В Москве маленькая цыганка попросила помощи из-за истязаний родителями

«Отец из Подмосковья прижигал кожу собственной дочери нагретым на огне гаечным ключом за воровство. Несовершеннолетняя украла карту матери и втайне сделала несколько покупок в магазине. Родители вместо воспитательной беседы решили „преподать урок“ дочери раскаленным железом. Отец избил несовершеннолетнюю металлическими предметами, среди которых был гаечный ключ», - сообщает издание.



В МВД Лобни сообщили, что задержали мужчину, которого подозревают в истязании дочери.





Мужчина с семьёй находится на территории РФ нелегально - похоже, они выходцы из Средней Азии, где тоже много местных цыган, кочующих в поисках заработка. Сейчас с недородителем работают следователи, а какова будет судьба ребёнка, совершенно непонятно. Девочка не является гражданкой РФ, значит, после лечения её могут отдать матери или родственникам. Однако изменится ли отношение к ребёнку в дальнейшем, тот еще вопрос.