В Москве маленькая цыганка попросила помощи из-за истязаний родителями

На теле девочки нашли следы ожогов: за непослушание отец прижигал малышку раскалённым гаечным ключом.
Цыгане сызмальства учат своих детей нехитрому ремеслу: попрошайничеству. Остальное - учёба в школе, развивающие занятия, социализация - для ромалэ не так важно. Желания ребёнка не вторичны: главное, научить его добывать себе пропитание и рано женить/выдать замуж.
В Московской области (горокруг Лобня) девочка попросила у взрослых помощи.
Она пожаловалась на постоянные побои и истязания.По словам ребёнка, её тело за непослушание прижигали калёным железом - на руках, ногах, животе и спине малышки врачи нашли многочисленные следы ожогов.
Сейчас ребёнок госпитализирован в детскую больницу им. Сперанского.
Обстоятельства, при которых истязали ребенка, различаются у разных источников.
По сообщениям Телеграм-канала "Сегодня в Лобне" ребёнку 8 лет, девочка обратилась за помощью в городскую мечеть. Она рассказала , что её истязала родная мать за отказ побираться.
«Отец из Подмосковья прижигал кожу собственной дочери нагретым на огне гаечным ключом за воровство. Несовершеннолетняя украла карту матери и втайне сделала несколько покупок в магазине. Родители вместо воспитательной беседы решили „преподать урок“ дочери раскаленным железом. Отец избил несовершеннолетнюю металлическими предметами, среди которых был гаечный ключ», - сообщает издание.
В МВД Лобни сообщили, что задержали мужчину, которого подозревают в истязании дочери.
Мужчина с семьёй находится на территории РФ нелегально - похоже, они выходцы из Средней Азии, где тоже много местных цыган, кочующих в поисках заработка. Сейчас с недородителем работают следователи, а какова будет судьба ребёнка, совершенно непонятно. Девочка не является гражданкой РФ, значит, после лечения её могут отдать матери или родственникам. Однако изменится ли отношение к ребёнку в дальнейшем, тот еще вопрос.
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Или у своих низя, это другое?
РенТВ только дай повод - всех утвердят и в рептилойды запишут.
Бинго, три-в-одном...
Что из неё вырастет? Сможет ли социализироваться в общество, стать нормальным цивилизованным целовеком? Или гены возьмут своё?
Ну а раз нелегалы, то после отсидки, отправят домой.
Девчушку отдать в детдом, там ей будет лчше, чем в такой семье. Может даже кто нибудь удочерит.
Некому будет ребенка отдать после больнички
Таков российский закон