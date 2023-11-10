В США робособака помогла задержать вооруженного мужчину

В Лос-Анджелесе пассажир ночного рейсового автобуса заметил, что у одного спящего мужчины между ног лежит пистолет. Испугавшись нападения, он сообщил об увиденном водителю. Тот позвонил в полицию и, доехав до ближайшего перекрёстка, остановил транспорт и выпустил всех пассажиров на улицу.





Тем временем к месту остановки автобуса прибыли копы. Они оцепили территорию, чтобы задержать вооруженного мужчину. Правоохранители попытались поговорить с пассажиром, не заходя в транспорт, но не получили от него ответа. Чтобы избежать возможной перестрелки, было принято решение задействовать робопса.



