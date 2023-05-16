Власти Балтимора подали в суд на Kia и Hyundai, возложив на них ответственность за угоны автомобилей

В 2023-м году количество угонов автомобилей в городе удвоилось, по сравнению с тем же периодом прошлого года, что является частью общенациональной тенденции после того, как видеоролики, показывающие, как легко украсть автомобили, набрали миллионы просмотров на TikTok, - пишет издание The Baltimore Banner.

"Некоторые модели Kia или Hyundai можно украсть с помощью отвертки и USB-кабеля для зарядки".

В исках утверждается, что в результате попыток снизить производственные издержки и увеличить собственную прибыль, компании продают плохо защищенные от угона автомобили, чем пользуются балтиморские воры, многие из которых — подростки. Угнав машины, угонщики гоняют сломя голову, создавая риски для жителей, а полиция вынуждена тратить на борьбу с ними дополнительные ресурсы, которые бы не потребовались будь автомобили KIA и Hyundai надежнее.

Ранее подобные иски к автоконцернам подали города Сиэтл, Сент-Луис и Кливленд.