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"Виновен в мошенничестве": суд вынес приговор Дональду Трампу

"Виновен в мошенничестве": суд вынес приговор Дональду Трампу

Автор:
27 сентября 2023 11:03
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Ynews   Видео   Дональд Трамп   Летиция Джеймс   иск   мошенничество   приговор   суд   
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Решение суда Д.Трамп считает политически мотивированным и принятым, чтобы не допустить его до участия в президентских выборах в 2024 г.

В минувший вторник суд Нью-Йорка признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве. Судья Артур Энгорон заявил, что экс-президент США и его компания Trump Organization смошенничали, переоценив активы и значительно увеличив капитал в документах, которые обычно используются при заключений сделок. Тем самым, Трамп & компания ввели в заблуждение банки, страховщиков и других лиц.


The New York Times, в частности, сообщает, что Трамп переоценил свои активы (в числе которых и башня Трампа в Нью-Йорке, и резиденция Мар-а-Лаго во Флориде) на $2,2 млрд, а по данным другого издания Reuters , по одному из показателей превышение было еще более солидным.


Все эти ухищрения, по мнению суда, помогли экс-президенту получить кредиты для строительства гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.


Приняв решение, Энгорон в качестве наказания распорядился отозвать у Трампа некоторые бизнес-лицензии. Конечно, после такого вердикта вести бизнес в Нью-Йорке экс-главе США будет затруднительно или даже невозможно - сообщает Fox News. Известно, что независимому наблюдателю будет поручен контроль за деятельностью Trump Organization. Также штат требует возместить ущерб в размере $250 млн.


Интересно, что судебное решение вынесено на основании иска противницы Трампа, зарегистрированного демократа, афроамериканки Летиции Джеймс, которая утверждает, что экс-президент "раздул свой собственный капитал на миллиарды долларов", и в этом ему помогли его дети.


Летиция Джеймс давно и упорно ненавидит Трампа, и за время его президентства десятки раз пыталась оспорить в суде решения администрации, касающиеся окружающей среды, иммиграции, здравоохранения, ообразования и т.д. А в 2019 году Джеймс начала расследование "мошеннической деятельности" экс-президента, и в сентябре 2022 года подала очередной иск.



В ноябре прошлого года Трамп подал ответный иск в суд на демократку,заявив, что она, пользуясь своим положением на посту генерального прокурора штата Нью-Йорк, несколько лет "безрассудно причиняла вред" не только ему, как политику, но е его семье, бизнесу, начав "безжалостный, пагубный, публичный и непримиримый крестовый поход" "с заявленной целью уничтожить его лично, финансово и политически".


И, судя по всему, планомерные действия Джеймс были успешны. Впрочем, решение суда не окончательное и, как сообщает Bloomberg. рассмотрение дела продолжится 2 октября. Сам Трамп, разумеется, с вердиктом суда не согласен. Он также не признал себя виновным по четырем обвинениям, касающихся выборов 2020 года, хранения секретных материалов и сокрытии выплат порнозвезде денег за тайные встречи.


Интересно, что несмотря на все эти обвинения, рейтинг доверия и популярности у Трампа сейчас выше, чем у действующего президента США Джо Байдена. Выборы близко, поэтому политическая ангажированность в принятии решения суда видна даже скептически настроенным оппонентам. Предвыборный штаб Трампа пока не сообщил о дальнейших действиях.


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Метки: Ynews   Видео   Дональд Трамп   Летиция Джеймс   иск   мошенничество   приговор   суд   
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10  комментариев
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91k
Херанука Паибалу 45 минут назад
Я читал, что по американскому законодательству президентские выборы может выиграть даже человек, сидя в тюрьме.
.
Заключённый у них не поражает ся в гражданских правах, и имеет право на избирательную деятельность.
.
Чём Черт не шутит, возможно, Трамп знает, что делает....
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9k
Trenzel2003 8 минут назад
И все равно, мы Россияне будем голосовать за спящего Джо. Нам нужен такой агент внутри страны, которую давно пора развалить, а дед успешно это делает.
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721
Шурман 17 минут назад
Да хрень все это , 2 недели на апелляцию и старое решение пока заморозят , нормальный адвокат думаю у него есть и не один . Могут все что угодно говорить . На своей шкуре проверил 2 недели назад , они свое решение а мой им опа с козырей и сразу заморозка . Второе заседание только в январе :) причем обвинители ни чем больше не могут аппелировать , вся проблема в том что РоГули мне угрожали и не поняли с кем связались , на вторые сутки после угроз когда уже моему сыну и жене поступили мы с коллегами поехали и поговорили , сильно не били так чисто в воспитательных целях , но заявление они в тот же день написали и типа они не виноваты они ни чего не делали , когда судья в второй раз увидел все видео и дословные переводы ( заверенные ) то сразу на попятную пошел . Эти кстати теперь испугались что их накажут и просили мирную .
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