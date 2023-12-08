Бронзовую скульптуру установили ещё в 2015 году, но споры вокруг неё идут до сих пор.
Ленинский районный суд Владивостока запретил сносить памятник писателю Александру Солженицыну, установленный на Корабельной набережной города. Известно, что иск жителя Уссурийска против администрации города и Управления архитектуры был направлен на признание установки памятника незаконной, поскольку Солженицын — фигура в российской истории неоднозначная. Иск к производству суд принял ещё в сентябре.
"Ленинским районным судом Владивостока рассмотрено административное дело по административному иску Гука А. А. к администрации Владивостока <…> о признании незаконным установки изображения Солженицыну А. И. В удовлетворении иска отказано", — говорится в решении суда.
Памятник известному писателю был установлен на Корабельной набережной Владивостока в 2015 году. Скульптуру установили в честь возвращения Солженицына на родину из США. Некоторые местные жители, если не касаться политики, считают, что краткосрочное пребывание Александра Исаевича в городе по пути из эмиграции вряд ли достойно увековечивания, другие недовольны тем, что власти даже не обсудили жителями города установку памятника.
Источник:
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По мне так вполне однозначная
Мразь!
Ну а дальше...
В Китае есть такая статуя (даже группа памятников), которую принято изо всех сил унижать, бранить, плевать и мочиться. Как вы можете догадаться – это статуя национального предателя.