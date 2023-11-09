16 звёзд, которые не скрывают, что делали ринопластику

Из-за проблем с дыханием актриса обратилась к врачу, и решилась на ринопластику. Однако, результат после операции её не устроил, и она очень долго к нему привыкала.





"Каждый раз, когда я смотрелась в зеркало, на меня смотрел незнакомец. Не думала, что моя самооценка когда-нибудь оправится от этого удара. Потребовалось несколько лет, чтобы привыкнуть к новому лицу. Теперь, когда я смотрю в зеркало, я больше не удивляюсь - я приняла другую себя," - сказала актриса.





