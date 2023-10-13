13-летняя ВИЧ-инфицированная школьница из Москвы сознательно заразила своего знакомого

Юная москвичка с 11 лет ведет разгульный образ жизни, меняя половых партнёров как перчатки. Между тем, ВИЧ у девочки врождённый, как и у её братьев-сестёр, произведённых на свет матерью-наркоманкой. За детьми присматривает дед, который уже старенький, и которому не под силу заниматься воспитанием - успеть бы всех накормить, одеть и обуть.

По факту дети предоставлены сами себе, и рано познали все прелести взрослой жизни. Поэтому каждый из них занимается тем, чем захочет.