ну это.. это очень жестоко.
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378
ДедМаздай Час назад
Хер кому покажу свою коллекцию!
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58k
dima423 Час назад
И вся канитель из-за 300к руб?))
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66k
Александр Ломовицкий Час назад
нефиг херней заниматься . на работу устроится долги погасит вот тогда пусть играется в игрушки.
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986
Flint Час назад
ниже пояса бьют, гады!
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778
Сосед ватажный 2 часа назад
Молодцы приставы. Очень нужное и справедливое дело делают. Работайте братья
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6k
Кирилл 2 часа назад
А где логика? Забрать у человека источник заработка и рассчитывать на выплату долгов:)
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