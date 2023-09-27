"Виновен в мошенничестве": суд вынес приговор Дональду Трампу

Решение суда Д.Трамп считает политически мотивированным и принятым, чтобы не допустить его до участия в президентских выборах в 2024 г.
В минувший вторник суд Нью-Йорка признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве. Судья Артур Энгорон заявил, что экс-президент США и его компания Trump Organization смошенничали, переоценив активы и значительно увеличив капитал в документах, которые обычно используются при заключений сделок. Тем самым, Трамп & компания ввели в заблуждение банки, страховщиков и других лиц.
The New York Times, в частности, сообщает, что Трамп переоценил свои активы (в числе которых и башня Трампа в Нью-Йорке, и резиденция Мар-а-Лаго во Флориде) на $2,2 млрд, а по данным другого издания Reuters , по одному из показателей превышение было еще более солидным.
Все эти ухищрения, по мнению суда, помогли экс-президенту получить кредиты для строительства гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.
Приняв решение, Энгорон в качестве наказания распорядился отозвать у Трампа некоторые бизнес-лицензии. Конечно, после такого вердикта вести бизнес в Нью-Йорке экс-главе США будет затруднительно или даже невозможно - сообщает Fox News. Известно, что независимому наблюдателю будет поручен контроль за деятельностью Trump Organization. Также штат требует возместить ущерб в размере $250 млн.
Источник:
Интересно, что судебное решение вынесено на основании иска противницы Трампа, зарегистрированного демократа, афроамериканки Летиции Джеймс, которая утверждает, что экс-президент "раздул свой собственный капитал на миллиарды долларов", и в этом ему помогли его дети.
Летиция Джеймс давно и упорно ненавидит Трампа, и за время его президентства десятки раз пыталась оспорить в суде решения администрации, касающиеся окружающей среды, иммиграции, здравоохранения, ообразования и т.д. А в 2019 году Джеймс начала расследование "мошеннической деятельности" экс-президента, и в сентябре 2022 года подала очередной иск.
В ноябре прошлого года Трамп подал ответный иск в суд на демократку,заявив, что она, пользуясь своим положением на посту генерального прокурора штата Нью-Йорк, несколько лет "безрассудно причиняла вред" не только ему, как политику, но е его семье, бизнесу, начав "безжалостный, пагубный, публичный и непримиримый крестовый поход" "с заявленной целью уничтожить его лично, финансово и политически".
И, судя по всему, планомерные действия Джеймс были успешны. Впрочем, решение суда не окончательное и, как сообщает Bloomberg. рассмотрение дела продолжится 2 октября. Сам Трамп, разумеется, с вердиктом суда не согласен. Он также не признал себя виновным по четырем обвинениям, касающихся выборов 2020 года, хранения секретных материалов и сокрытии выплат порнозвезде денег за тайные встречи.
Интересно, что несмотря на все эти обвинения, рейтинг доверия и популярности у Трампа сейчас выше, чем у действующего президента США Джо Байдена. Выборы близко, поэтому политическая ангажированность в принятии решения суда видна даже скептически настроенным оппонентам. Предвыборный штаб Трампа пока не сообщил о дальнейших действиях.
Источник:
- Родители изрезанной в Химках девочки потребовали от лицея 20 миллионов рублей
- Харви Вайнштейну дали еще один срок по делу об изнасиловании
- "Эта страна катится в ад": как в США арестовывали Трампа
- Преподавателя-немца выдворят из РФ за приставание к парню
- 23 года на троих: в Волгограде вынесли приговор обвиняемым в убийстве родителя из школьного чата
.
Заключённый у них не поражает ся в гражданских правах, и имеет право на избирательную деятельность.
.
Чём Черт не шутит, возможно, Трамп знает, что делает....