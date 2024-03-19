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"Ноги переломаем": девятиклассницу затравили после победы в школьном конкурсе красоты

"Ноги переломаем": девятиклассницу затравили после победы в школьном конкурсе красоты

Автор:
19 марта 2024 15:47
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Москва   Угрозы   буллинг   дети   конкурс красоты   полиция   школа   
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Соперница победительницы заручилась поддержкой подруг и стала угрожать девочке, предупреждая, чтобы та никому не жаловалась.

Достойно проигрывать умеют не все. После конкурса красоты в московской школе одна из его участниц так обиделась на то, что выбрали не её, что начала травить победительницу. В созданном телеграм-канале она вместе с подругами критиковала внешность новоизбранной королевы красоты, спрашивала, сколько та заплатила за победу, а потом и вовсе начала угрожать.



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Пока обиженная проходилась по внешности победительницы, та молчала, но когда её пообещали убить, девочка испугалась и пожаловалась родителям.


Отец школьницы написал заявление в полицию. Правоохранители быстро вычислили членов группы поддержки обиженной и стали выяснять обстоятельства. Девицы, конечно, поняли, что зашли слишком далеко и стали говорить, что просто пошутили.


К разборкам подключились родители юных хулиганок. Они стали наседать на отца победительницы, чтобы тот забрал заявление из полиции, но он отказался, ведь обидчицы его дочери перед ней даже не извинились. Теперь в отношении учениц школы № 1371 проводится проверка, которая, возможно, научит девочек более сдержанными и воспитанными (но это не точно).





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Метки: Москва   Угрозы   буллинг   дети   конкурс красоты   полиция   школа   
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9  комментариев
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239
Dima 48 минут назад
"К разборкам подключились родители юных хулиганок. Они стали наседать на отца победительницы, чтобы тот забрал заявление из полиции"
Как говорится "яблоко от яблоньки...." Тупые шкуры вырастили таких же тупых шкур
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3k
Froll 22 минуты назад
О,родные места. На фото торчит кусочек следующей школы ,в которой я учился 35 лет назад.Раньше эта школа была №1132.
Да уж.Оскотинились дети. Вседозволенность делает своё дело.Да и родители не лучше.
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1k
Андрей Граф Полчаса назад
а нация какая у них всех?
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410
DrEris Полчаса назад
Их родители ничем не лучше... их тоже надо привлечь, давление на потерпевших
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42k
Сергей 49 минут назад
В наше время давить на совесть хоть этим школьникам хоть их родителям безполезно, нету социализма, нет пионеров и комсомола. А при капитализме выписать родакам хороший штраф , за плохой контроль дитяток-переростков, тогда у них начнётся игра в передачу воспитательных мер от старшего поколения младшему.
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39k
АнтонПолднев Час назад
Где извинения на камеру?! НезачОт!
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11k
Клёст Час назад
Могу ошибаться, но, мне кажется, сейчас заявление забрать нельзя.
Дело однозначно. Да?
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