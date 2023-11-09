16 звёзд, которые не скрывают, что делали ринопластику

Многие знаменитости молчат о том, какие пластические операции сделали, а другие — говорят о них открыто. Посмотрим, какие известные люди признались в том, что делали пластику носа. Кто-то решился на операцию по медицинским показаниям, или просто ради эстетики.
1. Актёр Джон Стэймос признался, что сделал пластику носа, потому что в школе его обзывали "Большеносый Стэймос"
"Каждый, кто делает пластику носа, пытается найти этому какое-то оправдание, кроме самолюбия, но давайте назовем это тем, чем оно является в действительности, — тщеславием," - написал актёр.
2. Лиза Кудроу поделилась, что в подростковом возрасте ей сделали ринопластику, которая "поменяла её жизнь"
"Я сделала это летом, перед тем как перейти в новую старшую школу. Так что было много людей, которые не знали бы, насколько отвратительно я выглядела раньше. Это была лучшая трансформация!" - рассказала актриса.
3. Актриса Ава Мишель рассказала о том, что ей сделали операцию на носу по косметическим и медицинским показаниям
Актрисе сделали ринопластику из-за искривления носовой перегородки и проблем с дыханием.
"Мне было стыдно за то, что вынуждена изменить какую-то часть себя, потому что я всегда говорю о важности любви к себе. Но даже после операции я продолжаю любить себя, как и прежде," - написала девушка.
Актриса решилась на операцию в 2007 году, потому что искривление перегородки могло привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
5. Хлоя Кардашьян тоже рассказала, что делала ринопластику - по её словам, операция прошла легко, и она жалеет, что не сделала этого раньше
6. Приянка Чопра Джонас рассказала о своей операции на носу, после которой она "не узнала себя"
Из-за проблем с дыханием актриса обратилась к врачу, и решилась на ринопластику. Однако, результат после операции её не устроил, и она очень долго к нему привыкала.
"Каждый раз, когда я смотрелась в зеркало, на меня смотрел незнакомец. Не думала, что моя самооценка когда-нибудь оправится от этого удара. Потребовалось несколько лет, чтобы привыкнуть к новому лицу. Теперь, когда я смотрю в зеркало, я больше не удивляюсь - я приняла другую себя," - сказала актриса.
По словам модели, она жалеет, что не сохранила "нос своих предков" - сейчас он бы "прекрасно вписался" в её образы.
Карди Би вставила филлеры в нос в 2019 году, но результат ей не понравился - после процедуры её нос стал длиннее и гораздо шире. Чтобы исправить это, позже она сделала ринопластику.
9. Ведущий Говард Стерн делал ринопластику, чтобы удалить "горбинку" на носу. Он долго держал это в секрете от всех, даже близких
10. Актриса Кейли Куоко тоже признавалась, что делала ринопластику, а ещё - увеличила грудь. По словам актрисы, это "лучшее, на что она когда-либо решалась"
11. Актриса НеНе Ликс тоже открыто призналась, что делала ринопластику и ещё несколько операций
"Я чувствую себя очень комфортно и уверена в себе. Операции сделали лучшую версию меня," - сказала девушка.
12. Дженнифер Энистон поделилась, что ей сделали операцию на носу, чтобы исправить искривление носовой перегородки и облегчить дыхание
По словам Энистон, эта операция - "лучшее, что она когда-либо делала". После неё она наконец начала нормально дышать и спать без проблем с дыханием.
13. Модель и актёр Жакс Тейлор перенёс несколько операций на носу - как он рассказал, из-за ошибки первого хирурга
14. Певица Игги Азалия тоже не скрывает, что делала пластику носа. Как рассказала певица, она нравилась себе и до операции - но после нравится гораздо больше
15. Актриса и певица Дианна Агрон призналась, что делала ринопластику после двух переломов. Первый раз она сломала нос в школе, а второй - во время актёрского тура
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Такими мы их не видели: 20 малоизвестных фото знаменитостей
- Первый контракт Мэрилин Монро показал её скромный доход
- Джим Керри писал письма Тупаку, пока тот сидел в тюрьме
- 10 звёзд, которые сделали тату с ошибками
- 20 звёздных детей, которые очень похожи на своих родителей в молодости