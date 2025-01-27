FISHKINET
Сообщество Криминал 3949 постов • 413 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Москве маленькая цыганка попросила помощи из-за истязаний родителями

В Москве маленькая цыганка попросила помощи из-за истязаний родителями

Автор:
27 января 2025 12:55
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   дети   истязание   лобня   полиция   проверка   пытки   цыгане   
1772
8
Открыть все картинки 18+

На теле девочки нашли следы ожогов: за непослушание отец прижигал малышку раскалённым гаечным ключом.

Цыгане сызмальства учат своих детей нехитрому ремеслу: попрошайничеству. Остальное - учёба в школе, развивающие занятия, социализация - для ромалэ не так важно. Желания ребёнка не вторичны: главное, научить его добывать себе пропитание и рано женить/выдать замуж.


В Московской области (горокруг Лобня) девочка попросила у взрослых помощи.


×

Она пожаловалась на постоянные побои и истязания.По словам ребёнка, её тело за непослушание прижигали калёным железом - на руках, ногах, животе и спине малышки врачи нашли многочисленные следы ожогов.


Сейчас ребёнок госпитализирован в детскую больницу им. Сперанского.


Обстоятельства, при которых истязали ребенка, различаются у разных источников.

По сообщениям Телеграм-канала "Сегодня в Лобне" ребёнку 8 лет, девочка обратилась за помощью в городскую мечеть. Она рассказала , что её истязала родная мать за отказ побираться.


РенТВ утверждает, что издевался над ребёнком её отец.


«Отец из Подмосковья прижигал кожу собственной дочери нагретым на огне гаечным ключом за воровство. Несовершеннолетняя украла карту матери и втайне сделала несколько покупок в магазине. Родители вместо воспитательной беседы решили „преподать урок“ дочери раскаленным железом. Отец избил несовершеннолетнюю металлическими предметами, среди которых был гаечный ключ», - сообщает издание.


В МВД Лобни сообщили, что задержали мужчину, которого подозревают в истязании дочери.


Мужчина с семьёй находится на территории РФ нелегально - похоже, они выходцы из Средней Азии, где тоже много местных цыган, кочующих в поисках заработка. Сейчас с недородителем работают следователи, а какова будет судьба ребёнка, совершенно непонятно. Девочка не является гражданкой РФ, значит, после лечения её могут отдать матери или родственникам. Однако изменится ли отношение к ребёнку в дальнейшем, тот еще вопрос.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Москва   дети   истязание   лобня   полиция   проверка   пытки   цыгане   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Правила

!!! Оскорбления в комментариях автора поста или собеседника. Комментарий скрывается из ленты, автору выписывается бан на неделю. Допускаются более свободные споры в ленте с политикой, но в доступных, не нарушающих УК РФ, пределах.

! Мат на картинке/в комментарии. Ваш комментарий будет скрыт. При злоупотреблении возможен бан.

! Флуд - дублирующиеся комментарии от одного и того же пользователя в разных постах, систематические ложные вызовы модераторов с помощью функции @moderator, необоснованные обращения в техническую поддержку сайта, комментарии не несущие смысловой нагрузки и состоящие из хаотичного набора букв. Санкции - предупреждение с дальнейшим баном при рецидиве.

! Публикация рекламных постов. Несогласованное размещение рекламного материала, влечет незамедлительную приостановку действий учетной записи пользователя.

! Публикация материала, запрещенного на территории РФ и преследуемого УК РФ. Незамедлительная приостановка действия учетной записи пользователя.

! Мультиаккаунты. Использование нескольких активных аккаунтов, принадлежащих одному пользователю (исключение - дополнительный аккаунт для обращения в тех. поддержку при блокировке основного аккаунта) запрещено. За нарушение предусмотрено отключение основного аккаунта с возможной дальнейшей блокировкой любого аккаунта от данного пользователя.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
42k
Александр Час назад
Что делать если я ненавижу цыган, но очень люблю детей?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
14k
Марсианин 2 минуты назад
Сначала учат ребенка воровать. Потом прижигают раскаленным металлом за то, что украла карточку... Л - логика...
Или у своих низя, это другое?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Flint 4 минуты назад
''Она рассказала , что её истязала родная мать за отказ побираться.'' а РенТВ утверждает, что издевался над ребёнком её отец.
РенТВ только дай повод - всех утвердят и в рептилойды запишут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Марсианин 4 минуты назад
Нелегальные среднеазиатские цыгане!!!!!
Бинго, три-в-одном...
Что из неё вырастет? Сможет ли социализироваться в общество, стать нормальным цивилизованным целовеком? Или гены возьмут своё?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
РАТНИК 4 минуты назад
Они её потом 14-тилетнюю выдадут замуж за какого нибудь жирного цыганского педофила.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
188k
parallax 7 минут назад
По логике родителей должны посадить и лишить родительских прав.
Ну а раз нелегалы, то после отсидки, отправят домой.
Девчушку отдать в детдом, там ей будет лчше, чем в такой семье. Может даже кто нибудь удочерит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Виктор Глущенко 10 минут назад
Пля , дайте ее родителей мне , я научу их Родину любить .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Lenusya 19 минут назад
ничего хорошего девочку не ждёт. Её отдадут семье и депортируют, как взрослые накажут ребенка за то, что отца сдала даже страшно представить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Notan Blaine Полчаса назад
Но, ювинальные службы приходят к русским семьям. А детям рассказывают, что если им не купили новый айфон это жестокое обращение с детьми. А к таким не ходят, ведь законы РФ на них не распространяются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
DumDum 39 минут назад
Никто не любит цыган... Даже цыгане не любят цыган...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ivandike 39 минут назад
Дети без нации, родителей убил бы сам лично
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Горожанин 42 минуты назад
Бедный ребёнок. Родители - нелюди.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
DuckTales Час назад
Я вот даже не вполне уверен что они люди ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Alex Час назад
Замочить ублюдка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 3025 постов (3017 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

304496



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Тройное ДТП, в котором никто не пристёгивался
Тройное ДТП, в котором никто не пристёгивался
"Каждое преступление рассматривается словно под лупой!": Маргарита Лянге раскритиковала отношение к мигрантам в РФ
"Каждое преступление рассматривается словно под лупой!": Маргарита Лянге...
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Люди#Китай#Юмор#собака#Прикол#полиция#Россия#Пёс#ученые
#животные#новости#СССР#ЧП#США#кошка#кино#Москва#Животное#Девушка
#в мире#история#кот#интересно#удивительно#забавно#мир#Кража#Мигрант#Жизнь
Смотреть онлайн Смотреть онлайн Силовики провели масштабный антимигранский рейд на крупном столичном рынке Силовики провели масштабный антимигранский рейд на крупном столичном рынке В Москве поймали мужчину, пристававшего к маленьким девочкам и молодым мамам В Москве поймали мужчину, пристававшего к маленьким девочкам и молодым мамам В Москве проверят пожилого американца, предложившего 14-летнему школьнику позаниматься на дому английским В Москве проверят пожилого американца, предложившего 14-летнему школьнику позаниматься на дому... "Ноги переломаем": девятиклассницу затравили после победы в школьном конкурсе красоты "Ноги переломаем": девятиклассницу затравили после победы в школьном конкурсе красоты В Тюмени полицейские проверили группу квадроберов, которые нарядившись в костюмы скакали по парку В Тюмени полицейские проверили группу квадроберов, которые нарядившись в костюмы скакали по парку

На что жалуетесь?

Вернуться