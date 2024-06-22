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В.Путин подписал закон о запрете приватизации имущества религиозного назначения

В.Путин подписал закон о запрете приватизации имущества религиозного назначения

Автор:
22 июня 2024 17:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   ввп   закон   запрет приватизации   приватизация   религиозное имущество   рпц   
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Ранее законодательство РФ фактически допускало продажу государством или органом местного самоуправления религиозного имущества частному собственнику. Но теперь все сделки приватизации, совершённые после 14 декабря 2010 года, будут считаться недействительными.

Документ вводит прямой запрет на приватизацию всего имущества, принадлежащего РПЦ.

В документе указано, что сделки приватизации, совершённые после 14.12.2010, считаются недействительными. К примеру, если орган местного самоуправления продал собственнику какой-нибудь сарайчик на территории храма или монастыря, то теперь это имущество снова отойдёт РПЦ.


Исключение могут составлять строения и культовые здания, которые относят к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), если в их отношении действуют положения других законов - говорится в сопроводительных к закону материалах. Также суд может встать на сторону собственников жилых помещений, которые расположены в зданиях, ранее принадлежащих Церкви. "Запрет на приватизацию будет распространяться только на договоры, заключенные после вступления в силу новых правил", - поясняет глава Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.


Основная задача этого закона - защита религиозного имущества от внешнего посягательства. Представителей РПЦ оскорбляло, когда они видели, что собственник, купивший религиозный объект, перепрофилировал его под сугубо светское заведение типа фитнес-клуба или даже бара. Поэтому Русская православная церковь инициировала принятие закона, а в его разработке участвовало правовое управление Московской патриархии.


Некоторые интернет-пользователи уверены, что с его помощью РПЦ сможет изрядно прирасти территориями. Такое случалось и ранее, а теперь у Церкви и вовсе будут все права.


К примеру, в 2019 году Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области перевело земельный участок площадью 2 150 квадратных метра на улице Гаражной у площади Победы в Калининграде под религиозное использование. Ранее эта территория была предназначена для строительства детского кафе, но представитель Прихода Кафедрального Собора Христа Спасителя г. Калининграда А. А. Снесарев выступил с предложением изменить вид использования участка - и получил разрешение.



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Поэтому в соцсетях этот закон восприняли неоднозначно.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования, т.е. с сегодняшнего дня.


Источник:

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Метки: Ynews   ввп   закон   запрет приватизации   приватизация   религиозное имущество   рпц   
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44  комментария
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41k
albedo Час назад
Оставьте православным их имущество в покое.

Понимаю что получу кучу дерьма от психов-атеистов.
Но православие основа России.

Так что кому не нравится православие - пусть идут куда подальше.
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3k
Saplus 9 минут назад
"Русская православная церковь инициировала принятие закона, а в его разработке участвовало правовое управление Московской патриархии."
Тем временем, в соседнем посте, в полностью исламском Таджикистане запретили хиджабы.
Кстати, а законы имеют обратную силу росчерком пера?
Ну за светское правовое государство! Аминь
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93k
Дед Степан Полчаса назад
Ну теперь заживём!
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17k
Алексей Полчаса назад
Ну как ту не вспомнить:

Ссылка www.youtube.com
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1k
Guntis Полчаса назад
Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне*. (Евангелие от Матфея глава 6; стих 24).

*Богатству
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1k
asd Полчаса назад
РПЦ очень трепетно относится к задаче расширения своих владений.
Учитывая размер имущества церкви до революции, возможности в этом вопросе огромные. У каждого доступного родника теперь появилась лавочка и крест - моё!
В каждом парке стараются установить церковь - моё! Вокруг церкви появляются хоз постройки и со временем забор вокруг парка - всё моё!
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1k
Guntis Полчаса назад
Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. (Евангелие от Матфея глава 6; стих 19-21).

Кажется я сознательно оскорбил чувств "верующих", инициаторов подобного закона.
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9k
Харон ( Χάρων) 40 минут назад
Классно ведь.
Теперь церквей станет ещё больше....
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20k
копатель (копаю, но могу и закапывать) 44 минуты назад
Еще бы заводы, корабли и параходы вернуть!
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39k
Вепс 56 минут назад
Очень говорящий закон. РПЦ пропагандирует что это все принадлежит народу, и закон говорящий что это народное тоже хорошо.
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7k
Трям 2 часа назад
На самом деле, он умный мужик и настоящий политик! Он умеет управлять массами.
В стране 95% - далбайобы! Из них 85% - верующие.... (во что, в куда, .нахуя ) вот этим и пользуется!
Сказать пенсам - уменьшаем пенсию = бунт!
А если сказать - так бог велел - сами понесут!

Одно слово - толпа!
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11k
Alex 2 часа назад
Лучше бы заводы вернул в госсобственность, мудила.
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7k
Трям 2 часа назад
Лучше б обратный закон подписал! Чтоб эти псевдорелигиозники платили налоги и не имели прав на землю!!!
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3k
Ультратрахуил 2 часа назад
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15k
..: Атеист :.. 2 часа назад
Мдя, ненахапалсиь еще земель то.. нужно бооольше.
Зачем детское кафе? правильно, очередную церквушку надо! капец.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2245 постов (2233 в горячем)

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