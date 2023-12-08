Памятник известному писателю был установлен на Корабельной набережной Владивостока в 2015 году. Скульптуру установили в честь возвращения Солженицына на родину из США. Некоторые местные жители, если не касаться политики, считают, что краткосрочное пребывание Александра Исаевича в городе по пути из эмиграции вряд ли достойно увековечивания, другие недовольны тем, что власти даже не обсудили жителями города установку памятника.