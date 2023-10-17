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«Самую счастливую мать» 15 детей подозревают в торговле людьми и причинении тяжкого вреда здоровью

«Самую счастливую мать» 15 детей подозревают в торговле людьми и причинении тяжкого вреда здоровью

Автор:
17 октября 2023 14:18
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   Суррогатные матери   мать   полиция   приемные дети   прокуратура   торговля людьми   
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Ей грозит до 10 лет колонии.

Юлия из Москвы стала известна ещё в 2011 году. Тогда у неё уже было 6 детей и она хотела рожать ещё. С тех пор у неё периодически брали интервью, ну а ребятишек у дамы становилось всё больше и больше:

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Сейчас у 47-летней дамы 15 ребятишек. От такого количества, мадам постоянно ошибалась и один раз говорила, что родила почти всех сама и усыновила только троих, потом заявляла что есть ещё несколько приёмных детей. Затем снова начинала путаться и что-то невнятно объясняла о суррогатных матерях.

В итоге один из её мальчиков попал в больницу с тяжёлым недомоганием. Сдал анализы и выяснилось, что в крови у него препарат, который ранее врачи запретили ему давать. Медики заподозрили, что женщина вводила лекарство умышленно, чтобы получать увеличенное пособие. И обратились в полицию.

Силовики стали раскручивать дело и определили:

Установлено, что 47-летняя женщина воспитывает 15 несовершеннолетних детей - 2006, 2008, 2010, двух 2011, трех 2012, 2013, 2014, двух 2015, 2016, 2018 и 2019 годов рождения. Согласно документам, представленным женщиной, и ее показаниям - двое детей 2015 г.р., а также дети 2016, 2018, 2019 г.р. приходятся женщине родными. С ее слов трое детей рождены с помощью суррогатной матери, а мальчика 2018 г.р. и девочку 2019 г.р. - родила самостоятельно за пределами Москвы.

Сделали генетическую экспертизу, на данный момент известно, что пятеро детей для Юлии точно не родные. Возможно, их будет больше. Ведь в 2010 году ей сделали операцию, после которой она уже не могла рожать. Кроме того, двоих детишек она пыталась зарегистрировать в ЗАГС по поддельным документам.

Следователи подозревают, что дама организовала «схематоз» по производству детей с 44 летней Натальей, которая руководит приютом для женщин, оказавшихся в трудной ситуации. Якобы они и выступали суррогатными матерями. Все ли они предназначались для «самой счастливой мамы» - это ещё предстоит выяснить.

Кроме очевидной выгоды для мамки в виде получения пособий и льгот, в деле ещё куча других странных моментов. Наверное, разберутся и с тем, почему это пропустили социальные службы.

Теперь дело на контроле городской прокуратуры: «счастливой» и её подельнице грозит до 10 лет на зоне за торговлю людьми и причинение тяжкого вреда здоровью.

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Метки: Москва   Суррогатные матери   мать   полиция   приемные дети   прокуратура   торговля людьми   
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