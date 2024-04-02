FISHKINET
Сообщество Криминал 2827 постов • 386 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Петербуржец выбросил подругу в мусоропровод

Петербуржец выбросил подругу в мусоропровод

Автор:
02 апреля 2024 19:17
Сообщество : Криминал
Метки: Ленинградская область   женщина   задержание   мусоропровод   полиция   травмы   
2622
2

К счастью, не по частям. Обошлось без традиционной петербургской чернухи.

В городе Всеволожск Ленинградской области жители девятиэтажки на улице Плоткина услышали крик о помощи из помещения для хранения мусорных контейнеров и вызвали полицию.


На место прибыли правоохранители и бригада скорой помощи. В подсобном помещения среди кучи мусора лежала женщина, которая поведала, что пришла в гости к знакомому мужчине, а тот столкнул её в мусоропровод. Причины поступка "ухажёра" она не назвала, как и то, каким образом ей удалось не застрять в мусоропроводе.

Отмечается, что полицейские нашли нехорошую квартиру, где находился 35-летний ранее судимый за кражи мужчина и 40-летняя соперница пострадавшей женщина. На обоих составили протоколы об административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). Между тем медики сообщили, что выброшенная в мусорку 36-летняя женщина получила серьёзные травмы и находится в тяжёлом состоянии. Так что вполне возможно, что сладкую парочку вскоре ждёт уголовное преследование.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Ленинградская область   женщина   задержание   мусоропровод   полиция   травмы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
31  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Роман 2 часа назад
"Петербуржец выбросил подругу в мусоропровод"
Странно. С виду, ей еще вполне можно было пользоваться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
742
Purple_Bear 2 минуты назад
Бабы дуры не потому что дуры, а потому что бабы.
Это ж надо себе такого альфача отхватить, который тебя в мусоропровод бросает. И ладно бы одна такая была на весь Питер. Так нет, у альфача уже другая овца, уже очередь в мусоропровод заняла. Предельная концентрация дебилов в одном месте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40
Kisa_kyky 10 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Иван Иваныч Полчаса назад
Мирное решение вопроса, а ведь мог бы и по частям в Мойку выбросить. В Питере это модно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Anatoly Полчаса назад
Ну что сказать, культурная столица...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Overlord Полчаса назад
Как говориться... "эту бабку еще е.6*т.ь. и е.6.*.т.ь, а они её на мусорку выкинули
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Никита Сергеевич 48 минут назад
Так сказать, биомусор...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Юр21 48 минут назад
Питерские совсем зажрались, вполне пригодных баб в мусоропроводы выбрасывают!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
667
al-lav 52 минуты назад
Пошла бабка ста-арая-преста-арая мусор выносить, ну и упала в мусорный бак - одни ножки торчат, тоненькие, сухонькие.
Идет толпа панков.
Увидели ноги, достали бабку и давай её ....... !!!
Тут соседи бабкины это дело увидели и орут с балкона:
-Вы что, совсем офигели - бабушку прямо на улице имеете?!
Последний панк ширинку застегивает и лениво так отвечает:
-Ну вы тоже молодцы - бабку еще трахать и трахать, а вы ее на помойку выбросили!

Былоб смешно еслиб не было так грустно.
Что синька с людьми делает.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
turyst 53 минуты назад
Как она туда пролезла?
Не по частям.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александер 59 минут назад
Вот, какая у людей активная и интересная жизнь!
Умеют же развлекаться!...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
80
Bolo Yeung Час назад
Пиз#@ц товарищи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Lexx Час назад
Ни хрена себе, у них мусоропроводы. А двоих так можно "столкнуть"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Sanar Час назад
"которая поведала, что пришла в гости к знакомому мужчине, а тот столкнул её в мусоропровод" в смысле столкнул? Пакет с мусором порою проблемно запихать, а тут баба не особо худая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
ss 2 часа назад
"Обошлось без традиционной петербургской чернухи"
---
...То есть это уже не чернуха?!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Владимир 2 часа назад
А потом будет втирать другому " Я себя не на помойке нашла"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
79k
Viktor 2 часа назад
Я б такую тоже выбросил!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46
Друг Человека 2 часа назад
Ну, хоть проспалась. Судя по её состоянию на фото, она сильно и не сопротивлялась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1935 постов (1940 в горячем)
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

212311



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Забайкалье мигранты из Киргизии бегали по улицам с автоматом, пугая местных жителей
В Забайкалье мигранты из Киргизии бегали по улицам с автоматом, пугая местных жителей
Предсказания Йохана Галтунга о России, США и о человечестве в целом. Чего ждать от 21-го века?
Предсказания Йохана Галтунга о России, США и о человечестве в целом. Чего ждать от...
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 апреля
5 сериалов похожих на «Черное зеркало»⁠⁠
5 сериалов похожих на «Черное зеркало»⁠⁠
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 2 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#ДТП#забавно#Автовсячина#Прикол#интересно#СССР#кино#Разное
#машина#животные#интересное#авто аварии#история#в мире#улыбнуло#красота#люди#собака
#автомобили#Юмор#аварии#факты#позитив#кот#новости#задержание#удивительно#природа
Банда цыганок обокрала пенсионерку и поплатилась Банда цыганок обокрала пенсионерку и поплатилась «Ди Каприо отдыхает»: в Сочи задержанный мужчина разыграл целую драму в полицейском участке «Ди Каприо отдыхает»: в Сочи задержанный мужчина разыграл целую драму в полицейском участке В Санкт-Петербурге экс-военный застрелил бизнес-партнёра за долг в семь миллионов рублей В Санкт-Петербурге экс-военный застрелил бизнес-партнёра за долг в семь миллионов рублей В Краснодаре задержали таджиков, напавших на полицейских В Краснодаре задержали таджиков, напавших на полицейских В Саратовской области задержали людоеда, 10 лет прятавшегося от правосудия В Саратовской области задержали людоеда, 10 лет прятавшегося от правосудия

На что жалуетесь?

Вернуться