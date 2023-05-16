Власти Балтимора подали в суд на Kia и Hyundai, возложив на них ответственность за угоны автомобилей

В Балтиморе, ситуация с угонами машин зашла так далеко, что городские власти пошли, что называется ва-банк. Нет, они не усилили борьбу с преступностью. Они подали иск к автомобильным концернам Kia и Hyundai за то, что их машины слишком легко угнать. И да, это не шутка.
Мэрия Балтимора, одного из самых криминальных городов США, на фоне резко увеличившегося числа угона автомобилей подала федеральные иски против производителей автомобилей KIA и Hyundai, присоединившись к ряду городов, которые заявляют, что компании создали общественный дискомфорт («public nuisance»), производя автомобили, которые слишком легко украсть, что приводит к дестабилизации обстановки в городе.
«Решение Hyundai и Kia поставить экономию средств и прибыль выше общественной безопасности имело серьезные последствия как для Балтимора и его жителей, так и в других городах», — говорится в иске.
В 2023-м году количество угонов автомобилей в городе удвоилось, по сравнению с тем же периодом прошлого года, что является частью общенациональной тенденции после того, как видеоролики, показывающие, как легко украсть автомобили, набрали миллионы просмотров на TikTok, - пишет издание The Baltimore Banner.
"Некоторые модели Kia или Hyundai можно украсть с помощью отвертки и USB-кабеля для зарядки".
В исках утверждается, что в результате попыток снизить производственные издержки и увеличить собственную прибыль, компании продают плохо защищенные от угона автомобили, чем пользуются балтиморские воры, многие из которых — подростки. Угнав машины, угонщики гоняют сломя голову, создавая риски для жителей, а полиция вынуждена тратить на борьбу с ними дополнительные ресурсы, которые бы не потребовались будь автомобили KIA и Hyundai надежнее.
Ранее подобные иски к автоконцернам подали города Сиэтл, Сент-Луис и Кливленд.
Источник:
- Адвокат главного волшебника: Путин согласился отстаивать честь Деда Мороза
- Самые странные и нелепые судебные иски против звёзд
- Суд в Париже отклонил иск жены президента Франции к женщинам, которые заявляли, что она трансгендер
- Суд отклонил иск героя обложки альбома Nevermind к группе Nirvana
- Родители изрезанной в Химках девочки потребовали от лицея 20 миллионов рублей
И где хвалёный капиталистический рынок, который должен действовать примерно так: машину легко угнать, значит её никто не покупает, производитель дорабатывает и начинаются продажи?
в некоторых странах настолько суровые законы за угон автомобиля, что там двери вообще не запирают..
Сегодня город Балтимор присоединяется к Сиэтлу, Сент-Луису и ряду городов по всей стране, подав иск против Hyundai и Kia за то, что они не оснастили свои автомобили стандартной технологией иммобилизации транспортных средств. Без этой функции автомобили можно заводить без ключа недостаток, который был предметом многочисленных видеороликов TikTok, демонстрирующих легкость, с которой эти автомобили можно украсть. Это привело к целому ряду краж этих автомобилей не только в Балтиморе, но и по всей стране. В этом году в Балтиморе было украдено 577 автомобилей Kias и [мат], что, вероятно, приведет к тому, что общее количество на конец года более чем удвоится по сравнению с 2022 годом.
«Эти меры по сокращению расходов, применяемые Hyundai и Kia за счет общественной безопасности, неприемлемы», заявил мэр Балтимора Брэндон М. Скотт . «Они сделали наших жителей уязвимыми для преступности и значительно обременяют ресурсы нашей полиции».
Иск подан в Окружной суд США по округу Мэриленд. Город представлен Ричардом Гордоном и Мартином Вольфом из Gordon, Wolf & Carney и Сарой Гросс из юридического отдела Балтимора.
«Полицейское управление Балтимора отслеживает резкое увеличение числа угонов автомобилей Kia и Hyundai по всему городу. С начала года количество угонов автомобилей выросло на 95%, при этом Kia и Hyundai составляют 41% всех угнанных автомобилей», сказал комиссар . Майкл Харрисон. «Мы должны требовать большего от этих производителей в борьбе с увеличением числа краж транспортных средств, которые наносят ущерб жертвам и жителям. Этот судебный процесс представляет собой первый шаг к привлечению этих производителей к ответственности и установлению необходимых мер безопасности для улучшения качества жизни наших жителей. "