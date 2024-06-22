В.Путин подписал закон о запрете приватизации имущества религиозного назначения

Ранее законодательство РФ фактически допускало продажу государством или органом местного самоуправления религиозного имущества частному собственнику. Но теперь все сделки приватизации, совершённые после 14 декабря 2010 года, будут считаться недействительными.
Документ вводит прямой запрет на приватизацию всего имущества, принадлежащего РПЦ.
В документе указано, что сделки приватизации, совершённые после 14.12.2010, считаются недействительными. К примеру, если орган местного самоуправления продал собственнику какой-нибудь сарайчик на территории храма или монастыря, то теперь это имущество снова отойдёт РПЦ.
Исключение могут составлять строения и культовые здания, которые относят к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), если в их отношении действуют положения других законов - говорится в сопроводительных к закону материалах. Также суд может встать на сторону собственников жилых помещений, которые расположены в зданиях, ранее принадлежащих Церкви. "Запрет на приватизацию будет распространяться только на договоры, заключенные после вступления в силу новых правил", - поясняет глава Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Основная задача этого закона - защита религиозного имущества от внешнего посягательства. Представителей РПЦ оскорбляло, когда они видели, что собственник, купивший религиозный объект, перепрофилировал его под сугубо светское заведение типа фитнес-клуба или даже бара. Поэтому Русская православная церковь инициировала принятие закона, а в его разработке участвовало правовое управление Московской патриархии.
Некоторые интернет-пользователи уверены, что с его помощью РПЦ сможет изрядно прирасти территориями. Такое случалось и ранее, а теперь у Церкви и вовсе будут все права.
К примеру, в 2019 году Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области перевело земельный участок площадью 2 150 квадратных метра на улице Гаражной у площади Победы в Калининграде под религиозное использование. Ранее эта территория была предназначена для строительства детского кафе, но представитель Прихода Кафедрального Собора Христа Спасителя г. Калининграда А. А. Снесарев выступил с предложением изменить вид использования участка - и получил разрешение.
Поэтому в соцсетях этот закон восприняли неоднозначно.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования, т.е. с сегодняшнего дня.
Источник:
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Понимаю что получу кучу дерьма от психов-атеистов.
Но православие основа России.
Так что кому не нравится православие - пусть идут куда подальше.
Но считаю , что детское кафе - там было бы лучше.
Тем временем, в соседнем посте, в полностью исламском Таджикистане запретили хиджабы.
Кстати, а законы имеют обратную силу росчерком пера?
Ну за светское правовое государство! Аминь
*Богатству
Учитывая размер имущества церкви до революции, возможности в этом вопросе огромные. У каждого доступного родника теперь появилась лавочка и крест - моё!
В каждом парке стараются установить церковь - моё! Вокруг церкви появляются хоз постройки и со временем забор вокруг парка - всё моё!
Кажется я сознательно оскорбил чувств "верующих", инициаторов подобного закона.
Теперь церквей станет ещё больше....
В стране 95% - далбайобы! Из них 85% - верующие.... (во что, в куда, .нахуя ) вот этим и пользуется!
Сказать пенсам - уменьшаем пенсию = бунт!
А если сказать - так бог велел - сами понесут!
Одно слово - толпа!
Я указал недалекому далбайобу на его место. Хотя он и так там сидит, но почему-то до сих пор [мат]...
Зачем детское кафе? правильно, очередную церквушку надо! капец.