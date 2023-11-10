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В США робособака помогла задержать вооруженного мужчину

В США робособака помогла задержать вооруженного мужчину

Автор:
10 ноября 2023 09:50
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Ynews   Видео   Лос-Анджелес   Оружие   США   задержание преступника   полиция   робопес   роботы   
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Кожаный, ты задержан!

В Лос-Анджелесе пассажир ночного рейсового автобуса заметил, что у одного спящего мужчины между ног лежит пистолет. Испугавшись нападения, он сообщил об увиденном водителю. Тот позвонил в полицию и, доехав до ближайшего перекрёстка, остановил транспорт и выпустил всех пассажиров на улицу.


Тем временем к месту остановки автобуса прибыли копы. Они оцепили территорию, чтобы задержать вооруженного мужчину. Правоохранители попытались поговорить с пассажиром, не заходя в транспорт, но не получили от него ответа. Чтобы избежать возможной перестрелки, было принято решение задействовать робопса.


Boston Dynamics отправили в автобус, он должен был передать информацию об обстановке внутри. Так полицейские узнали, что пассажир по-прежнему беспробудно спит. Брать транспорт штурмом копы не рискнули и предпочли подождать. И лишь через пару часов, когда мужик, наконец, проснулся и вышел из автобуса, удалось его задержать.


По данным полиции, оружие оказалось пневматическим.


Известно, что робот-собака был приобретён примерно за 278 тыс. долларов городским советом Лос-Анджелеса и передан в дар местной полиции. Полицейское управление обязали предоставлять ежеквартальные отчеты об использовании устройства. Собаку-робота назвали Spot и выучили члена команды SWAT управлять этим устройством. Теперь робота используют в обстоятельствах, требующих реагирования команды спецназа и, похоже, по любым другим поводам, т.к. приходится оправдывать приобретение дорогостоящей игрушки.

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Метки: Ynews   Видео   Лос-Анджелес   Оружие   США   задержание преступника   полиция   робопес   роботы   
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11  комментариев
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77k
Viktor 2 часа назад
Пипец, герои, что пассажир, что водила, что менты! Чувак хорька давит беспробудно, а они чуть ли не армию задействовали!
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9k
Trenzel2003 20 минут назад
Вот за что уважаю копов, за их технологические прорывы.
Используют не только роботов на колесах или гусеницах как у нас, но и робособаку. А так же использовали квадрокоптеры.
Нашим бы стоило тоже брать на вооружение многие наработки американских копов.
И одни из главных, их систему работы. Их систему законности. Их систему задержания. ПИТ-маневр к примеру. Не боязнь применения оружия. В том числе и малолетального.
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2k
Егор Попов Полчаса назад
Спецназ и робот это неплохо против спящего мужика, но как они могли не вызвать вертолеты и танки с истребителями? Почему ракеты не навели заранее? Где бомбардировщики и поддержка флота? Позорище эта амеровская полиция.
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16k
ss Час назад
"Робот управляется дистанционно членом..."
---
Надо же? Мало того, что робот управляется дистанционно, так ещё и членом!!!... До чего дошёл прогресс!
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39
Косис Гудронис 2 часа назад
Ссыкло позорное! Не то что у нас - продавщицу пришли за фейки вязать сразу пятеро бесстрашных ментов с автоматами. Сразу мордой в пол!
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62k
pynh 2 часа назад
Будильник для нигеров за 300 тыщ баксов? Неплохо.
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16k
куджо 2 часа назад
история о том как ничего не произошло, но прибыли копы, робот, спецназ, 6й флот и все супергерои марвел
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34k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Ишачий цыркъ
Сорри.. робособачий
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