«Самую счастливую мать» 15 детей подозревают в торговле людьми и причинении тяжкого вреда здоровью

Сейчас у 47-летней дамы 15 ребятишек. От такого количества, мадам постоянно ошибалась и один раз говорила, что родила почти всех сама и усыновила только троих, потом заявляла что есть ещё несколько приёмных детей. Затем снова начинала путаться и что-то невнятно объясняла о суррогатных матерях.

В итоге один из её мальчиков попал в больницу с тяжёлым недомоганием. Сдал анализы и выяснилось, что в крови у него препарат, который ранее врачи запретили ему давать. Медики заподозрили, что женщина вводила лекарство умышленно, чтобы получать увеличенное пособие. И обратились в полицию.