Нервы не выдержали: американский адвокат застрелил в Панаме двух экоактивистов, перегородивших дорогу

Адвоката арестовали, но многие автолюбители ему сочувствуют. Потому что бороться за сохранение климата и экологии в целом нужно, но не так агрессивно.