Американка подала заявление в суд на студию Warner Bros. из-за волшебной палочки Гарри Поттера

Женщина хочет многомиллионной компенсации.
Жительница США Джессика Перри мечтает наказать студию Warner Bros. за травму, которую получил её младший сын. Американка приобрела копию волшебной палочки с небольшой лампочкой на конце и дала поиграть своим сыновьям. Старший ребёнок стал размахивать игрушкой, и от неё отлетела металлическая часть, которая попала в глаз младшего ребёнка, находившегося рядом.
В результате, трёхлетнему мальчику, по словам матери, повредило сетчатку, и малыш перенёс несколько операций, после которых потребуется длительная реабилитация. К тому же, как утверждает женщина, пострадавший мальчик, помимо физической травмы, получил моральную. Теперь он боится спать в темноте, и, к тому же, лишился возможности заниматься активными видами спорта.
Во всём этом, по мнению американки, виновата студия Warner Bros, которая якобы должна была знать о потенциальных рисках, связанных с её продукцией. Также женщина уверяет, что обнаружила в Интернете обзоры, описывающие подобные инциденты.
От студии разгневанная мать ребёнка хочет получить компенсацию размером в $8 млн. Warner Bros. иск пока не прокомментировала.
Источник:
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(раз такая сильная травма)
обин ребенок другому палочкой в глаз попал