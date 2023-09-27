"Виновен в мошенничестве": суд вынес приговор Дональду Трампу

В минувший вторник суд Нью-Йорка признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве. Судья Артур Энгорон заявил, что экс-президент США и его компания Trump Organization смошенничали, переоценив активы и значительно увеличив капитал в документах, которые обычно используются при заключений сделок. Тем самым, Трамп & компания ввели в заблуждение банки, страховщиков и других лиц.

The New York Times, в частности, сообщает, что Трамп переоценил свои активы (в числе которых и башня Трампа в Нью-Йорке, и резиденция Мар-а-Лаго во Флориде) на $2,2 млрд, а по данным другого издания Reuters , по одному из показателей превышение было еще более солидным.

Все эти ухищрения, по мнению суда, помогли экс-президенту получить кредиты для строительства гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.