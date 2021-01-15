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Женщину так достал сын на дистанционке, что она решилась на лишение родительских прав

Женщину так достал сын на дистанционке, что она решилась на лишение родительских прав (4 фото)

Автор:
15 января 2021 17:27
Сообщество : Истории
Метки: Москва   мать   органы опеки   побег   полиция   ребёнок   сын   
1642
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Москвичка устала бороться со своим 11-летним сыном. Поэтому после его очередного побега отказалась забирать мальчика домой.
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Метки: Москва   мать   органы опеки   побег   полиция   ребёнок   сын   
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25k
Антон Час назад
Встретившись в детдоме с теми, у кого родителей никогда не было, и после того как ему быстро укажут место, он будет умолять мать забрать его обратно.
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37k
Прораб 11 минут назад
Сдать писдюка в поликлинику, на опыты.
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8k
Юлия 20 минут назад
Я смотрю, тут у нас такие макаренки собрались, все единогласно чмырят ребенка. Ему 11, ау! Это какая должна быть дома обстановочка, если ребенок убегает и сам добровольно просится в детдом? И что там за мамаша, которая а) не может договориться с собственным сыном и б) отказывается от родительских прав?? Это как, родила бебика, повыкладывала фоточки с колясочкой в инсту, а когда тот подрос и обзавелся собственной личностью, то всё, на помойку? Муж от нее не зря, видимо, сбежал в свое время. А сыну, может, и в самом деле лучше в детдоме, чем с такой маман.
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2k
Tiana 23 минуты назад
А психиатру показать религия не позволила? 11 лет это как раз начало подросткового перехода. Половое созревание и всякие прелести с этим связанные. Некоторые нормально переносят, некоторые тяжеловато, а бывает что это провоцирует скрытую психопатологию. Недаром есть специальный раздел в общей психиатрии - подростковая психиатрия.
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64
Валентина Tiana 7 минут назад
А психиатр в первую очередь займётся мамой, а не ребенком
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5k
zurapod Полчаса назад
современные дети - беспринципные поддонки не имеющие даже намека на нормы приличия и нет не чего дурного если они поживут в местах где их паскудство будут пресекать. ведь думаю не только мать страдала но и соседи.
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7k
Cornho zurapod 5 минут назад
1. ничего, а не "не чего"
2. как вы лихо всех детей под одну гребенку причесали!
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5k
citrus1 41 минуту назад
Все уже забыли
Все уже забыли
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3k
Мих 55 минут назад
Все правильно, я бы от такого говнюка тоже отказался.
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26k
Snork Snorkoff Час назад
Тут возможно не психолог, а психиатр нужен. Биполярочкой попахивает
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2k
Ivan Час назад
Всякое бывает. Детдом ему поможет! Когда сверстники раза 3 темную устроят, а жрать не разносолы мамкины положат, он завоет и попросится домой. Примерно на 4 день. Пока будут обратно документы оформлять-пол года пройдет, с темными через день и ежедневным чморением, ему голову так на место поставят, что он до совершеннолетия от мамы отходить не будет, чтоб ни дай бог не оказаться снова в данном заведении.
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2k
евгений Час назад
С какого перепуга его в детдом?? Он же любит таскаться по улицам. Вот и пусть таскается
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2k
Georgy Aleksandrov Час назад
ну кого воспитала того и получила. все логично
один мужик от нее свалил. щас второй еще не выросший мужик сваливает.
мож все же в ней что не так?)
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1k
Herr Mannelig Georgy Aleksandrov Час назад
Не совсем, у меня есть семья знакомая с четырьмя детьми, где трое (старший пацан 17, и две девочки 9 и 7 лет) хорошо учатся, не имеют проблем с родителями, автором пацан ему наверное 15-16 Уже отсидел, дома всех терроризирует из всех школ выгоняли и родители уже не знают куда его девать . Неужели ты думаешь, что они воспитывали одного ребенка не так как других троих?
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6k
Артём Georgy Aleksandrov Полчаса назад
У меня были родственники, двоюродные дядьки мои. Родные братья. Один вор-карманник высочайшей классификации, всю жизнь по тюрьмам, три срока за убийства. Уже умер. Второй, профессор МГУ, член РАН. Слава богу живой. Пример поближе, два брата, мои соседи по подъезду, росли вместе. Один к 30 снаркоманился и умер, второй вполне себе успешный сотрудник банка.
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213
Serega Час назад
Ссылка youtu.be
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