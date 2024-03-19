"Ноги переломаем": девятиклассницу затравили после победы в школьном конкурсе красоты

Пока обиженная проходилась по внешности победительницы, та молчала, но когда её пообещали убить, девочка испугалась и пожаловалась родителям.

Отец школьницы написал заявление в полицию. Правоохранители быстро вычислили членов группы поддержки обиженной и стали выяснять обстоятельства. Девицы, конечно, поняли, что зашли слишком далеко и стали говорить, что просто пошутили.