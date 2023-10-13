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13-летняя ВИЧ-инфицированная школьница из Москвы сознательно заразила своего знакомого

13-летняя ВИЧ-инфицированная школьница из Москвы сознательно заразила своего знакомого

Автор:
13 октября 2023 10:53
Сообщество : Истории из жизни
Метки: ВИЧ-инфицированный   Москва   вич   дети   заражение   полиция   совращение малолетних   
2687
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И теперь 18-летнему парню не только грозит статья за совращение малолетней. Ещё он трясётся в ожидании результатов анализа на ВИЧ, ведь с момента заражения должно пройти время, чтобы в крови смогли сформироваться антитела, по которым определяют болезнь.

Юная москвичка с 11 лет ведет разгульный образ жизни, меняя половых партнёров как перчатки. Между тем, ВИЧ у девочки врождённый, как и у её братьев-сестёр, произведённых на свет матерью-наркоманкой. За детьми присматривает дед, который уже старенький, и которому не под силу заниматься воспитанием - успеть бы всех накормить, одеть и обуть.


По факту дети предоставлены сами себе, и рано познали все прелести взрослой жизни. Поэтому каждый из них занимается тем, чем захочет.


Вот и 13-летняя девица выпила пива и отправилась к своему 18-летнему знакомому домой. Хозяин квартиры Виктор любезно принял девочку. Сначала они вместе пригубили спиртного, а за тем, со слов парня, малолетняя лолита начала к нему приставать. Тот сначала отнекивался, а после уступил и переспал со школьницей. Разумеется, ни о каких презервативах речи не шло, а о том, что девочка больна, герой--любовник не знал. Когда подвыпившая парочка после секса вышла подышать на улицу, на неё обратили внимание сотрудники полиции.


Молодежь задержали и отвезли в отделение, где выяснилось много интересных подробностей. Теперь парню грозит вероятное заражение ВИЧ и несколько лет жизни за решёткой за растление несовершеннолетней.



Между тем, заражён ли он, молодой человек сможет выяснить не сразу. Наиболее точная диагностика ВИЧ-инфекции вычисляется по специфическим белкам, которые образуются в организме инфицированного человека в ответ на попадание вируса. Образование этих антител происходит не сразу после заражения, а в течение от 2-3 недель до полугода. Поэтому окончательный анализ на ВИЧ проводят через 6 месяцев после предполагаемого заражения. ИФА (иммуноферментный анализ) ннадёжен и имеет хорошую чувствительность (более 99,5%).

Источник:

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Метки: ВИЧ-инфицированный   Москва   вич   дети   заражение   полиция   совращение малолетних   
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21  комментарий
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15k
Kostick Час назад
как можно растлить растлённое?
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 5 минут назад
Юридически она может делать что угодно, может трахнуть целый взвод и взвод потом будут обязаны посадить.
Такие законы.
Как то была передача когда одна такая малолетка, выглядевшая вполне НЕ ребенком чуть не посадила половину села.
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−7
барометр 19 минут назад
до чего пуй ло первый страну довёл ...

уже 11 летние ипутся
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2k
Сергей Викторович 24 минуты назад
А есть видео заражения? Не мне, конечно, друг спрашивает
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796
ssl Полчаса назад
Так а что про органы опеки. И если дед там не справляется почему в детский дом их нельзя определить.
Ну какая-то ответственность за "ненадлежащий уход" за детьми тоже должна быть. Кроме того, он даже не родитель а опекун. Это косяк органов опеки.

(Она принимает терапию? На терапии если она грамотная и принимается четко, то она может и не заразить парня. На корректной терапии и если следить за анализами - риск заразить крайне низкий. Но это если следить за этим четко. А тут это неопределенно конечно!) жуть

Парню в 18 это взрослый - он уже в армию может идти. и Девочка 13 лет?
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57
Ксения Лукашенкова-Денисова Полчаса назад
Простите,но...Double kill!!!
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18k
RDen Полчаса назад
вот так и заканчивается жизнь
В тюряге, да ещё спид позже...Оооойй
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796
ssl Полчаса назад
Так а что про органы опеки. И если дед там не справляется почему в детский дом их нельзя определить.
Ну какая-то ответственность за "ненадлежащий уход" за детьми тоже должна быть. Кроме того, он даже не родитель а опекун.
Это косяк и органов опеки. Почему вич дети разгуливают везде и заражают других?
Это жесть.
(Она принимает терапию? На терапии если она грамотная и принимается четко, то она может и не заразить парня. На корректной терапии и если следить за анализами - риск заразить крайне низкий. Но это если следить за этим четко. А тут это неопределенно конечно!)
Жесть!
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394
Михаил 48 минут назад
Вот однако попал чувак...
Дважды...
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2k
tessio 52 минуты назад
Интересно, а бывают такие органы , которые якобы должны следить за детьми из неблагополучных семей?
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53
Artiom tessio 42 минуты назад
Есть, но из того что читал, им более интересно изъять детей у здоровых но бедных чем тех что больны чем то, а особенно ВИЧ. Уж точно в обычный детдом их не определить, заразят всех, а там спрос.
А так, дед есть, лапки и умыли.
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10k
МихА Час назад
А теперь надо у этой юной шалавы спросить, кого она ещё наградила спидом?
... с 11 лет ведёт разгульный образ жизни, меняя половых партнёров как перчатки.
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56k
dima423 2 часа назад
пистец чувак попал)
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ставлю на "чёрное". Растлить малолетнюю - это в их стиле. Расстрелять его и выслать в свой аул.
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36k
Опаньки 2 часа назад
с 11 лет. Офигеть.
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113
Феличита Опаньки 57 минут назад
вот именно. О каком "за растление несовершеннолетней." может идти речь??
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