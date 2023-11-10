В США робособака помогла задержать вооруженного мужчину

Кожаный, ты задержан!
В Лос-Анджелесе пассажир ночного рейсового автобуса заметил, что у одного спящего мужчины между ног лежит пистолет. Испугавшись нападения, он сообщил об увиденном водителю. Тот позвонил в полицию и, доехав до ближайшего перекрёстка, остановил транспорт и выпустил всех пассажиров на улицу.
Тем временем к месту остановки автобуса прибыли копы. Они оцепили территорию, чтобы задержать вооруженного мужчину. Правоохранители попытались поговорить с пассажиром, не заходя в транспорт, но не получили от него ответа. Чтобы избежать возможной перестрелки, было принято решение задействовать робопса.
Boston Dynamics отправили в автобус, он должен был передать информацию об обстановке внутри. Так полицейские узнали, что пассажир по-прежнему беспробудно спит. Брать транспорт штурмом копы не рискнули и предпочли подождать. И лишь через пару часов, когда мужик, наконец, проснулся и вышел из автобуса, удалось его задержать.
По данным полиции, оружие оказалось пневматическим.
Известно, что робот-собака был приобретён примерно за 278 тыс. долларов городским советом Лос-Анджелеса и передан в дар местной полиции. Полицейское управление обязали предоставлять ежеквартальные отчеты об использовании устройства. Собаку-робота назвали Spot и выучили члена команды SWAT управлять этим устройством. Теперь робота используют в обстоятельствах, требующих реагирования команды спецназа и, похоже, по любым другим поводам, т.к. приходится оправдывать приобретение дорогостоящей игрушки.
Источник:
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Используют не только роботов на колесах или гусеницах как у нас, но и робособаку. А так же использовали квадрокоптеры.
Нашим бы стоило тоже брать на вооружение многие наработки американских копов.
И одни из главных, их систему работы. Их систему законности. Их систему задержания. ПИТ-маневр к примеру. Не боязнь применения оружия. В том числе и малолетального.
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Надо же? Мало того, что робот управляется дистанционно, так ещё и членом!!!... До чего дошёл прогресс!
Сорри.. робособачий