Американка подала заявление в суд на студию Warner Bros. из-за волшебной палочки Гарри Поттера

Во всём этом, по мнению американки, виновата студия Warner Bros, которая якобы должна была знать о потенциальных рисках, связанных с её продукцией. Также женщина уверяет, что обнаружила в Интернете обзоры, описывающие подобные инциденты.

От студии разгневанная мать ребёнка хочет получить компенсацию размером в $8 млн. Warner Bros. иск пока не прокомментировала.