Экоборцуны сцепились с нефтяным гигантом Shell и уже сами этому не рады.
Активисты Greenpeace* - те ещё затейники. Они десятилетиями изводят компании, занимающиеся добычей углеводородов, воркуют о глобальном потеплении и скором всеобщем ахтунге - ну это если человечество не одумается и не перейдёт на «зелёную энергетику». Поэтому многие и считают, что экоконтору хорошо «греют» деньгами как раз компании из сектора «зелёной экономики». Но это на уровне слухов, серьёзных доказательств пока нет.
Что касается борцов за экологию - они делают всё, чтобы привлечь внимание. Например, в 2001 году группа экоактивистов на надувных судёнышках прорвалась к британской атомной подлодке и развернула плакат «За безъядерные моря». За это каждому из участвующих в акции выписали штраф в 430 фунтов стерлингов.
В 2008-м два экояпонца упёрли коробку с китовым мясом с судна Nisshin Maru. Это была их борьба против китобойного промысла. За кражу получили по году условно.
В 2011-м активисты забрались на платформу нефтегазовой компании Cairn Energy и несколько дней не давали людям работать. Те поначалу хотели активистов избить и скинуть в океан, но руководство конторы строго-настрого запретило это делать, чтобы не нарваться на судебный иск. Поэтому работяги почти неделю отдыхали и смотрели на беснующихся активистов. Позже Greenpeace* выплатил Cairn Energy по 50 тысяч долларов за каждый день вынужденного простоя.
К тому же Greenpeace постоянно обвиняют в афёрах: в 2014 году из организации таинственно пропали $4 млн пожертвований. Потом узнали, что руководство конторы спустило их на спекуляции на валютном рынке. Forex добрался и до них. А в сентябре 2022-го, начальники Greenpeace заявили, что будут строить экосудно за 55 миллионов долларов. И все заговорили об откатах и «распиле» денег.
Теперь же экоактивисты в очередной раз «наехали» на нефтяного гиганта Shell. Компания бурила скважины возле Канарских островов и «зелёные» подплыли к судну Shell, вскарабкались на него и устроили протестную акцию. Избавиться от них смогли только когда корабль прибыл в Норвегию. Всё это время протестуны блокировали работу компании.
И получили судебный иск. Как заявили нефтяники:
Право на протест - фундаментальное, и мы его абсолютно уважаем. Но оно должно реализовываться законно и согласно технике безопасности.
И добавили, что из-за простоя компания понесла большие убытки. Сумма иска - 2,1 млн долларов. Если гринписовцы будут артачиться и не пойдут на сделку, то иск могут увеличить до 8,6 млн долларов.
В Greenpeace это назвали:
Одной из самых больших юридических угроз в отношении возможности организации проводить демонстрации более чем за 50-летнюю историю.
И обвинили Shell в применении «агрессивной юридической тактики», «попытке заглушить общественный протест» и «жадной погоне за ископаемым топливом».
Так что «их борьба» продолжается.
* Greenpeace признана в РФ нежелательной организацией.
Источник:
- Полицейский измазал экоактивистку краской и попал под проверку
- Немцам разрешили мочиться в Балтийское море
- Американцу назначили штраф в 1,4 млн долларов за одно превышение скорости
- Американка подала заявление в суд на студию Warner Bros. из-за волшебной палочки Гарри Поттера
- Студент получил 15 тысяч рублей штрафа за гонки с полицейскими: с наездом на двух силовиков, стрельбой и жёстким задержанием
Адвоката арестовали, но многие автолюбители ему сочувствуют. Потому что бороться за сохранение климата и экологии в целом нужно, но не так агрессивно.
P. S. Т9 очень интересно исправил гринписовцев. Думаю, что так даже более правильно звучит.
Как в анекдоте:
Муж застаёт жену с любовником в постели. В ярости он хватает револьвер, но любовник, вскочив, кричит:
-Стреляй! Стреляй! Убей! Но помни - убъёшь меня, придут другие! Всех не перестреляешь!
У них большая часть ресурсов человечества. Пока эту группировку не уберут, эта петрушка будет сущетствовать.