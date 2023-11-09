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16 звёзд, которые не скрывают, что делали ринопластику

16 звёзд, которые не скрывают, что делали ринопластику

Автор:
09 ноября 2023 21:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   известные люди   операции   пластика носа   пластические операции   ринопластика   факты   шоу бизнес   
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Многие знаменитости молчат о том, какие пластические операции сделали, а другие — говорят о них открыто. Посмотрим, какие известные люди признались в том, что делали пластику носа. Кто-то решился на операцию по медицинским показаниям, или просто ради эстетики.

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"Каждый, кто делает пластику носа, пытается найти этому какое-то оправдание, кроме самолюбия, но давайте назовем это тем, чем оно является в действительности, — тщеславием," - написал актёр.


"Я сделала это летом, перед тем как перейти в новую старшую школу. Так что было много людей, которые не знали бы, насколько отвратительно я выглядела раньше. Это была лучшая трансформация!" - рассказала актриса.


Актрисе сделали ринопластику из-за искривления носовой перегородки и проблем с дыханием.

"Мне было стыдно за то, что вынуждена изменить какую-то часть себя, потому что я всегда говорю о важности любви к себе. Но даже после операции я продолжаю любить себя, как и прежде," - написала девушка.


Актриса решилась на операцию в 2007 году, потому что искривление перегородки могло привести к серьёзным проблемам со здоровьем.


Из-за проблем с дыханием актриса обратилась к врачу, и решилась на ринопластику. Однако, результат после операции её не устроил, и она очень долго к нему привыкала.


"Каждый раз, когда я смотрелась в зеркало, на меня смотрел незнакомец. Не думала, что моя самооценка когда-нибудь оправится от этого удара. Потребовалось несколько лет, чтобы привыкнуть к новому лицу. Теперь, когда я смотрю в зеркало, я больше не удивляюсь - я приняла другую себя," - сказала актриса.



По словам модели, она жалеет, что не сохранила "нос своих предков" - сейчас он бы "прекрасно вписался" в её образы.


Карди Би вставила филлеры в нос в 2019 году, но результат ей не понравился - после процедуры её нос стал длиннее и гораздо шире. Чтобы исправить это, позже она сделала ринопластику.


"Я чувствую себя очень комфортно и уверена в себе. Операции сделали лучшую версию меня," - сказала девушка.


По словам Энистон, эта операция - "лучшее, что она когда-либо делала". После неё она наконец начала нормально дышать и спать без проблем с дыханием.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: звезды   знаменитости   известные люди   операции   пластика носа   пластические операции   ринопластика   факты   шоу бизнес   
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7  комментариев
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16k
Majul 2 часа назад
Кто эти люди? Почему нам это должно быть интересно. Пара известных и талантливых людей, но почти все остальные ноунеймы известные только своими инстграмами, тик-токами, ролями в дешевых безмозглых фильмах и не менее вульгарными песенками.
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9k
Привыкли руки к топорам. 14 минут назад
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1k
Vas_26 23 минуты назад
А как они это скроют то?
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18k
тов.Suhov Полчаса назад
Кто все эти люди..?
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5k
Григорий 2 часа назад
шлюх парад у которых хватил на доктора или что, нам прям надо это жидкое гавно?
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17k
banzai7 2 часа назад
Тоже что-ли нос прооперировать, а то храплю.
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