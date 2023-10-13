13-летняя ВИЧ-инфицированная школьница из Москвы сознательно заразила своего знакомого

И теперь 18-летнему парню не только грозит статья за совращение малолетней. Ещё он трясётся в ожидании результатов анализа на ВИЧ, ведь с момента заражения должно пройти время, чтобы в крови смогли сформироваться антитела, по которым определяют болезнь.
Юная москвичка с 11 лет ведет разгульный образ жизни, меняя половых партнёров как перчатки. Между тем, ВИЧ у девочки врождённый, как и у её братьев-сестёр, произведённых на свет матерью-наркоманкой. За детьми присматривает дед, который уже старенький, и которому не под силу заниматься воспитанием - успеть бы всех накормить, одеть и обуть.
По факту дети предоставлены сами себе, и рано познали все прелести взрослой жизни. Поэтому каждый из них занимается тем, чем захочет.
Вот и 13-летняя девица выпила пива и отправилась к своему 18-летнему знакомому домой. Хозяин квартиры Виктор любезно принял девочку. Сначала они вместе пригубили спиртного, а за тем, со слов парня, малолетняя лолита начала к нему приставать. Тот сначала отнекивался, а после уступил и переспал со школьницей. Разумеется, ни о каких презервативах речи не шло, а о том, что девочка больна, герой--любовник не знал. Когда подвыпившая парочка после секса вышла подышать на улицу, на неё обратили внимание сотрудники полиции.
Молодежь задержали и отвезли в отделение, где выяснилось много интересных подробностей. Теперь парню грозит вероятное заражение ВИЧ и несколько лет жизни за решёткой за растление несовершеннолетней.
Между тем, заражён ли он, молодой человек сможет выяснить не сразу. Наиболее точная диагностика ВИЧ-инфекции вычисляется по специфическим белкам, которые образуются в организме инфицированного человека в ответ на попадание вируса. Образование этих антител происходит не сразу после заражения, а в течение от 2-3 недель до полугода. Поэтому окончательный анализ на ВИЧ проводят через 6 месяцев после предполагаемого заражения. ИФА (иммуноферментный анализ) ннадёжен и имеет хорошую чувствительность (более 99,5%).
Источник:
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Такие законы.
Как то была передача когда одна такая малолетка, выглядевшая вполне НЕ ребенком чуть не посадила половину села.
уже 11 летние ипутся
Ну какая-то ответственность за "ненадлежащий уход" за детьми тоже должна быть. Кроме того, он даже не родитель а опекун. Это косяк органов опеки.
(Она принимает терапию? На терапии если она грамотная и принимается четко, то она может и не заразить парня. На корректной терапии и если следить за анализами - риск заразить крайне низкий. Но это если следить за этим четко. А тут это неопределенно конечно!) жуть
Парню в 18 это взрослый - он уже в армию может идти. и Девочка 13 лет?
Ну какая-то ответственность за "ненадлежащий уход" за детьми тоже должна быть. Кроме того, он даже не родитель а опекун.
Это косяк и органов опеки. Почему вич дети разгуливают везде и заражают других?
Это жесть.
(Она принимает терапию? На терапии если она грамотная и принимается четко, то она может и не заразить парня. На корректной терапии и если следить за анализами - риск заразить крайне низкий. Но это если следить за этим четко. А тут это неопределенно конечно!)
Жесть!
А так, дед есть, лапки и умыли.
... с 11 лет ведёт разгульный образ жизни, меняя половых партнёров как перчатки.