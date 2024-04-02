"Петербуржец выбросил подругу в мусоропровод"

К счастью, не по частям. Обошлось без традиционной петербургской чернухи.
В городе Всеволожск Ленинградской области жители девятиэтажки на улице Плоткина услышали крик о помощи из помещения для хранения мусорных контейнеров и вызвали полицию.
На место прибыли правоохранители и бригада скорой помощи. В подсобном помещения среди кучи мусора лежала женщина, которая поведала, что пришла в гости к знакомому мужчине, а тот столкнул её в мусоропровод. Причины поступка "ухажёра" она не назвала, как и то, каким образом ей удалось не застрять в мусоропроводе.
Отмечается, что полицейские нашли нехорошую квартиру, где находился 35-летний ранее судимый за кражи мужчина и 40-летняя
соперница пострадавшей женщина. На обоих составили протоколы об административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). Между тем медики сообщили, что выброшенная в мусорку 36-летняя женщина получила серьёзные травмы и находится в тяжёлом состоянии. Так что вполне возможно, что сладкую парочку вскоре ждёт уголовное преследование.
Источник:
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Странно. С виду, ей еще вполне можно было пользоваться.
Это ж надо себе такого альфача отхватить, который тебя в мусоропровод бросает. И ладно бы одна такая была на весь Питер. Так нет, у альфача уже другая овца, уже очередь в мусоропровод заняла. Предельная концентрация дебилов в одном месте.
Идет толпа панков.
Увидели ноги, достали бабку и давай её ....... !!!
Тут соседи бабкины это дело увидели и орут с балкона:
-Вы что, совсем офигели - бабушку прямо на улице имеете?!
Последний панк ширинку застегивает и лениво так отвечает:
-Ну вы тоже молодцы - бабку еще трахать и трахать, а вы ее на помойку выбросили!
Былоб смешно еслиб не было так грустно.
Что синька с людьми делает.....
Не по частям.
Умеют же развлекаться!...
А вот приёмники (не знаю, как правильно называются - там где выступ с крышкой ) бывают разные. Старые, что у нас стояли - там и ребёнок бы застрял (видимо специально и сделано было), а тут заменили - даже я пролезу со своими 120 кг. Обдерусь сидьно, но пролезу. Почти в размер шахты жерло.
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...То есть это уже не чернуха?!!