В.Путин подписал закон о запрете приватизации имущества религиозного назначения

Документ вводит прямой запрет на приватизацию всего имущества, принадлежащего РПЦ.

В документе указано, что сделки приватизации, совершённые после 14.12.2010, считаются недействительными. К примеру, если орган местного самоуправления продал собственнику какой-нибудь сарайчик на территории храма или монастыря, то теперь это имущество снова отойдёт РПЦ.

Исключение могут составлять строения и культовые здания, которые относят к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), если в их отношении действуют положения других законов - говорится в сопроводительных к закону материалах. Также суд может встать на сторону собственников жилых помещений, которые расположены в зданиях, ранее принадлежащих Церкви. "Запрет на приватизацию будет распространяться только на договоры, заключенные после вступления в силу новых правил", - поясняет глава Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Основная задача этого закона - защита религиозного имущества от внешнего посягательства. Представителей РПЦ оскорбляло, когда они видели, что собственник, купивший религиозный объект, перепрофилировал его под сугубо светское заведение типа фитнес-клуба или даже бара. Поэтому Русская православная церковь инициировала принятие закона, а в его разработке участвовало правовое управление Московской патриархии.

Некоторые интернет-пользователи уверены, что с его помощью РПЦ сможет изрядно прирасти территориями. Такое случалось и ранее, а теперь у Церкви и вовсе будут все права.

К примеру, в 2019 году Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области перевело земельный участок площадью 2 150 квадратных метра на улице Гаражной у площади Победы в Калининграде под религиозное использование. Ранее эта территория была предназначена для строительства детского кафе, но представитель Прихода Кафедрального Собора Христа Спасителя г. Калининграда А. А. Снесарев выступил с предложением изменить вид использования участка - и получил разрешение.