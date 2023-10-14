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Американка подала заявление в суд на студию Warner Bros. из-за волшебной палочки Гарри Поттера

Американка подала заявление в суд на студию Warner Bros. из-за волшебной палочки Гарри Поттера

Автор:
14 октября 2023 08:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Warner Bros   Волшебная палочка   Гарри Поттер   США   Травма   иск   суд   
1665
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Женщина хочет многомиллионной компенсации.

Жительница США Джессика Перри мечтает наказать студию Warner Bros. за травму, которую получил её младший сын. Американка приобрела копию волшебной палочки с небольшой лампочкой на конце и дала поиграть своим сыновьям. Старший ребёнок стал размахивать игрушкой, и от неё отлетела металлическая часть, которая попала в глаз младшего ребёнка, находившегося рядом.


В результате, трёхлетнему мальчику, по словам матери, повредило сетчатку, и малыш перенёс несколько операций, после которых потребуется длительная реабилитация. К тому же, как утверждает женщина, пострадавший мальчик, помимо физической травмы, получил моральную. Теперь он боится спать в темноте, и, к тому же, лишился возможности заниматься активными видами спорта.


Во всём этом, по мнению американки, виновата студия Warner Bros, которая якобы должна была знать о потенциальных рисках, связанных с её продукцией. Также женщина уверяет, что обнаружила в Интернете обзоры, описывающие подобные инциденты.


От студии разгневанная мать ребёнка хочет получить компенсацию размером в $8 млн. Warner Bros. иск пока не прокомментировала.

Источник:

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Метки: Warner Bros   Волшебная палочка   Гарри Поттер   США   Травма   иск   суд   
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12  комментариев
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15k
GROMOZEKA Час назад
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6k
Евгений Д 10 минут назад
Скорее всего
(раз такая сильная травма)
обин ребенок другому палочкой в глаз попал
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257
Павел Верещагин 19 минут назад
То есть ребенок САМ!подобрал палочку,САМ решил помахать,а студия виновата?социум пораженный потреблядсвом отупевает и впадает в извращенный дебиломаразм все больше и больше!
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152
Александра С Полчаса назад
А почему она не подала в суд на свою мамашу. На мамашу, которая ее такой дурой родила?
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5k
Sanar Полчаса назад
"В результате, трёхлетнему мальчику......лишился возможности заниматься активными видами спорта." Спортсмен же трёхлетний, на олимпиаду теперь не поедет. По заголовку думал, что она подаст иск на то что волшебная палочка нихрена не работает.
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14k
Иван Полчаса назад
Лучше б Хоттабыча смотрели, максимум, маме б волосню на 3,14зде выщипали
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223
iskra 43 минуты назад
От размахивания вряд ли что-нибудь отвалилось бы. Скорее всего - стукнул по чему-нибудь(может.и по голове братику). Экспертиза должна показать,было ли чрезмерное физическое воздействие. Ведь в фильмах показывают, что палочкой надо только двигать в воздухе,не прикасаясь к предметам.
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26k
Влад 59 минут назад
Альтернатива - лишить родительских прав за ненадлежащий уход за ребёнком и оставление в опасности. Дохочется идиотка.
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32k
Юрий Час назад
А инструкция к этой палочке прилагалась? Вдруг там говорилось о запрете размахивать?
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
а банда у\фашистов вроде требует компенсации за то что у этого очкарика на лбу Z
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