"Ноги переломаем": девятиклассницу затравили после победы в школьном конкурсе красоты

Соперница победительницы заручилась поддержкой подруг и стала угрожать девочке, предупреждая, чтобы та никому не жаловалась.
Достойно проигрывать умеют не все. После конкурса красоты в московской школе одна из его участниц так обиделась на то, что выбрали не её, что начала травить победительницу. В созданном телеграм-канале она вместе с подругами критиковала внешность новоизбранной королевы красоты, спрашивала, сколько та заплатила за победу, а потом и вовсе начала угрожать.
Пока обиженная проходилась по внешности победительницы, та молчала, но когда её пообещали убить, девочка испугалась и пожаловалась родителям.
Отец школьницы написал заявление в полицию. Правоохранители быстро вычислили членов группы поддержки обиженной и стали выяснять обстоятельства. Девицы, конечно, поняли, что зашли слишком далеко и стали говорить, что просто пошутили.
К разборкам подключились родители юных хулиганок. Они стали наседать на отца победительницы, чтобы тот забрал заявление из полиции, но он отказался, ведь обидчицы его дочери перед ней даже не извинились. Теперь в отношении учениц школы № 1371 проводится проверка, которая, возможно, научит девочек более сдержанными и воспитанными (но это не точно).
Источник:
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Как говорится "яблоко от яблоньки...." Тупые шкуры вырастили таких же тупых шкур
Да уж.Оскотинились дети. Вседозволенность делает своё дело.Да и родители не лучше.
Дело однозначно. Да?