Что касается борцов за экологию - они делают всё, чтобы привлечь внимание. Например, в 2001 году группа экоактивистов на надувных судёнышках прорвалась к британской атомной подлодке и развернула плакат «За безъядерные моря». За это каждому из участвующих в акции выписали штраф в 430 фунтов стерлингов.

В 2008-м два экояпонца упёрли коробку с китовым мясом с судна Nisshin Maru. Это была их борьба против китобойного промысла. За кражу получили по году условно.

В 2011-м активисты забрались на платформу нефтегазовой компании Cairn Energy и несколько дней не давали людям работать. Те поначалу хотели активистов избить и скинуть в океан, но руководство конторы строго-настрого запретило это делать, чтобы не нарваться на судебный иск. Поэтому работяги почти неделю отдыхали и смотрели на беснующихся активистов. Позже Greenpeace* выплатил Cairn Energy по 50 тысяч долларов за каждый день вынужденного простоя.