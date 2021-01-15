Женщину так достал сын на дистанционке, что она решилась на лишение родительских прав

Фото ребёнок представил полицейским как доказательство насилия в семье. Выслушав обе стороны и увидев, что ничего страшного не произошло, правоохранители прочитали небольшую лекцию и уехали.

Мальчик на этом не успокоился и сказал маме, что хочет в детдом. Мать согласилась и сказала собирать свои вещи.



На следующий день, 13 января, пока женщина грузилась в автомобиль – ребёнок выскочил из него без верхней одежды и побежал. Мать не смогла его догнать и позвонила в полицию. Строптивого сына быстро отыскали в соседнем торговом центре. Охранники рассказали, что мальчик всем жаловался, что его бьют в семье.



После того, как парня забрали в полицию – матери предложили его забрать, но она отказалась, так как устала от поведения сыночка.



Пока ребёнка поместили на карантин в детскую больницу. А мать просит у органов опеки лишения родительских прав.



Отец у ребёнка есть, он помогает финансово, но у него уже другая семья, поэтому он не горит желанием забирать к себе проблемного ребёнка.