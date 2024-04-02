"Петербуржец выбросил подругу в мусоропровод"

В городе Всеволожск Ленинградской области жители девятиэтажки на улице Плоткина услышали крик о помощи из помещения для хранения мусорных контейнеров и вызвали полицию.

На место прибыли правоохранители и бригада скорой помощи. В подсобном помещения среди кучи мусора лежала женщина, которая поведала, что пришла в гости к знакомому мужчине, а тот столкнул её в мусоропровод. Причины поступка "ухажёра" она не назвала, как и то, каким образом ей удалось не застрять в мусоропроводе.