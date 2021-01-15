Женщину так достал сын на дистанционке, что она решилась на лишение родительских прав

Москвичка устала бороться со своим 11-летним сыном. Поэтому после его очередного побега отказалась забирать мальчика домой.
Органам опеки мать рассказала, что с сыном у неё давно натянутые отношения. А с наступлением дистанционного обучения совсем испортились. Он не слушался и из-за этого они часто ругались. После ссор 11-летний ребёнок часто уходил из дома, чтобы мама лишний раз поволновалась.
Некоторое время семья даже состояла на учёте в полиции и в комиссии по делам несовершеннолетних. С мамой и сыном работал психолог, но, видимо, это не помогло.
На днях родственники поругались в очередной раз. Мама не выдержала и шлёпнула 1 раз сына ремнём по мягкому месту. Этого подросток стерпеть не сумел. Он позвонил в полицию и рассказал, что его дома избивают. А пока стражи порядка ехали – он сфотографировал след от ремня.
Некоторое время семья даже состояла на учёте в полиции и в комиссии по делам несовершеннолетних. С мамой и сыном работал психолог, но, видимо, это не помогло.
На днях родственники поругались в очередной раз. Мама не выдержала и шлёпнула 1 раз сына ремнём по мягкому месту. Этого подросток стерпеть не сумел. Он позвонил в полицию и рассказал, что его дома избивают. А пока стражи порядка ехали – он сфотографировал след от ремня.
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Фото ребёнок представил полицейским как доказательство насилия в семье. Выслушав обе стороны и увидев, что ничего страшного не произошло, правоохранители прочитали небольшую лекцию и уехали.
Мальчик на этом не успокоился и сказал маме, что хочет в детдом. Мать согласилась и сказала собирать свои вещи.
На следующий день, 13 января, пока женщина грузилась в автомобиль – ребёнок выскочил из него без верхней одежды и побежал. Мать не смогла его догнать и позвонила в полицию. Строптивого сына быстро отыскали в соседнем торговом центре. Охранники рассказали, что мальчик всем жаловался, что его бьют в семье.
После того, как парня забрали в полицию – матери предложили его забрать, но она отказалась, так как устала от поведения сыночка.
Пока ребёнка поместили на карантин в детскую больницу. А мать просит у органов опеки лишения родительских прав.
Отец у ребёнка есть, он помогает финансово, но у него уже другая семья, поэтому он не горит желанием забирать к себе проблемного ребёнка.
Мальчик на этом не успокоился и сказал маме, что хочет в детдом. Мать согласилась и сказала собирать свои вещи.
На следующий день, 13 января, пока женщина грузилась в автомобиль – ребёнок выскочил из него без верхней одежды и побежал. Мать не смогла его догнать и позвонила в полицию. Строптивого сына быстро отыскали в соседнем торговом центре. Охранники рассказали, что мальчик всем жаловался, что его бьют в семье.
После того, как парня забрали в полицию – матери предложили его забрать, но она отказалась, так как устала от поведения сыночка.
Пока ребёнка поместили на карантин в детскую больницу. А мать просит у органов опеки лишения родительских прав.
Отец у ребёнка есть, он помогает финансово, но у него уже другая семья, поэтому он не горит желанием забирать к себе проблемного ребёнка.
В соцзащите сообщили, что собираются обратиться ещё раз к помощи психологов, ну а мальчик пока временно поживёт в казённом учреждении.
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2. как вы лихо всех детей под одну гребенку причесали!
один мужик от нее свалил. щас второй еще не выросший мужик сваливает.
мож все же в ней что не так?)